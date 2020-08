Donner des leçons en matière de gestion des données personnelles à la Chine et au reste du monde ?

Les discussions en sont encore au stade préliminaire

TikTok est dans le viseur des autorités américaines depuis décembre 2019, période à laquelle la Cour fédérale de Californie a accusé le réseau social d'avoir transféré des données privées d'utilisateurs à des serveurs en Chine . La situation a débouché au sortir du week-end dernier sur une menace du président Donald Trump de bannir l’application des USA par décret présidentiel. Faisant suite aux déclarations de Donald Trump, ByteDance a proposé de céder complètement les activités américaines du réseau social pour tenter de sauver un accord avec Washington. Le président US vient d’accorder 45 jours à ByteDance – l’entreprise mère de TikTok – pour négocier un accord de rachat par Microsoft.Le géant de la filière technologique pour sa part confirme l’existence de pourparlers avec l’entreprise chinoise : « Suite à une conversation entre le PDG de Microsoft, Satya Nadella et le président Donald Trump, Microsoft est prêt à poursuivre les discussions pour explorer l'achat de TikTok aux États-Unis.Microsoft est pleinement conscient de l'importance de répondre aux préoccupations du président. Elle s'engage à acquérir TikTok sous réserve d'un examen complet de la sécurité et à fournir des avantages économiques appropriés aux États-Unis, y compris au Trésor américain.Microsoft s'empressera de poursuivre les discussions avec la société mère de TikTok, ByteDance, dans quelques semaines et, en tout état de cause, d'achever ces discussions au plus tard le 15 septembre 2020. Au cours de ce processus, Microsoft se réjouit de poursuivre le dialogue avec le gouvernement des États-Unis, y compris avec le président. »C’est ce que laissent entendre les premiers détails des pourparlers placés sous l’œil scrutateur du Comité américain des investissements étrangers. Les deux sociétés ont fait part de leur intention d'étudier une proposition préliminaire qui impliquerait l'achat du service TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans le cas d’une entente, Microsoft possédera et exploitera TikTok sur ces marchés. Le géant de la technologie américain promet de conserver aux utilisateurs l’expérience utilisateur pour laquelle ils affectionnent le service. En sus, ils bénéficieront de l’ajout de « protections de classe mondiale en matière de sécurité, de confidentialité et de sûreté numérique » et d’une « transparence pour les utilisateurs ainsi que d’une surveillance appropriée de la sécurité par les gouvernements de ces pays. »Comme mesures additionnelles, Microsoft devra veiller à ce que toutes les données privées des utilisateurs américains soient transférées aux États-Unis et y demeurent. Dans le cas où ces données seraient stockées ou sauvegardées en dehors des USA, Microsoft aura pour mission de veiller à ce que ces contenus soient supprimés des serveurs situés en dehors des USA après leur transfert.Rien, comme l’indique Microsoft, ne peut à ce stade permettre de dire avec assurance qu’un accord final sera conclu. Dans le cas de l’arrivée à une entente entre les deux parties, ce qui semble déjà clair d’avance est que contrairement à son souhait de conserver une participation minoritaire dans TikTok US, ByteDance sera totalement écarté. Microsoft pourrait plutôt faire appel à d’autres investisseurs américains pour l’acquisition de parts minimes au sein de l’entreprise. À date, 70 % des fonds levés par l’entreprise chinoise proviennent d’ailleurs d’investisseurs américains. La valeur de ByteDance est estimée à 140 milliards de dollars, d’après des estimations qui ont fait surface en début d’année.Sources : Microsoft Quelles sont les leçons que l’Europe doit tirer des développements en cours ?Que pensez-vous que la Chine fera en réaction à la manœuvre US en lien avec l’application TikTok ?