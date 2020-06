L'Inde décide de bloquer TikTok ainsi que 58 autres applications chinoises évoquant un comportement malveillant quant à la collecte des données de ses citoyens 34PARTAGES 12 0 Lundi, le gouvernement indien a déclaré qu'il bannissait 59 applications développées par des entreprises chinoises, craignant que ces applications ne se livrent à des activités qui menaceraient « la sécurité nationale et la défense de l'Inde, qui finissent par empiéter sur la souveraineté et l'intégrité de l'Inde », dans la dernière confrontation entre les deux nations les plus peuplées du monde.



Parmi les applications que le ministère indien de l'Électronique et des TIC a ordonné d'interdire, on peut citer TikTok de ByteDance, qui considère l'Inde comme son plus grand marché à l'étranger ; Les applications de communauté et d'appels vidéo de Xiaomi, qui est le premier fournisseur de smartphones en Inde ; deux des applications du groupe Alibaba (UC Browser et UC News); CM Browser, Club Factory, qui prétend être la troisième entreprise de commerce électronique en Inde ; et ES File Explorer.



C'est la première fois que l'Inde, le deuxième plus grand marché Internet du monde avec près de la moitié de ses 1,3 milliard d'habitants en ligne, ordonne le blocage d’autant d'applications étrangères. New Delhi a déclaré que l’équipe nationale d’intervention en cas d’urgence informatique avait reçu de nombreuses « déclarations de citoyens concernant la sécurité des données et les atteintes à la vie privée affectant les questions d’ordre public ».



Voici les déclarations du ministère :



« Au cours des dernières années, l'Inde est devenue l'un des principaux innovateurs en matière de progrès technologiques et un marché principal dans l'espace numérique.



« Dans le même temps, des inquiétudes ont fait rage sur des aspects liés à la sécurité des données et à la protection de la vie privée de 130 crores indiens. Il a été noté récemment que ces préoccupations menaçaient également la souveraineté et la sécurité de notre pays. Le ministère des Technologies de l'information a reçu de nombreuses plaintes de diverses sources, notamment plusieurs rapports faisant état d'une utilisation abusive de certaines applications mobiles disponibles sur les plateformes Android et iOS qui ont volé et transmis subrepticement des données d'utilisateurs de manière non autorisée à des serveurs qui ont des emplacements en dehors de l'Inde. La compilation de ces données, leur extraction et leur profilage par des éléments hostiles à la sécurité nationale et à la défense de l'Inde, qui finissent par empiéter sur la souveraineté et l'intégrité de l'Inde, est une question très profonde et immédiate qui nécessite des mesures d'urgence.



« Le Centre indien de coordination de la cybercriminalité, au ministère de l'Intérieur, a également envoyé une recommandation exhaustive pour bloquer ces applications malveillantes. Ce ministère a également reçu de nombreuses déclarations exprimant des inquiétudes de citoyens concernant la sécurité des données et les risques pour la vie privée liés au fonctionnement de certaines applications. L'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT-IN) a également reçu de nombreuses déclarations de citoyens concernant la sécurité des données et les atteintes à la vie privée ayant une incidence sur les problèmes d'ordre public. De même, des préoccupations bipartites similaires ont été signalées par divers représentants du public, à l'extérieur comme à l'intérieur du Parlement indien. Il y a eu un fort refrain dans l'espace public pour prendre des mesures strictes contre les applications qui nuisent à la souveraineté de l'Inde ainsi qu'à la vie privée de nos citoyens.



« Sur la base de ces éléments et après avoir reçu des informations crédibles récentes selon lesquelles ces applications constituent une menace pour la souveraineté et l'intégrité de l'Inde, le gouvernement indien a décidé d’interdire l'utilisation de certaines applications, utilisées dans les appareils mobiles et non mobiles compatibles avec Internet. Ces applications sont répertoriées dans l'annexe ci-jointe.



« Cette décision protégera les intérêts de nombreux utilisateurs indiens mobiles et Internet. Cette décision est une mesure ciblée pour garantir la sécurité et la souveraineté du cyberespace indien. »





Voici la liste des applications :

TikTok Shareit Kwai UC Browser Baidu map Shein Clash of Kings DU battery saver Helo Likee YouCam makeup Mi Community CM Browers Virus Cleaner APUS Browser ROMWE Club Factory Newsdog Beutry Plus WeChat UC News QQ Mail Weibo Xender QQ Music QQ Newsfeed Bigo Live SelfieCity Mail Master Parallel Space Mi Video Call – Xiaomi WeSync ES File Explorer Viva Video – QU Video Inc Meitu Vigo Video New Video Status DU Recorder Vault- Hide Cache Cleaner DU App studio DU Cleaner DU Browser Hago Play With New Friends Cam Scanner Clean Master – Cheetah Mobile Wonder Camera Photo Wonder QQ Player We Meet Sweet Selfie Baidu Translate Vmate QQ International QQ Security Center QQ Launcher U Video V fly Status Video Mobile Legends DU Privacy

L'année dernière, TikTok a été brièvement bloqué en Inde, craignant qu'il ne soit utilisé pour distribuer de la pornographie. L'interdiction a été levée quelques semaines plus tard et TikTok a depuis été publiquement disponible jusqu'à présent. Lorsque l'interdiction a été levée, TikTok a célébré en lançant une campagne appelée #ReturnofTikTok et a publié un billet de blog affirmant qu'en Inde, il comptait « plus de 200 millions d'utilisateurs ».



Plus tôt ce mois-ci, Google a banni une application appelée « Remove China Apps » de sa boutique en ligne. L'outil, qui analyse le téléphone pour rechercher toutes les applications développées en Chine, y compris TikTok, et les supprime, aurait été téléchargé plus de cinq millions de fois au cours de la courte période où il était disponible.



