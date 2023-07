Qu'est-ce qu'une monnaie numérique de banque centrale ?

« Avec une CBDC, vous perdez le contrôle total de votre richesse », a déclaré Ben Habib, homme politique britannique

L'euro numérique

While the use of cash has declined, most Europeans want the option to pay with cash.



Today's proposal of the @EU_Commission aims to safeguard the role of cash & ensure that people can still pay with cash if they want to.



L’euro numérique, un projet stratégique pour l’Europe dans un monde en pleine mutation monétaire

Avantages de la monnaie numérique

Paiements plus rapides : en utilisant la monnaie numérique, vous pouvez effectuer des paiements beaucoup plus rapidement qu'avec les moyens actuels, tels que les transferts ACH ou les virements électroniques, qui peuvent prendre des jours avant que les institutions financières ne confirment une transaction ;

Inconvénients de la monnaie numérique

Une courbe d'apprentissage abrupte : les monnaies numériques exigent de l'utilisateur qu'il apprenne à effectuer des tâches fondamentales, telles que l'ouverture d'un portefeuille numérique et le stockage sécurisé des actifs numériques. Le système doit être simplifié pour que les monnaies numériques soient plus largement adoptées ;

L'euro reste un symbole de l'unité et de la force de l'Europe. Dans l'ensemble de la zone euro et au-delà, depuis plus de vingt ans, les particuliers et les entreprises sont habitués à payer avec des pièces et des billets en euros. Si 60 % des personnes interrogées souhaitent continuer à pouvoir utiliser des espèces, un nombre croissant de personnes choisissent de payer numériquement, en utilisant des cartes et des applications émises par des banques et d'autres sociétés numériques et financières.Un autre facteur déterminant a été l'imposition de sanctions à des pays comme la Russie et le Venezuela ces dernières années, ce qui a incité même des alliés de longue date des États-Unis, comme l'Europe, à chercher des alternatives aux réseaux de paiement traditionnels Visa, Mastercard et Swift.Une monnaie numérique de banque centrale est une version numérique de la monnaie d'un pays qui est émise par la banque centrale du pays et qui peut être utilisée par le grand public, les entreprises et les agences gouvernementales. Elles sont conçues pour être une forme de monnaie plus efficace et plus sûre, spécialement conçue pour les transactions numériques, et peuvent être utilisées à diverses fins, notamment pour les paiements, les envois de fonds et le règlement d'accords commerciaux internationaux.Dans le monde du financement de la chaîne d'approvisionnement, leur libération peut faciliter des transactions plus rapides et plus sûres, ce qui permet aux contreparties d'effectuer plus facilement des transactions tout au long de la chaîne de valeur. Par exemple, l'utilisation des CBDC pourrait permettre à un acheteur et à un vendeur d'effectuer une transaction commerciale instantanément, la monnaie de l'acheteur étant automatiquement convertie dans la monnaie du vendeur au taux de change en vigueur.James Lee, partenaire de conseil numérique chez PwC Chine, a déclaré : « Une plus grande collaboration entre les organismes du secteur et les régulateurs dans les différentes juridictions sera essentielle pour valider les cas d'utilisation des CBDC et créer un écosystème bancaire programmable qui réalise le potentiel des CBDC ». Les banques centrales sont motivées pour développer les CBDC parce qu'elles offrent la possibilité d'une plus grande inclusion financière, de paiements plus rapides et d'une précision et d'une sécurité accrues.Pour s'adapter à la numérisation croissante de l'économie, la Banque centrale européenne (BCE) - comme de nombreuses autres banques centrales dans le monde - étudie la possibilité d'introduire un euro numérique, en complément des espèces. L'euro numérique offrirait aux consommateurs une solution de paiement alternative à l'échelle européenne, en plus des options existantes aujourd'hui. Cela signifie plus de choix pour les consommateurs et un rôle international plus fort pour l'euro.Comme l'argent liquide aujourd'hui, l'euro numérique serait disponible parallèlement aux moyens de paiement privés nationaux et internationaux existants, tels que les cartes ou les applications. Il fonctionnerait comme un portefeuille numérique. Les particuliers et les entreprises pourraient payer avec l'euro numérique à tout moment et partout dans la zone euro.En d'autres termes, les paiements pourraient être effectués d'un appareil à l'autre sans connexion internet, à partir d'une zone isolée ou d'un parking souterrain. Alors que les transactions en ligne offriraient le même niveau de confidentialité des données que les moyens de paiement numériques existants, les paiements hors ligne garantiraient un niveau élevé de confidentialité