En quoi consistent les nouvelles règles ?

Comment fonctionne le harcèlement ?

La Wikimédia Foundation, l'organisation qui gère le site Wikipédia, a voté de nouvelles mesures qui seront finalisées d'ici la fin de l'année 2020. Comme nous le savons, c'est la communauté qui contribue à la création de nouvelles entrées dans l'encyclopédie ou à la mise à jour permanente d'informations spécifiques. Dans ce groupe, il ne manque pas de personnes intolérantes, ainsi que de trolls qui bouleversent le travail de plusieurs.C’est ainsi que beaucoup, en particulier des femmes et des membres de la communauté LGBTQ, se sont plaints d'abus et de harcèlement de la part d'autres éditeurs.Le conseil d'administration de Wikimedia a déclaré que le maintien de la civilité est une valeur fondamentale. « Nous devons travailler ensemble pour créer une culture sûre et inclusive, où chacun se sent bienvenu, où sa contribution est appréciée et où son point de vue compte. Notre but est de faire connaître tout le savoir du monde, et c'est une étape essentielle de notre voyage », a déclaré Katherine Maher, directrice générale de la Wikimédia Foundation.Le code de conduite de la fondation pour ses membres comprendra l'interdiction ou la limitation de l'accès si les bénévoles ne respectent pas les conditions. Il y aura un processus de révision des décisions si les volontaires estiment qu'un contexte plus large est nécessaire.Wikipédia est devenu l'une des sources d'information les plus fiables sur Internet, mais les plaintes concernant le traitement inégal entre les genres et le harcèlement ont affligé la plateforme pendant près d'une décennie.Une étude de l'Université de Washington sur l'écart entre les sexes chez les rédacteurs de Wikipédia a révélé que de nombreuses rédactrices et rédactrices LGBTQ craignaient pour leur sécurité. Plusieurs rédactrices ont déclaré aux chercheurs que leur travail avait été contesté par des rédacteurs masculins ou qu'elles avaient reçu des commentaires négatifs de la part d'un rédacteur masculin.Un article du New York Times de 2019 a également mis en évidence les inquiétudes de certains rédacteurs transgenres concernant le bénévolat pour le site. Un rédacteur en chef a déclaré au journal avoir reçu des menaces de mort.Wikipédia n'est pas une plateforme de médias sociaux officielle comme Facebook ou Twitter. Mais ses rédacteurs peuvent interagir entre eux et modifier le contenu d'une page après sa rédaction.Cela a conduit à une forme de harcèlement. En effet, après qu'un volontaire ait ajouté une page, un autre volontaire supprime ou modifie ce travail quelques instants plus tard. Obligeant ainsi le premier rédacteur à refaire son travail et entraînant des batailles de rédaction.L'élaboration de ce nouveau code de conduite se déroulera en deux phases. La première consistera à définir des politiques pour les événements en personne et pour les ceux virtuels, ainsi que des politiques pour les espaces techniques, notamment les salons de discussion et autres projets Wikimedia. Il devrait être ratifié par le conseil d'administration d'ici le 30 août. Une seconde phase, qui définira les modalités d'application en cas de violation des règles, sera approuvée d'ici la fin de l'année, conformément au plan du conseil d'administration.Source : BBC Qu’en pensez-vous ?Trouvez-vous les contenus de Wikipédia fiables ?Pensez-vous que les irrégularités évoquées plus haut peuvent entraîner chez certains éditeurs le manque de partialité et d’objectivité ?