Comment veux-tu régler un problème avec Trump ?! Comment veux-tu faire ?Le matin il dit blanc, le midi il dit noir et le soir il dit gris !Et si en plus on regarde son compte Twitter, on ne sait plus où on en est !Ce mec n'est pas une girouette, c'est un psychopathe bipolaire atteint de schizophrénie !C'est une maladie mentale à lui seul...