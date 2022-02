La plateforme, Truth Social, a fait l'objet d'un lancement en douceur dimanche dernier et de nombreux utilisateurs ont été invités à s'inscrire sur une liste d'attente. Certains qui ont essayé de s'inscrire ont signalé des problèmes lors de la création d'un compte, bien que ces problèmes soient courants dans les premières versions d'une application. En effet, certains utilisateurs qui se sont inscrits sur le site ont vu apparaître de vagues messages d'erreur « Something went wrong », tandis que d'autres ont été informés qu'ils avaient été placés sur une liste d'attente en raison d'une « demande massive ». Un journaliste du Washington Post a déclaré que son courriel de vérification n'était pas arrivé.Truth Social a été retardé à plusieurs reprises. Le lancement officiel était initialement prévu pour le 21 février, mais cette date a été repoussée au 31 mars. Selon certaines informations, Truth Social est en version bêta depuis décembre dernier, avec environ 500 utilisateurs sur la plateforme. L'application est un produit du Trump Media & Technology Group (TMTG), dirigé par l'ancien représentant Devin Nunes. Dans une interview accordée dimanche à Fox News, Nunes a déclaré qu'il espérait que le service sera « pleinement opérationnel » d'ici la fin du mois de mars.La société a prévu de s'introduire en bourse en fusionnant avec la Digital World Acquisition Corp (DWAC), une société d'acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, dont la capitalisation boursière dépasse les 3 milliards de dollars. DWAC a révélé en décembre que deux régulateurs financiers avaient ouvert des enquêtes sur des communications avec la société de Trump avant l'annonce de la transaction. En décembre, DWAC et TMTG ont annoncé des accords pour lever 1 milliard de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs. Mais ces fonds ne seront pas disponibles avant la clôture de la fusion. Les actions de Digital World étaient en hausse d'environ 14 % hier.D'après les captures d'écran de la page de liste des applications de Truth Social, le design de la plateforme ressemble le plus à Twitter, l'une des plateformes de médias sociaux qui a suspendu Trump à la suite de l'émeute du 6 janvier au Capitole. Mais au lieu des tweets, Truth Social se réfère à des messages individuels en tant que "Truth" (vérités) qui sont montrées aux utilisateurs sur un "Truth Feed" (fil de vérités). Si vous voyez une "Vérité" que vous souhaitez partager avec vos followers, vous pouvez la "ReTruth". D'autres fonctionnalités sont en cours de développement, comme la prise en charge de la messagerie directe et la vérification des utilisateurs, selon le responsable produit de la plateforme.La plate-forme Truth Social vise à se distinguer par sa philosophie de modération du contenu, le site Web la qualifiant de « plate-forme de médias sociaux "Big Tent" de l'Amérique qui encourage une conversation mondiale ouverte, libre et honnête sans discrimination de l'idéologie politique ». Même si, Nunes a tout de même déclaré à Fox Business que la société aura une modération du contenu pour s'assurer qu'elle reste un espace convivial.Trump et ses partisans se sont déchaînés contre les plateformes de médias sociaux grand public telles que Twitter et Facebook lorsqu'il était au pouvoir, affirmant que les plateformes discriminaient les conservateurs dans leurs pratiques de modération du contenu. Ces plateformes ont nié ces allégations et bien qu'elles aient parfois reconnu des erreurs qui ont ensuite été corrigées, elles affirment que leurs modérateurs essaient simplement de faire respecter leurs directives communautaires publiques.La suspension de Trump des deux plateformes vers la fin de son mandat a redonné de la vigueur à ses partisans contre ces dernières. Plusieurs applications de médias sociaux nouvelles ou moins populaires qui promettaient une approche plus souple de la modération du contenu, telles que Gettr, Parler, Gab et Rumble, le concurrent de YouTube, ont fait l'objet d'une attention accrue dans le sillage du 6 janvier 2020.Une approche indulgente de la modération du contenu pourrait poser des questions délicates aux distributeurs d'applications tels qu'Apple et Google, comme ce fut le cas lorsque les utilisateurs ont afflué sur Parler au lendemain de l'émeute du Capitole, appelant à la violence. Ce lancement intervient un peu moins d'un an après la précédente tentative de Donald Trump de lancer une nouvelle "plateforme". Le résultat était plus proche du format d'un blog ordinaire , qui a été fermé moins d'un mois plus tard.Sources : App Store Quel est votre avis sur le sujet ?