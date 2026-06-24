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Le Parlement européen donne son feu vert au lancement d'un projet d'euro numérique pour sortir de la dépendance à Visa et Mastercard, mais des observateurs y voient du totalitarisme en gestation en UE

Le , par Patrick Ruiz
32 commentaires

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Le Parlement européen donne son feu vert au lancement dun projet deuro numérique pour sortir de la dépendance à Visa et Mastercard, mais des observateurs y voient du totalitarisme en gestation en UE

Ce projet deuro numérique saligne avec celui plus large daffranchissement de lUnion européenne des géants technologiques américains qui peuvent servir de moyens de sanctions comme lillustre le cas du juge français de la CPI Nicolas Guillou. En gros, lEurope poursuit avec sa préparation à un scénario catastrophique dans lequel les Etats-Unis bloqueraient laccès à leurs infrastructures numériques. Mais le projet deuro numérique fait lobjet de controverse. Des observateurs y voient du totalitarisme en gestation dans lespace européen.

Le juge français Nicolas Guillou a toute sa vie numérique et financière sévèrement restreinte en raison des sanctions globales ordonnées à son encontre par Donald Trump. Une élue française estime que lune des solutions à de tels cas de figure réside dans le lancement de leuro numérique

Ces sanctions de Donald Trump à lencontre du juge français de la CPI Nicolas Guillou font suite à sa participation à la décision de la Cour pénale internationale (CPI) de délivrer des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre.

« Je suis allée voir le juge Guillou, placé sous sanction par Donald Trump. Du jour au lendemain, ses moyens de paiements et services numériques US ont été coupés. Une situation qui illustre l'importance du combat pour notre souveraineté en matière numérique et de paiements », indique la Présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du parlement européen.

« Pourquoi je suis allé le voir ? Parce quil a été mis sous sanction par Donald Trump lui-même parce que les décisions quil a prises ont déplu à Donald Trump. Concrètement quest-ce que ca veut dire ? Quil ne peut plus effectuer de paiements. Ca veut dire quil est quasiment interdit bancaire. Ca veut dire quil ne peut plus commander quoi que ce soit sur Internet. Ca veut dire quil ne peut plus louer une chambre dhôtel, quil ne peut plus accéder à des plateformes de streaming, etc. Si je vous en parle aujourdhui, cest parce quau-delà du cas gravissime de ce qui arrive au juge Guillou, en fait, ce qui lui arrive pourrait arriver à chacun de nous. Pourquoi ? Parce quon est dépendants sur absolument tout : nos infrastructures numériques, nos infrastructures de paiement, etc. On ne le sait pas, mais par exemple, quand vous payez cela passe en fait par des infrastructures américaines, que ce soit par carte bancaire, par Apple Pay, etc. Sur tout on est dépendants des Américains et cela nous rend extrêmement vulnérables. Donc ce cas là est extrêmement grave sur le principe déjà, mais il est extrêmement grave parce quil illustre à merveille la vulnérabilité de lUnion européenne, de ses citoyens vis-à-vis des Américains et de lAmérique de Donald Trump qui peut couper le robinet du jour au lendemain et changer radicalement notre quotidien », ajoute-t-elle avant de préciser que lune des solutions réside dans le lancement de lEuro numérique.


Des observateurs estiment que leuro numérique cache non pas une alternative à Visa et Mastercard mais plutôt une architecture de surveillance de masse

Dans le cadre de la consultation publique préparatoire de la BCE, les répondants ont considéré que la confidentialité des transactions était le paramètre le plus important dans la conception de leuro numérique (43 %).

La CNIL sest penchée très tôt sur ce sujet pour relayer dans ce débat les préférences des citoyens-consommateurs et alerter sur les risques que pouvait comporter ce projet. Le Comité européen de la protection des données (CEPD) a également pris position, à lété 2021, afin que leuro numérique intègre un principe de respect de la vie privée et de la protection des données par défaut et dès la conception. Il a fait valoir aussi que leuro numérique devait être conçu de manière aussi proche que possible de leuro physique (les espèces).

Au-delà, les autorités européennes de protection des données considèrent que le respect de la confidentialité des transactions est une des conditions du succès du futur euro numérique. Afin que ce nouveau moyen de paiement, dans le cadre dun écosystème des paiements européen déjà très performant et concurrentiel, trouve son public, il devra faire preuve dune valeur ajoutée supplémentaire en termes de confidentialité et de protection des données.

