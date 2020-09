Paru en 2009, le bitcoin est la toute première monnaie électronique dans le monde. Même si sa valeur reste grandement volatile à ce jour, une analyse comparative avec les devises traditionnelles la classe désormais en tant que sixième monnaie au monde. En raison de sa masse monétaire, le bitcoin intègre le top 6 des devises derrière le dollar américain, l’euro, le yuan chinois, le yen japonais et la roupie indienne. Selon l’analyse qui a été réalisée, avec sa capitalisation boursière actuelle, il a une offre monétaire d'une valeur supérieure à 170 devises traditionnelles différentes.Le bitcoin n’a que dix ans, mais beaucoup de choses se sont passées sur cet intervalle de temps. Pendant ces 10 ans, la capitalisation boursière du BTC, définie comme son offre en circulation augmentée de la valeur de chaque unité, a grimpé en flèche pour atteindre plus de 200 milliards USD, faisant du BTC la plus grande cryptomonnaie de tous les temps. Il est ainsi devenu plus grand que de nombreuses devises traditionnelles. Notons que le BTC et les monnaies traditionnelles ne sont pas réellement égaux en ce qui concerne le calcul du prix en circulation.Toutefois, sans tenir compte de certains critères, l’on peut évaluer la place du BTC dans le classement mondial des monnaies en comparant sa capitalisation boursière à la masse monétaire des devises habituelles. Si l’on désigne par M0 cette masse monétaire, elle correspond à la valeur totale de tous les billets, pièces et autres substituts de monnaie qui peuvent être facilement convertis en espèces. La valeur M0 est également connue sous le nom de “monnaie de base” ou “monnaie étroite”. Voici ce que cela donne exactement en termes de comparaison.Le dollar américain arrive en premier. Il est la monnaie avec la plus grande masse monétaire, et de loin. Selon des données obtenues auprès de la Réserve fédérale américaine, il y a 1,95 trillion de billets et pièces de la Réserve fédérale en circulation, dont plus de 75 % sont des billets de 100 USD et de 20 USD. De son côté, l'euro (EUR), une monnaie relativement nouvelle qui a été lancée en 2002 et qui est actuellement utilisée dans une grande partie de l'Europe et par la majorité des États membres de l'UE, est à la deuxième place du classement.Selon les auteurs de l’étude, comme la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne tient à jour des registres sur le montant total des billets et pièces en euros qu'elle met en circulation. Selon les statistiques officielles, il y a environ de 1,38 trillion d'euros en circulation et la valeur totale se compose en majorité de billets de 20 et 50 euros. Il y a ensuite, en troisième position, le yuan chinois (CNY). Selon les données de Trading Economics, il y a environ 8 billions de CNY en circulation, avec une valeur comparable de 1,15 billion d'USD, soit 1150 milliards d’USD.Le yen japonais (JPY) est juste derrière en quatrième position avec 106 billions de JPY en circulation, soit un peu plus de 1000 milliards d'USD par rapport au dollar. Selon les auteurs de la comparaison, l'USD, l'EUR, le CNY et le JPY représentent les seules monnaies traditionnelles ayant une capitalisation M0 totale supérieure à 1 000 milliards d'USD. La cinquième monnaie en circulation est la roupie indienne (INR). La roupie compterait actuellement plus de 31 000 milliards d'INR de billets en circulation, pour une valeur comparable d'un peu plus de 425 milliards d'USD.Ainsi, le BTC occupe actuellement la sixième place des monnaies en circulation, repoussant de justesse le rouble russe (RUB) pour assurer sa place. En effet, le bitcoin compte actuellement 18,48 millions d'unités en circulation, chacune valant 10 185 USD au prix d'aujourd'hui. Cela place le plafond de la M0 du bitcoin à 188 milliards USD. Cette valeur le place juste en dessous de 50 % de la valeur de l'INR et juste à environ 10 % de la valeur de l'USD. À son plafond actuel, le BTC a une masse monétaire de plus de 170 devises traditionnelles différentes.Rappelons qu’en 2017, le bitcoin a atteint son plus haut sommet , soit un peu plus de 20 000 USD avant de plonger brusquement à 6 000 dollars en février 2018. À cette époque, il a atteint une capitalisation boursière de 330 milliards USD, ce qui lui valait la cinquième place dans le classementSource : DecryptQu'en pensez-vous ?