Le mouvement pour supprimer les applications chinoises au milieu des tensions persistantes entre les deux pays a été soutenu par les citoyens sur les réseaux sociaux, ainsi que par un porte-parole du parti au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de la décision de l'Inde ?



Voir aussi :



TikTok et 53 autres applications iOS continuent de fouiner dans vos données sensibles du presse-papiers, malgré le fait qu'elles ont été épinglé en mars 2020 pour une pratique similaire

Un problème avec un SDK Facebook a entraîné le plantage de plusieurs applications iOS populaires comme TikTok, Spotify, Tinder et autres, mais le problème semble avoir été résolu

TikTok ordonne aux modérateurs de supprimer les publications des gens laids ou pauvres, selon des documents internes de l'entreprise Lundi, le gouvernement indien a déclaré qu'il bannissait 59 applications développées par des entreprises chinoises, craignant que ces applications ne se livrent à des activités qui menaceraient « la sécurité nationale et la défense de l'Inde, qui finissent par empiéter sur la souveraineté et l'intégrité de l'Inde », dans la dernière confrontation entre les deux nations les plus peuplées du monde.Parmi les applications que le ministère indien de l'Électronique et des TIC a ordonné d'interdire, on peut citer TikTok de ByteDance, qui considère l'Inde comme son plus grand marché à l'étranger ; Les applications de communauté et d'appels vidéo de Xiaomi, qui est le premier fournisseur de smartphones en Inde ; deux des applications du groupe Alibaba (UC Browser et UC News); CM Browser, Club Factory, qui prétend être la troisième entreprise de commerce électronique en Inde ; et ES File Explorer.C'est la première fois que l'Inde, le deuxième plus grand marché Internet du monde avec près de la moitié de ses 1,3 milliard d'habitants en ligne, ordonne le blocage d’autant d'applications étrangères. New Delhi a déclaré que l’équipe nationale d’intervention en cas d’urgence informatique avait reçu de nombreuses « déclarations de citoyens concernant la sécurité des données et les atteintes à la vie privée affectant les questions d’ordre public ».Voici les déclarations du ministère :« Au cours des dernières années, l'Inde est devenue l'un des principaux innovateurs en matière de progrès technologiques et un marché principal dans l'espace numérique.« Dans le même temps, des inquiétudes ont fait rage sur des aspects liés à la sécurité des données et à la protection de la vie privée de 130 crores indiens. Il a été noté récemment que ces préoccupations menaçaient également la souveraineté et la sécurité de notre pays. Le ministère des Technologies de l'information a reçu de nombreuses plaintes de diverses sources, notamment plusieurs rapports faisant état d'une utilisation abusive de certaines applications mobiles disponibles sur les plateformes Android et iOS qui ont volé et transmis subrepticement des données d'utilisateurs de manière non autorisée à des serveurs qui ont des emplacements en dehors de l'Inde. La compilation de ces données, leur extraction et leur profilage par des éléments hostiles à la sécurité nationale et à la défense de l'Inde, qui finissent par empiéter sur la souveraineté et l'intégrité de l'Inde, est une question très profonde et immédiate qui nécessite des mesures d'urgence.« Le Centre indien de coordination de la cybercriminalité, au ministère de l'Intérieur, a également envoyé une recommandation exhaustive pour bloquer ces applications malveillantes. Ce ministère a également reçu de nombreuses déclarations exprimant des inquiétudes de citoyens concernant la sécurité des données et les risques pour la vie privée liés au fonctionnement de certaines applications. L'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT-IN) a également reçu de nombreuses déclarations de citoyens concernant la sécurité des données et les atteintes à la vie privée ayant une incidence sur les problèmes d'ordre public. De même, des préoccupations bipartites similaires ont été signalées par divers représentants du public, à l'extérieur comme à l'intérieur du Parlement indien. Il y a eu un fort refrain dans l'espace public pour prendre des mesures strictes contre les applications qui nuisent à la souveraineté de l'Inde ainsi qu'à la vie privée de nos citoyens.« Sur la base de ces éléments et après avoir reçu des informations crédibles récentes selon lesquelles ces applications constituent une menace pour la souveraineté et l'intégrité de l'Inde, le gouvernement indien a décidé d’interdire l'utilisation de certaines applications, utilisées dans les appareils mobiles et non mobiles compatibles avec Internet. Ces applications sont répertoriées dans l'annexe ci-jointe.« Cette décision protégera les intérêts de nombreux utilisateurs indiens mobiles et Internet. Cette décision est une mesure ciblée pour garantir la sécurité et la souveraineté du cyberespace indien. »Voici la liste des applications :L'année dernière, TikTok a été brièvement bloqué en Inde, craignant qu'il ne soit utilisé pour distribuer de la pornographie. L'interdiction a été levée quelques semaines plus tard et TikTok a depuis été publiquement disponible jusqu'à présent. Lorsque l'interdiction a été levée, TikTok a célébré en lançant une campagne appelée #ReturnofTikTok et a publié un billet de blog affirmant qu'en Inde, il comptait « plus de 200 millions d'utilisateurs ».Plus tôt ce mois-ci, Google a banni une application appelée « Remove China Apps » de sa boutique en ligne. L'outil, qui analyse le téléphone pour rechercher toutes les applications développées en Chine, y compris TikTok, et les supprime, aurait été téléchargé plus de cinq millions de fois au cours de la courte période où il était disponible.Le mouvement pour supprimer les applications chinoises au milieu des tensions persistantes entre les deux pays a été soutenu par les citoyens sur les réseaux sociaux, ainsi que par un porte-parole du parti au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi.Source : Ministère indien des technologies de communication et de l’électronique Que pensez-vous de la décision de l'Inde ?