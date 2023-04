Comment un pays peut-il adopter entièrement les cryptomonnaies dans son économie ?

En se concentrant sur le cas de Changshu, une ville de l’est de la Chine, qui va commencer à payer entièrement en yuan numérique les employés du secteur public et des entreprises et institutions publiques à partir de mai. Il s’agit du plus grand déploiement du yuan numérique en Chine jusqu’à présent, selon les médias d’État. Changshu expérimentait déjà le yuan numérique depuis octobre dernier, en payant les subventions de transport de certains employés du gouvernement en yuan numérique.Il convient de souligner que la Chine est déjà sur le point de devenir une société sans espèces, mais que la grande majorité des transactions électroniques se font sur des applications privées (Alipay et WeChat Pay), en dehors du contrôle immédiat de l’État. Un yuan officiel changerait la donne, en donnant à Pékin une quantité sans précédent d’informations sur ce que les gens dépensent et où.Les cryptomonnaies sont des formes d’échange décentralisées qui ne sont pas contrôlées par un gouvernement ou une banque centrale. Elles utilisent la technologie du blockchain, une base de données distribuée qui rend les transactions transparentes et sécurisées. Les cryptomonnaies sont exposées à la volatilité, comme les monnaies traditionnelles, mais offrent aussi des avantages comme la rapidité, la faible commission et la protection contre l’inflation.L’exemple du Venezuela, un pays où le bolivar (la monnaie officielle) a été dévalué à cause de l’hyperinflation en est une belle illustration. Les Vénézuéliens utilisent donc les cryptomonnaies pour acheter des biens, de la nourriture et payer leurs factures. Selon Chainalysis, une plateforme de données sur le blockchain, le Venezuela fait partie des pays qui adoptent massivement les cryptomonnaies, avec le Kenya, le Vietnam et le Nigeria.Ces pays ont un accès limité aux devises étrangères comme le dollar ou l’euro à cause des politiques étrangères ou du manque d’investisseurs étrangers. Ils ont aussi un grand volume de transactions sur les plateformes peer-to-peer (P2P), qui facilitent le troc de cryptomonnaies entre eux.Le Salvador est devenu le premier pays à reconnaître le Bitcoin comme monnaie légale en septembre 2021. Le Salvador a pris cette décision pour plusieurs raisons : attirer les investisseurs étrangers, réduire les coûts des transferts d’argent des migrants, stimuler l’inclusion financière et diversifier les sources de revenus. Le gouvernement salvadorien a mis en place plusieurs mesures pour faciliter l’adoption du Bitcoin, comme distribuer 30 dollars en Bitcoin à chaque citoyen qui télécharge l’application Chivo (un portefeuille numérique), installer des distributeurs automatiques de Bitcoin dans tout le pays et accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour les impôts et les services publics.Cependant, l’adoption du Bitcoin au Salvador n’est pas sans défis ni critiques. En raison de la volatilité du Bitcoin, de la sécurité des transactions et la consommation d’énergie du minage. Le Salvador est un cas d’étude intéressant pour observer les effets de l’adoption des cryptomonnaies sur le développement économique et social d’un pays.Selon certains analystes, les cryptomonnaies sont en train de changer la façon dont nous échangeons de la valeur et qu’elles représentent une opportunité pour les pays émergents de se connecter à l’économie mondiale.Pékin a essayé de nombreuses manières pour promouvoir le yuan numérique. En janvier dernier, la banque centrale, la Banque populaire de Chine, a lancé une application portefeuille sur les magasins Apple et Android qui peut être utilisée dans plus d’une douzaine de villes et régions qui testaient la monnaie. En même temps, elle a fait pression sur les entreprises, y compris les grandes entreprises occidentales comme McDonald’s et Nike, pour qu’elles acceptent le yuan numérique pendant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin.Des experts analysent également les avantages et les inconvénients du yuan numérique pour la Chine et pour le monde. D’un côté, le yuan numérique pourrait renforcer le rôle international du yuan, faciliter le commerce transfrontalier, réduire les coûts de transaction et améliorer l’inclusion financière. De l’autre côté, le yuan numérique pourrait soulever des préoccupations en matière de confidentialité, de sécurité et de souveraineté, tant pour les utilisateurs chinois que pour les pays étrangers.La Chine n’a pas encore annoncé le calendrier du lancement national du yuan numérique, mais elle semble déterminée à être un pionnier dans ce domaine. Un responsable de la banque centrale a déclaré que la Chine avait « une longueur d’avance » sur les autres pays dans le développement du CBDC.Source : Gouvernement chinois Quels peuvent être les risques du yuan numérique pour la stabilité financière mondiale ?Selon vous, comment le yuan numérique peut-il affecter les droits de l’homme et la liberté d’expression en Chine ?Comment le yuan numérique peut-il renforcer l’influence de la Chine sur ses partenaires commerciaux et ses rivaux stratégiques ?