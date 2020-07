Depuis quelque temps déjà, l’application TikTok, détenue par la société chinoise Bytedance, fait l’objet de soupçons de la part de certains membres du gouvernement américain. Ils prétendent qu’elle aurait recueilli et envoyé des données d’utilisateurs vers la Chine et c’est ainsi que mercredi dernier, un comité du Sénat américain a adopté une loi interdisant l’utilisation de cette application sur les appareils du gouvernement américain.Il n’est pas exclu que cette interdiction évolue plus tard pour s’appliquer à tous les citoyens américains, surtout quand on sait que Mike Pompeo, le secrétaire d'État, avait déjà laissé entendre que son gouvernement pourrait suivre l'exemple de l'Inde. En effet, l'Inde a interdit TikTok le mois dernier dans le cadre d'une purge des applications chinoises au milieu d'une crise frontalière en cours. On apprend donc d’après certains rapports que dans le but de la protéger de la réglementation américaine, TikTok pourrait être séparée de sa société mère chinoise et vendue à des investisseurs aux États-Unis.Il se dit que certains investisseurs américains du géant technologique chinois Bytedance réfléchissent à l'opportunité d'acheter ou non le contrôle de la filiale TikTok. Les investisseurs américains impliqués dans l'accord pourraient inclure General Atlantic, New Enterprise Associates et Sequoia Capital. Le plan prévoit que les investisseurs seront contraints de former un consortium et Bytedance conservera une participation minoritaire.Un porte-parole de TikTok s’est d’ailleurs exprimé en ces termes : « Nous restons pleinement engagés à protéger la confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs alors que nous construisons une plateforme qui inspire la créativité et apporte la joie à des centaines de millions de personnes dans le monde. Nous avancerons dans le meilleur intérêt de nos utilisateurs, employés, artistes, créateurs, partenaires et décideurs politiques ».Bien que cela n’ait pas encore été officiellement annoncé, certains internautes disent qu’une telle initiative ne suffira pas pour mettre l’application à l'abri des soupçons généralisés selon lesquels elle serait utilisée comme outil de surveillance de l'État chinois.Source : Reuters , The TelegraphQu’en pensez-vous ?Pensez-vous que la vente de TikTok aux investisseurs américains puisse la blanchir de tout soupçon ?