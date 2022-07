La présidence française de l'Union européenne prend fin avec l'achèvement des expérimentations de l'euro numériques, la conception d'une blockchain propriétaire et d'une plateforme de teneur de marchés automatisée. Ses diverses expérimentations, entrant dans le cadre des travaux en prélude à la mise en circulation d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), ayant pris fin, la Banque de France se dit prête à passer à la prochaine étape. L'institution avait annoncé en décembre dernier avoir conclu "avec succès" la première phase d'expérimentation de l'euro numérique, un projet datant de fin 2019.L'euro numérique est la réponse de la France à des initiatives privées comme la cryptomonnaie Diem (anciennement Libra) de Facebook, qui a depuis mis le sujet de côté. S'exprimant lors du Forum international de la finance Paris Europlace, Villeroy de Galhau a dressé le bilan des réalisations de l'Union européenne en matière de réglementation des actifs cryptographiques sous la présidence française, en mentionnant notamment le règlement sur les fonds de transfert (Travel Rule) ainsi que les marchés de cryptoactifs (MiCA). Il a également annoncé que la Banque de France va engager la deuxième phase de ses expérimentations.« Nous engageons la deuxième phase de notre programme d'expérimentations de cette monnaie électronique de Banque centrale. Nous voulons nous rapprocher d'un prototype viable, le tester en pratique avec plus d'acteurs privés et plus de Banques centrales étrangères au second semestre de cette année et l'an prochain », a-t-il déclaré. « La principale raison d'être d'un euro numérique de détail est de maintenir le rôle de la monnaie de banque centrale dans l'économie alors même qu'elle est menacée par la révolution numérique », a poursuivi Villeroy de Galhau, avec l'ambition de proposer cette monnaie "comme actif de règlement dès 2023".L'Eurosystème étudie la portée et la conception d'une monnaie numérique de banque centrale en euros. Villeroy de Galhau s'est également prononcé en faveur d'une intermédiation maximale dans la conception, notant que les intermédiaires ont plus d'expérience que les banques centrales en matière de relations avec les clients et de mesures de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent. Il a déclaré : « je pense que l'Eurosystème ne devrait pas avoir pour rôle de gérer les avoirs numériques en euros. La Banque de France a fermé ses derniers comptes de clients privés il y a plus de 20 ans, et n'a pas l'intention d'en rouvrir ».Selon lui, une CBDC de gros, qui sera utilisée pour les transferts interbancaires et les transactions similaires, ne sera pas moins importante que la CBDC de détail. Il a cité les cas d'utilisation critiques du règlement des titres émis avec la technologie du grand livre numérique (DLT) et des paiements transfrontaliers et interdevises. La Banque de France a conçu une technologie propriétaire du grand livre numérique (DL3S) pour un futur système potentiel. Elle a également produit une plateforme automatisée de tenue de marché basée sur un modèle de finance décentralisée, où les règlements de plusieurs CBDC pourraient être effectués.Villeroy de Galhau a déclaré que les nouvelles expérimentations continueront à utiliser ces deux infrastructures. Les nouvelles expériences consisteront à tester un prototype d'euro numérique avec des acteurs privés et d'autres banques centrales en vue de la mise en œuvre du régime pilote en 2023. Il a souligné l'importance de l'interopérabilité entre la DLT et le système traditionnel. Selon le gouverneur, la DLT complétera l'infrastructure traditionnelle plutôt que de la remplacer. Il a également parlé d'un euro numérique de détail et a évoqué l'importance de la coexistence de la monnaie de banque commerciale et de banque centrale.Au niveau européen, la Banque centrale européenne a publié mercredi les objectifs clés de l'euro numérique dans un billet de blogue rédigé par la présidente de la banque, Christine Lagarde, et le membre du directoire, Fabio Panetta. Un document d'accompagnement présente quelques considérations de base pour la conception d'une version numérique de la monnaie unique de l'UE destinée à un usage public. « L'euro numérique ne peut être un succès que s'il fait partie de la vie quotidienne des Européens. Il doit apporter une valeur ajoutée par rapport aux solutions existantes », indique le billet de blogue.Dans le message, les deux responsables ont indiqué qu'il était trop tôt pour régler les détails de la conception, mais la banque prévoit de conclure la phase d'enquête du projet à l'automne 2023. La BCE a lancé le projet d'euro numérique en juin 2021 et a entamé en octobre une phase d'enquête de deux ans sur une CBDC de détail. Depuis, la Commission européenne a déclaré qu'elle présenterait un projet d'euro numérique en 2023. Entre-temps, la BCE s'est montrée très discrète quant aux détails et aux résultats de son expérience, à l'exception d'allusions sporadiques au lancement éventuel d'un euro numérique dans les quatre prochaines années.La BCE réfléchit également à la manière dont elle pourrait limiter le montant en circulation à 1 500 milliards d'euros (1 500 milliards de dollars) afin de contrôler les effets négatifs qu'il pourrait avoir sur la stabilité financière. Lagarde et Panetta ont également déclaré que l'euro numérique est destiné à être un moyen de paiement et non une forme d'investissement. « Sinon, un trop grand nombre de dépôts de banques commerciales pourraient être transférés à la banque centrale, un scénario qui rendrait plus difficile pour les banques de prêter aux consommateurs et aux entreprises », indique le billet de blogue.« Cela pourrait même générer des tensions dans le système bancaire en période de crises financières », lit-on également. Selon le rapport, bien qu'il soit trop tôt pour préciser les éléments de conception d'un euro numérique, certains objectifs sont clairs. « Tout d'abord, un euro numérique doit répondre aux besoins des utilisateurs » , indiquent les responsables, ajoutant que, d'après les recherches, les utilisateurs accordent le plus d'importance à une large acceptation, à la facilité d'utilisation, aux faibles coûts, à la rapidité, à la sécurité et à la protection des consommateurs.D'après le rapport, un euro numérique devrait également profiter aux personnes qui ont actuellement un accès limité aux paiements numériques. Les fonctionnaires ont également présenté les arguments en faveur d'un euro numérique. « L'introduction d'un euro numérique garantirait que les citoyens puissent continuer à faire confiance à l'ancrage monétaire derrière leurs paiements numériques. Elle protégerait l'autonomie stratégique des paiements européens et la souveraineté monétaire, en offrant une solution de repli si les tensions géopolitiques s'intensifient », ont-ils écrit.La similarité entre ces monnaies numériques émises par des banques centrales et les cryptomonnaies comme le bitcoin ou l'ether est que la technologie blockchain est utilisée dans les deux cas pour permettre des échanges décentralisés et infalsifiables. La différence est que leur volatilité devrait être moins importante que les fluctuations de cours des cryptomonnaies, leur valeur étant adossée aux monnaies des banques centrales.Sources : Discours de François Villeroy de Galhau Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des plans de la Banque de France pour tester l'euro numérique ?Selon vous, quels serait l'utilité et les avantages d'un euro numérique pour les utilisateurs ?