Que doivent faire les parents ?

Les assertions selon lesquelles les médias sociaux peuvent contribuer à l'anxiété et au malheur ont été renforcées par une étude qui a révélé que la santé mentale des adolescents est endommagée par une forte utilisation des médias sociaux. Les recherches menées par l'Education Policy Institute et le Prince's Trust ont montré que le bien-être et l'estime de soi sont similaires chez tous les enfants en âge d'aller à l'école primaire. Cependant, leur santé mentale commence à baisser à l'âge de 14 ans, après quoi l es filles connaissent un déclin encore plus marqué. La santé mentale des adolescents est mise à mal par une utilisation intensive des médias sociaux. Le rapport a constaté que l'effet le plus important se produisait chez les adolescents. Cette nouvelle est certainement inquiétante pour les parents, les adolescents et les sociétés de médias sociaux. Avec les pressions de la diffusion d'informations erronées qui attirent actuellement l'attention des plateformes de médias sociaux, le bien-être de leurs clients ne pourrait pas être une priorité.Un autre problème majeur est le montant que nous dépensons tous actuellement en ligne en raison de la pandémie. Comme beaucoup d'utilisateurs sont bloqués, nous nous sommes tournés davantage vers les médias sociaux pour garder le lien avec nos contacts. WhatsApp a ainsi enregistré un nouveau record en matière d'appels vocaux et vidéo au cours de la nouvelle année. Les jeunes enfants sont moins touchés par cette tendance, mais elle reste tout de même préoccupante.Le rapport de l'Education Policy Institute et du Prince's Trust utilise les données de 5 000 jeunes en Angleterre provenant de l'étude de la Millennium Cohort Study. La Millennium Cohort Study est une enquête longitudinale menée par le Center for Longitudinal Studies de l'Université de Londres, qui a suivi la vie d'un échantillon d'environ 18 818 bébés nés au Royaume-Uni en 2000-2001. Cette étude contient un certain nombre de statistiques et de conclusions intéressantes. Elle a révélé que la proportion de jeunes souffrant d'une probable maladie mentale a augmenté ; l'estimation se situe maintenant à un sur six, contre un sur neuf en 2017. Le rapport note également qu'une fille sur trois est mécontente de son apparence physique à l'âge de 14 ans ; cela représente une augmentation d'une sur sept pendant le cursus de primaire. Le rapport souligne également une corrélation entre les jeunes en bas âge dans l'enseignement secondaire et la santé mentale et constate que les garçons de la tranche d’age inférieure de l'école primaire ont une moins bonne estime d'eux-mêmes que leurs pairs à l'adolescence.Le Dr Amy Orben, chercheur à l'Emmanuel College de l'Université de Cambridge, estime que les médias sociaux sont à l'origine de ces statistiques inquiétantes. « Ceux qui se sentent plus mal peuvent se tourner vers les médias sociaux pour trouver du réconfort ou se rapprocher de la communauté. Ce n'est pas un vide, cela fonctionne dans les deux sens », a-t-elle déclaré à propos de cette recherche.Cependant, l'étude a également présenté le revenu familial, l’absence d'exercice physique et la mauvaise santé maternelle comme des facteurs contribuant à une mauvaise santé mentale. La pratique de l'exercice physique a été considéré comme un facteur de santé mentale positive chez les deux sexes. « La participation aux activités et aux sports aura considérablement diminué en raison de la fermeture des écoles et des différents confinements, ce qui aura probablement des répercussions négatives sur la santé mentale et le bien-être », note le rapport. Le rapport a fait un certain nombre de recommandations, dont une enveloppe de 650 millions d'euros pour le financement du bien-être des écoles après la pandémie. Il a également appelé à davantage d'enseignement sur la santé mentale à l'avenir.Plusieurs études ont établi un lien entre l'utilisation des médias sociaux et la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil, les problèmes alimentaires et l'augmentation du risque de suicide. Une étude réalisée en 2015 par l'université du Missouri a révélé que l'utilisation régulière de Facebook pouvait entraîner des symptômes de dépression si le site déclenchait chez l'utilisateur des sentiments de jalousie. Si les médias sociaux sont utilisés « pour voir comment une connaissance se débrouille financièrement ou comment un vieil ami est heureux dans sa relation - des choses qui provoquent l'envie chez les utilisateurs - l'utilisation du site peut conduire à des sentiments de dépression », explique le professeur Margaret Duffy, qui a co-écrit le rapport.Toutefois, il faut faire attention lorsqu'on établit un lien direct entre la santé mentale et l'utilisation des médias sociaux . La plupart des études portant sur les médias sociaux et la santé mentale « ne sont pas en mesure de déterminer si le fait de passer plus de temps sur les médias sociaux entraîne une dépression ou de l'anxiété, ou si les jeunes dépressifs ou anxieux passent plus de temps sur les médias sociaux. Les voies qui mènent à la maladie mentale sont nombreuses et variées, et suggérer que les problèmes de santé mentale peuvent être attribués aux seuls médias sociaux serait une simplification excessive », disent les chercheurs.Les docteurs Catherine Steiner-Adair et Donna Wick, toutes deux psychologues, interrogées recommande que la meilleure chose que les parents puissent faire pour minimiser les risques associés à la technologie est de réduire d'abord leur propre consommation . Il appartient aux parents de donner le bon exemple d'une utilisation saine de l'ordinateur. La plupart d'entre nous vérifions trop souvent nos téléphones ou nos e-mails, soit par intérêt réel, soit par habitude nerveuse. Les enfants doivent être habitués à voir nos visages, et non pas nos têtes penchées sur un écran. Établissez des zones sans technologie dans la maison et des heures sans technologie lorsque personne n'utilise le téléphone, y compris maman et papa. « Ne passez pas la porte après le travail au milieu d'une conversation. Ne passez pas la porte après le travail, dites "bonjour" rapidement, puis "vérifiez vos e-mails », conseille le Dr Steiner-Adair. « Le matin, levez-vous une demi-heure plus tôt que vos enfants et vérifiez ensuite vos e-mails. Donnez-leur toute votre attention jusqu'à ce qu'ils soient sortis. Et aucun de vous ne devrait utiliser le téléphone en voiture pour aller à l'école ou en revenir, car c'est un moment important pour parler ».Source : Education Policy Institute Que pensez-vous des conclusions de ce rapport ? À votre avis, sont-elles surfaits ou conformes à la réalité ?Quelles solutions pensez-vous qu’on peut mettre en œuvre au cas où ces résultats seraient pertinents ?