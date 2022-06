améliorer l’expérience utilisateur au-delà des sites Wikimedia,

augmenter la portée et la possibilité de découvrir des contenus,

renforcer la notoriété et la facilité d’attribution et de vérifiabilité par les organisations.

Un accord trouvé avec Google et Internet Archive (qui propose la Wayback Machine)

La réaction de Google et d'Internet Archive

Se basant uniquement sur un système de dons, l’encyclopédie universelle Wikipédia n’a pas toujours été dans la prospérité financière. La Wikimedia Foundation cherchait un nouveau moyen de financement et a jeté son dévolu sur les grandes entreprises technologiques qui puisent dans le contenu Wikipédia au quotidien.C'est ainsi qu'en mars 2021, la Wikimedia Foundation, qui gère le projet Wikipédia dans plus de 300 langues ainsi que d'autres projets wiki, a annoncé le lancement d'un produit commercial, Wikimedia Enterprise. Ce nouveau service est conçu pour la vente et la diffusion efficace du contenu de Wikipédia directement à ces mastodontes en ligne (et à terme, à des entreprises plus petites également). Les conversations entre la filiale nouvellement créée de la fondation, Wikimedia LLC, et les entreprises Big Tech étaient déjà en cours au moment de l'annonce, ont déclaré les responsables du projet dans une interview. « C'est la première fois que la fondation reconnaît que les utilisateurs commerciaux sont des utilisateurs de notre service. Nous savions qu'ils étaient là, mais nous ne les avons jamais vraiment traités comme une base d'utilisateurs », a déclaré Lane Becker, directeur général de la fondation, qui a mis en place le projet Enterprise avec une petite équipe.Dans les grandes lignes, il s'agit d'une version premium de l'API de Wikipédia, l'outil qui permet à quiconque de récupérer et d'héberger des articles de Wikipédia. Les clients d'Enterprise pourraient obtenir des données plus rapidement, formatées pour répondre à leurs besoins, par exemple, ou bénéficier de nouvelles options pour les trier et les publier. Comme l'explique Lane Becker, directeur général de la Wikimedia Foundation, les entreprises peuvent déjà payer des employés pour nettoyer les données de Wikipédia, et Enterprise effectuera ce type de nettoyage à la source. Ou si elles le souhaitent, les entreprises peuvent continuer à utiliser gratuitement l'API existante.Wikimedia Enterprise propose donc des API d’entreprise qui permettront de répondre à trois objectifs :D’un point de vue technique, les entreprises auront la possibilité de modifier des données en temps réel, accèderont à une livraison des données plus rapide et disposeront d’une équipe d’experts dédiée pour résoudre d’éventuels problèmes techniques. En revanche, la gratuité du service proposé par Wikipédia sera toujours accessible aux particuliers comme aux entreprises, même si pour ces derniers, la solution payante sera, à priori, beaucoup plus avantageuse.Dans un billet de blog, Wikimedia Foundation a annoncé les premiers clients de Wikimedia Enterprise et en a expliqué la pertinence :« Alors que les projets Wikipédia et Wikimédia continuent de croître, les connaissances des sites Wikimédia sont de plus en plus utilisées pour alimenter d'autres sites Web et produits. Wikimedia Enterprise a été conçu pour permettre à ces entités de regrouper et de partager plus facilement le contenu Wikimedia à grande échelle de la manière qui répond le mieux à leurs besoins : d'une entreprise éducative cherchant à intégrer une grande variété de faits vérifiés dans leurs programmes en ligne, à une startup d'intelligence artificielle qui ont besoin d'accéder à un vaste ensemble de données précises afin de former leurs systèmes. Wikimedia Enterprise fournit un flux de mises à jour de contenu en temps réel sur les projets Wikimedia, une disponibilité garantie et d'autres exigences système qui vont au-delà de ce qui est librement disponible dans les API et les dump de données accessibles au public ».