Grosso modo, les sanctions américaines semblent avoir pour effet de stimuler linnovation dans les pays qui dépendaient de ses technologies et ce, même si ces dernières font lobjet de controverses dans certains cas

Les sanctions américaines semblent plutôt avoir pour effet inattendu de stimuler linnovation dans les pays qui dépendaient de ses technologies. En Chine, Huawei a divorcé dAndroid avec le lancement dHarmonyOS Next - un système dexploitation architecturé autour dun micronoyau et qui se positionne comme alternative à Android et iOS. Le ministère russe du développement numérique a annoncé son intention de créer une communauté de développement Linux indépendante à la suite du retrait des contributeurs russes du développement du noyau Linux. Cest dire que les initiatives se multiplient dans le but de saffranchir de la dépendance aux technologies américaines. LEurope pour sa part est encore à la traîne au point dêtre considérée comme une colonie logicielle de Microsoft.

Et vous ?

Pour ou contre le lancement de leuro numérique ? Partagez-vous les avis selon lesquels leuro numérique cache non pas une alternative à Visa et Mastercard mais plutôt une architecture de surveillance de masse ?
Que vous inspire le cas du juge français Nicolas Guillou compte tenu du dilemme que représente l'euro numérique et de la possibilité d'un blackout numérique en Europe imposé par les Etats-Unis ?

Voir aussi :

Un logiciel libre doit-il être en mesure de restreindre les tâches que ses utilisateurs peuvent effectuer avec son aide ? Non, pour Richard Stallman
France : le Sénat choisit d'encourager l'utilisation des logiciels libres et formats ouverts plutôt que de leur donner la priorité
Les députés votent la priorité au logiciel libre dans l'enseignement supérieur, échec du lobbying des éditeurs de logiciels propriétaires
Les logiciels libres ne seront plus prioritaires dans l'Éducation Nationale, ils seront envisagés mais plus préférés aux solutions propriétaires
Choisir en priorité le logiciel libre porterait atteinte au principe de neutralité technologique des marchés publics, pour le Syntec Numérique
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32 commentaires
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 24/06/2026 à 10:06
Beaucoup était pour la "protection des enfants" sur Internet : Cela s'est traduit par un scan d'identité pour accéder aux sites, et bientôt aux réseaux sociaux aussi (et probablement VPN).

La même arnaque est en préparation pour l'euro-numérique : Cela nempêchera ni le debanking (premier moyen de censure en Europe, par des banques européennes), ni la surveillance de masse (aucune confidentialité des transactions).
Et nous savons tous que cela aboutira à un crédit social similaire à la Chine.
Il faut des garanties, mais il n'y en a aucune !

Concernant la CNIL, je ne t'attends strictement rien d'une institution contrôlé par le gouvernement qui n'a rien eu à redire contre la biométrie et l'identité numérique.
Et, qui n'est pas capable de condamner des personnes lors de fuite de donnée grave (quand elles viennent de l'Etat).
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 24/06/2026 à 11:18
Vrai problème et mauvaise réponse!!!

Pas besoin d'un "euro numérique": Est-ce que VISA ou Mastercard sont un "dollar numérique"? NON... Il suffisait de mettre en place une "EuroCard" sur la même base de fonctionnement que les "cards" existantes.

Avec l'Euro numérique", on voit déjà la prochaine étape se profiler: L'interdiction totale de l'usage de la monnaie physique!!! Le flicage totale de la population européenne...

Pour s'en convaincre, il suffit d'ailleurs de voir ce qui se passe en France pour la facturation inter-entreprise avec l'introduction de la Facturation Electronique Obligatoire en 2026... Un flicage en règle de toutes les transactions!!!

L'Europe était une démocratie... Avec l'Union Européenne, la démocratie se transforme petit à petit en une dictature (Définition: Un individu ou un parti gouverne par la force, en supprimant les libertés publiques.) avec une couche de totalitarisme (Définition: Un régime à parti unique qui contrôle non seulement l'État, mais aussi la vie privée, l'économie et la pensée des citoyens)


On résume... L'Union européenne, c'est...

...Pour protéger les mineurs, fin de l'anonymat du web et le flicage de ses utilisateurs
...Pour protéger les usagers de la route, obligation d'une boite noire dans tous les véhicules pour fliquer les conducteurs
...Pour combattre les escrocs, introduction de la facturation électronique obligatoire et flicage de toutes les entreprises
...Pour protéger l'européen des méchants américains, introduction de l'euro numérique et bientôt le flicage de la totalité des transactions de Mme Michu, y compris lorsqu'elle fait la folie de s'acheter une sucrerie mauvaise pour sa santé... Avec un peu d'IA, on pourra par exemple introduire une baisse automatique des prestations médicales à Mme Michu qui ne prend pas soin de sa santé!!!

Les chinois avec leur flicage social de la population ne sont que des précurseurs, l'Union européenne est en train de mettre en place le même système, mais comme l'Européen est moins accommodant (rappelez-vous du "le gaulois est réfractaire" du sieur Emmanuel Macron), la mise en place se fait par petit bout en mettant en pratique le principe du "En augmentant la température de l'eau petit à petit, l'écrevisse finit bien cuite sans même s'être rendu compte"...
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