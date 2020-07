TikTok pourrait se séparer de son propriétaire chinois et opérer en tant qu'entreprise américaine indépendante, D'après un haut responsable de la Maison Blanche 4PARTAGES 1 0 Depuis quelque temps déjà, TikTok fait l’objet de poursuites judiciaires pour le motif selon lequel l’application aurait secrètement recueilli des données d'utilisateurs et les aurait envoyé vers la Chine. D'ailleurs, plusieurs personnalités ont appelé à une interdiction de cette application aux Etats-Unis. Mais alors que la question est encore en train d'être étudiée, on apprend que TikTok pourrait se séparer de son propriétaire chinois et opérer en tant que société américaine.



C'est Larry Kudlow, conseiller économique de la Maison Blanche, qui a fait cette déclaration face à des journalistes. « Je pense que TikTok va se retirer de sa société mère qui est dirigée par la Chine et fonctionner comme une société américaine indépendante ». Il a également fait savoir que si cela arrivait, ce serait une meilleure option pour TikTok plutôt que de se voir être interdite aux Etats-Unis. A la question de savoir si les entreprises américaines pourraient acquérir TikTok, il a répondu qu'il ne souhaitait pas spéculer là dessus. Répondant à une autre question, Kudlow a déclaré que les serveurs de TikTok, après être devenus une société américaine, seront aux États-Unis et non en Chine.





Suite aux déclarations de Kudlow, un porte-parole de TikTok a fait savoir que la société ne s'engagerait pas dans la spéculation sur le marché. Il a également ajouté que la société reste pleinement engagée à protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs et qu'elle construit une plateforme qui inspire la créativité et apporte de la joie à des centaines de millions de personnes à travers le monde.



TikTok est déjà interdite en Inde et pour le moment, la décision sur son interdiction aux Etats-Unis n'a pas encore été prise. On devrait s'attendre à ce que cela soit fait dans les prochaines semaines, mais il se peut que les choses changent si TikTok se sépare réellement de son propriétaire chinois et opère en tant que société américaine indépendante.