et de protection des données pour les utilisateurs : ils permettraient aux utilisateurs d'effectuer des paiements numériques tout en divulguant moins de données personnelles qu'ils ne le font aujourd'hui lorsqu'ils effectuent des paiements par carte, tout comme lorsqu'ils paient en espèces, et la même chose que ce qu'ils divulguent lorsqu'ils retirent de l'argent d'un distributeur automatique de billets. Personne ne pourra voir ce que les gens paient lorsqu'ils utilisent l'euro numérique hors ligne.Les banques et les autres prestataires de services de paiement de l'UE distribueraient l'euro numérique aux particuliers et aux entreprises. Les services de base en euros numériques seraient fournis gratuitement aux particuliers. Pour favoriser l'inclusion financière, les personnes qui n'ont pas de compte bancaire pourraient ouvrir et détenir un compte auprès d'un bureau de poste ou d'une autre entité publique, telle qu'une collectivité locale. Ce compte serait également facile à utiliser, y compris pour les personnes handicapées.Les commerçants de la zone euro seraient tenus d'accepter l'euro numérique, à l'exception des très petits commerçants qui choisiraient de ne pas accepter les paiements numériques (car le coût de la mise en place d'une nouvelle infrastructure pour accepter les paiements en euros numériques serait disproportionné). L'euro numérique pourrait aussi constituer une base solide pour de nouvelles innovations, en permettant aux banques de proposer des solutions innovantes à leurs clients, par exemple.La disponibilité et l'utilisation à grande échelle de la monnaie numérique de banque centrale seraient ainsi importantes pour la souveraineté monétaire de l'UE, en particulier si d'autres banques centrales dans le monde commencent à développer des monnaies numériques. C'est également important dans le contexte du développement du marché des cryptomonnaies.La proposition présentée aujourd'hui définit le cadre juridique et les éléments essentiels de l'euro numérique, qui permettraient à la Banque centrale européenne, une fois adoptés par le Parlement européen et le Conseil, d'introduire à terme un euro numérique largement utilisable et disponible. Il appartiendra à la BCE de décider si et quand elle émettra l'euro numérique.Selon une étude publiée par le groupe de réflexion Atlantic Council, basé aux États-Unis, 130 pays, représentant 98 % de l'économie mondiale, explorent actuellement des variantes numériques de leur monnaie. Près de la moitié de ces pays ont atteint des stades avancés de développement, d'essais pilotes ou même de lancement de leurs monnaies numériques. Toutefois, aux États-Unis, les progrès vers un dollar numérique se limitent à une version de gros (banque à banque), comme l'indique l'étude de l'Atlantic Council.L'étude a mis en évidence les progrès significatifs réalisés au cours des six derniers mois, indiquant que tous les pays du G20, à l'exception de l'Argentine, sont entrés dans l'une de ces phases avancées. La Banque centrale européenne s'apprête à lancer un projet pilote d'euro numérique en vue d'un lancement potentiel en 2028, tandis que plus de 20 autres pays prévoient d'avancer à grands pas dans la mise en place de programmes pilotes cette année.Pour tenir compte de ces tendances, la Commission propose deux séries de mesures visant à garantir que les citoyens disposent des deux options de paiement lorsqu'ils souhaitent payer en monnaie de banque centrale : l'euro physique et l'euro numérique. Le paquet comprend une proposition législative établissant le cadre juridique d'un éventuel euro numérique en complément des billets et des pièces en euros.Il garantira que les particuliers et les entreprises disposent d'un choix supplémentaire - en plus des options privées actuelles - leur permettant de payer numériquement avec une forme de monnaie publique largement acceptée, bon marché, sûre et résiliente dans la zone euro. Il faudra du temps pour déterminer quelles monnaies numériques conviennent à certains cas d'utilisation, et notamment si certaines sont conçues pour être adoptées en masse », explique Lilya Tessler, responsable du groupe FinTech et blockchain de Sidley.Ces dernières années, la Commission européenne a travaillé en étroite collaboration avec la Banque centrale européenne pour examiner conjointement, au niveau technique, un large éventail de questions politiques, juridiques et techniques relatives à l'euro numérique.Sources : Commission européenne (1, Pensez-vous que la monnaie numérique pourra tuer le cash ? Sinon, comment peut-elle coexister avec le cash ?Quels peuvent être les avantages et les inconvénients de la monnaie numérique pour les citoyens, les entreprises et les autorités publiques ?Quels sont les risques et les défis liés à la mise en place et à la régulation d'un euro numérique ?Selon vous, dans quelle mesure les consommateurs sont-ils prêts à utiliser l’euro numérique ?