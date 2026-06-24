Le Parlement européen donne son feu vert au lancement dun projet deuro numérique pour sortir de la dépendance à Visa et Mastercard, mais des observateurs y voient du totalitarisme en gestation en UE

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Vrai problème et mauvaise réponse!!!Pas besoin d'un "euro numérique": Est-ce que VISA ou Mastercard sont un "dollar numérique"? NON... Il suffisait de mettre en place une "EuroCard" sur la même base de fonctionnement que les "cards" existantes.Avec l'Euro numérique", on voit déjà la prochaine étape se profiler: L'interdiction totale de l'usage de la monnaie physique!!! Le flicage totale de la population européenne...Pour s'en convaincre, il suffit d'ailleurs de voir ce qui se passe en France pour la facturation inter-entreprise avec l'introduction de la Facturation Electroniqueen 2026... Un flicage en règle de toutes les transactions!!!L'Europe était une démocratie...On résume... L'Union européenne, c'est......Pour protéger les mineurs, fin de l'anonymat du web et le flicage de ses utilisateurs...Pour protéger les usagers de la route, obligation d'une boite noire dans tous les véhicules pour fliquer les conducteurs...Pour combattre les escrocs, introduction de la facturation électronique obligatoire et flicage de toutes les entreprises...Pour protéger l'européen des méchants américains, introduction de l'euro numérique et bientôt le flicage de la totalité des transactions de Mme Michu, y compris lorsqu'elle fait la folie de s'acheter une sucrerie mauvaise pour sa santé... Avec un peu d'IA, on pourra par exemple introduire une baisse automatique des prestations médicales à Mme Michu qui ne prend pas soin de sa santé!!!Les chinois avec leur flicage social de la population ne sont que des précurseurs, l'Union européenne est en train de mettre en place le même système, mais comme l'Européen est moins accommodant (rappelez-vous du "le gaulois est réfractaire" du sieur Emmanuel Macron), la mise en place se fait par petit bout en mettant en pratique le principe du "En augmentant la température de l'eau petit à petit, l'écrevisse finit bien cuite sans même s'être rendu compte"...