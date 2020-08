Tous mes followers TikTok sont des faux ! Un utilisateur de TikTok confesse avoir acheté de faux followers et 25 000 vues Pour seulement 50 dollars environ 27PARTAGES 6 0 Un utilisateur de TikTok a partagé son expérience sur la façon de créer rapidement un compte TikTok avec une vidéo classée en haut de la liste des hashtags. L'utilisateur est en fait un membre de l'équipe de Motherboard Vice. Joseph Cox, un collaborateur du média, a raconté comment leur première vidéo TikTok est arrivée en tête du classement des hashtags.



Cependant, la vidéo n'était qu'un simple clip montrant l'équipe Motherboard gagnant un match de Call of Duty : Warzone. « La vidéo elle-même n'est pas bonne, pas de montage habile, pas de personnalité TikTok captivante parlant à la caméra et certainement pas de danse, mais en quelques heures, la vidéo a accumulé 25 000 vues et plus de 1 000 like. C'est très peu d'engagement par rapport aux vidéos les plus populaires de TikTok, mais ce n'est pas mal pour mon tout premier clip mis en ligne sur la plateforme. La vidéo a grimpé dans le classement de l'un des hashtags liés à la zone de guerre que les gens utilisent pour partager leurs jeux », raconte Cox.





Cox a dit qu'ils ont dépensé environ 50 dollars pour acheter des followers, des likes et des vues. Bien qu'elle n'ait pas été aussi populaire que d'autres qui sont devenues virales, les statistiques étaient suffisantes pour que la vidéo monte sur le tableau d'un des hashtags utilisés pour Warzone.



Pour cette somme modique, Cox a pu construire un compte apparemment crédible, même si la plupart des engagements étaient, bien sûr, faux. Il a acheté les followers de TikTok, leurs likes et leurs vues sur un site web, qui les vend pour seulement 50 dollars, voire moins. TikTok n'a même pas remarqué leur vidéo et leur compte, car « Neuf jours après avoir payé pour les adeptes, le compte et la vidéo sont toujours ouverts, apparemment sans que Tiktok ne s'en aperçoive », peut-on lire.



« J'ai artificiellement gonflé la popularité de mon clip TikTok », a déclaré Cox, ajoutant qu'il y a une plus grande possibilité que la vidéo soit vue par d'autres utilisateurs de TikTok. L'achat d'engagements TikTok est flagrant sur divers réseaux de médias sociaux. En fait, c'était bon marché et facile à faire, bien qu'il ne soit pas certain que le faux engagement puisse rendre une vidéo virale.



Ben Nimmo, directeur des enquêtes de la société de sécurité Graphika : « Payer des likes, des followers et des partages sur n'importe quelle plateforme est essentiellement un jeu de chiffres. Ils peuvent rendre un message plus populaire qu'il ne le serait autrement, et cela peut lui donner un air de crédibilité », a-t-il déclaré à Motherboard dans un e-mail.





Il est très facile de booster un compte. Tout d'abord, créez un compte et téléchargez un clip. Visitez le "site de publicité" et achetez des followers en fonction du budget. Pour son compte, Cox a acheté 250 followers et a payé environ 12 dollars. Ce site web accepte les paiements via PayPal, Stripe, Paytr et d'autres modes de paiement.



Peu de temps après avoir effectué un paiement, le compte de Cox comptait 250 nouveaux followers. Le groupe d'adeptes était composé de femmes, d'hommes et d'utilisateurs ayant des photos de profil d'animaux et d'autres choses, ainsi qu'un large éventail de noms d'utilisateurs, allant des noms complets aux codes générés.



Zarine Kharazian, rédacteur en chef adjoint du Digital Forensic Research Lab, a déclaré que certains des faux comptes ne semblent pas être de haute qualité ou de très basse qualité. Le premier type est constitué de comptes précédemment compromis qui présentent des historiques complets tandis que le second n'est pas du tout personnalisé. Cependant, les comptes trouvés sur le compte de Cox « se situent quelque part au milieu », car certains ont des photos de profil, des biographies, et même des vidéos téléchargées.



Ces engagements payants feraient apparaître les comptes ou les vidéos TikTok dans la section "For You" de TikTok, qui montre les vidéos recommandées en fonction des sujets ou des intérêts des utilisateurs. Le service clientèle du site publicitaire a refusé de répondre aux questions de Cox sur la façon dont ils remplissent les commandes, se flétrissent en utilisant des comptes piratés ou en créant leurs propres comptes. « Désolé, je ne peux répondre qu'aux questions concernant les commandes de nos clients », a répondu l'agent.



« L'engagement d'achat sur TikTok pourrait certainement amplifier le contenu, bien qu'il soit difficile de dire exactement comment sans connaître davantage les spécificités de l'algorithme de recommandation de TikTok », a déclaré Kharazian.



Cette actualité survient alors que TikTok fait l'objet d'une attention accrue, notamment en raison des déclarations de l'administration de Trump selon lesquelles l'application présente un risque pour la sécurité nationale. Le président Trump a signé un décret qui bannirait TikTok des États-Unis si la société n'est pas rachetée par une société américaine.



Source : Vice



Et vous ?



Quel est votre opinion sur le sujet ?



