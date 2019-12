TikTok, une application de partage de vidéos courtes, est accusée d'avoir secrètement recueilli des données d'utilisateurs Et de les avoir envoyé à la Chine 0PARTAGES 3 0 La semaine dernière, TikTok, une application de partage de vidéos courtes (15 secondes), a été accusé d'avoir transféré des données privées d'utilisateurs à des serveurs en Chine, malgré l'assurance donnée par la société qu'elle n'y stocke pas de données personnelles. Le projet de recours collectif déposé à la Cour fédérale de Californie allègue que TikTok a récolté illégalement et secrètement de grandes quantités de données personnelles d'utilisateurs identifiables et les a envoyées en Chine. La plainte concerne également ByteDance, sa société mère.



La plainte déposée vendredi contre TikTok et sa société mère ByteDance, basée en Chine, allègue qu'en plus d'avoir collecté du contenu utilisateur tel que des vidéos sans leur consentement, TikTok a aussi des politiques de confidentialité "ambiguës". Elle soulève des inquiétudes quant au fait que les données recueillies par TikTok pourraient être utilisées pour identifier, profiler et suivre les utilisateurs aux États-Unis. Selon la plainte, l'entreprise utiliserait ces données pour vendre des publicités ciblées.



L’on estime que ces allégations pourraient aggraver les problèmes juridiques aux États-Unis pour TikTok, propriété de Beijing ByteDance Technology Co, et qui opère entièrement à l'extérieur de la Chine et qui a développé une communauté de fans particulièrement dévoués parmi les adolescents américains. Selon Reuters, l'entreprise fait déjà l'objet d'une enquête du gouvernement américain en matière de sécurité nationale en raison de préoccupations concernant le stockage de données et la censure possible de contenus politiquement sensibles.





Dans les faits, la plaignante répond au nom de Misty Hong, un étudiant résidant à Palo Alto en Californie, et qui a téléchargé l'application TikTok en mars ou avril 2019, mais n'a jamais créé de compte. Cependant, elle allègue dans sa plainte que des mois plus tard, elle a découvert que TikTok avait créé un compte pour elle à son insu et a produit un dossier d'informations privées la concernant. Ces informations comprendraient également des informations biométriques glanées dans des vidéos qu'elle avait créées mais qu'elle n'avait jamais publiées.



La plainte accuse TikTok d'avoir transféré des données d’utilisateur à deux serveurs distincts en Chine, bugly.qq.com et umeng.com, pas plus tard qu'en avril 2019, y compris des informations sur le périphérique de l'utilisateur et tous les sites Web visités par l'utilisateur. En ce qui le concerne, TikTok n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires sur les allégations, mais maintient qu'elle stocke toutes les données des utilisateurs américains aux États-Unis avec des sauvegardes à Singapour.



Par ailleurs, la plainte suggère que Bugly, le premier serveur recensé, appartient à Tencent, la plus grande société chinoise de logiciels mobiles, qui possède également le réseau social WeChat, tandis que le domaine Umeng fait partie du géant chinois du e-commerce Alibaba Group. Rappelons qu'il y a environ deux mois, Apple a également été accusé d’envoyer des données personnelles de ses utilisateurs au chinois Tencent. Reclaim the Net avait révélé qu'Apple Safari envoyait l’adresse IP et d'autres données de navigation de certains utilisateurs d’iPhone ou iPad à Tencent.



La plainte du vendredi prétend également que le code source du géant chinois de la technologie Baidu est intégré dans l'application TikTok, tout comme le code source d'Igexin, un service publicitaire chinois, que les chercheurs en sécurité ont découvert en 2017 et qui permettait aux développeurs d'installer un logiciel espion sur le téléphone de l'utilisateur. Toutefois, les documents juridiques présentés à la Cour n'ont pas fourni la preuve des transferts de données ou de l'existence du code source de Baidu ou d'Igexin dans l'application.



Les allégations concernant des transferts de données personnelles d’utilisateurs effectués par des entreprises basées aux États-Unis vers des entreprises basées en Chine se sont multipliées depuis que Washington a émis des restrictions commerciales à l’encontre de Huawei. Les USA