« Wikimedia Enterprise est conçu pour répondre à une variété de besoins de réutilisation et d'approvisionnement de contenu, et nos deux premiers clients en sont un exemple clé. Google et Internet Archive exploitent le contenu de Wikimedia de manière très distincte, que ce soit pour alimenter une partie des résultats du panel de connaissances ou pour préserver les citations sur Wikipédia », a déclaré Lane Becker, directeur principal des revenus gagnés à la Wikimedia Foundation. « Nous sommes ravis de travailler avec eux en tant que partenaires de longue date, et leurs idées ont été essentielles pour créer un produit convaincant qui sera utile à de nombreux types d'organisations ».Les organisations et les entreprises de toutes tailles peuvent accéder aux offres Wikimedia Enterprise avec un support client dédié et des accords de niveau de service, à un prix variable en fonction de leur volume d'utilisation. Les entreprises intéressées peuvent désormais s'inscrire sur le site Web pour un compte d'essai gratuit qui offre 10 000 requêtes à la demande et un accès illimité à un snapshot de 30 jours.Dans un système de stockage, on appelle snapshot ou instantané, la capture par la baie de stockage d’une « photographie » à état à un instant donné des données d'un volume à des fins de sauvegarde et de protection de données. Dans la plupart des cas, un snapshot est une photographie en mode lecture seule d’un volume à un instant donné. Techniquement, le snapshot n’est pas un clone du volume original, mais une collection de pointeurs et de marqueurs permettant de suivre les modifications apportées à chaque bloc du volume depuis le dernier snapshot. En cas d’incident ou de mauvaise manipulation, il est possible de restaurer le volume dans l’état dans lequel il se trouvait au moment du snapshot.Google et la Wikimedia Foundation ont travaillé ensemble sur un certain nombre de projets et d'initiatives visant à améliorer la diffusion des connaissances dans le monde. Le contenu des projets Wikimedia contribue à alimenter certaines des fonctionnalités de Google, notamment en étant l'une des nombreuses sources de données qui apparaissent dans ses panneaux de connaissances. Wikimedia Enterprise contribuera à rendre le processus de recherche de contenu plus efficace. Tim Palmer, directeur général, Search Partnerships chez Google, a déclaré : « Wikipédia est une ressource unique et précieuse, créée librement pour le monde par sa communauté de bénévoles dévoués. Nous soutenons depuis longtemps la Wikimedia Foundation dans la poursuite de nos objectifs communs d'élargir l'accès aux connaissances et à l'information pour les personnes du monde entier. Nous sommes impatients d'approfondir notre partenariat avec Wikimedia Enterprise, en investissant davantage dans la durabilité à long terme de la fondation et de l'écosystème de connaissances qu'elle continue de construire ».Internet Archive est un partenaire de longue date de la Wikimedia Foundation et du mouvement plus large du savoir libre. Leur produit, la Wayback Machine, a été utilisé pour réparer plus de 9 millions de liens brisés sur Wikipédia. Wikimedia Enterprise est fourni gratuitement aux organisations à but non lucratif pour soutenir davantage leur mission de numérisation des sources de connaissances. Mark Graham, directeur de Wayback Machine d'Internet Archive, a déclaré : « La Wikimedia Foundation et Internet Archive sont des partenaires de longue date dans la mission de fournir un accès universel et gratuit à la connaissance. En puisant dans un flux en temps réel de liens et de références nouvellement ajoutés dans les sites Wikipédia - dans toutes ses langues, nous pouvons désormais archiver une plus grande partie du Web de manière plus rapide et plus fiable ».Et Wikimedia de conclure en ces termes :« Wikimedia Enterprise est un produit commercial opt-in. Moins d'un an après son lancement commercial, il couvre ses coûts d'exploitation actuels et avec une liste croissante d'utilisateurs explorant le produit. Tous les projets Wikimedia, y compris la suite d'ensembles de données, d'outils et d'API accessibles au public proposés par la Wikimedia Foundation continueront d'être disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs.« La création de Wikimedia Enterprise est née, en partie, de la récente stratégie du mouvement - le processus de stratégie globale et collaborative pour diriger l'avenir de Wikipédia d'ici 2030, conçu côte à côte avec des volontaires du mouvement. En facilitant la découverte, la recherche et le partage du contenu Wikimedia, le produit répond aux deux piliers clés des recommandations de la stratégie 2030 : faire progresser l'équité des connaissances et la connaissance en tant que service.« Les entreprises intéressées sont encouragées à visiter le site Web de Wikimedia Enterprise pour plus d'informations sur l'offre et les fonctionnalités du produit, ainsi que pour créer leur compte gratuit ».Source : Wikimedia Que pensez-vous de Wikipedia en général ?Vous arrive-t-il de consulter cette encyclopédie ? Que pensez-vous de Wikipedia en général ?Vous arrive-t-il de consulter cette encyclopédie ? À quelle fréquence / occasion ?Vous arrive-t-il d'apporter votre contribution ?Que pensez-vous de Wikimedia Enterprise ?Que pensez-vous de son mode de fonctionnement ?Que pensez-vous de ses premiers clients ?Seriez-vous intéressé par l'offre de compte d'essai gratuit ?