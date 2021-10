TRUTH Social submergée par les trolls dès les premières heures

Truth Social a utilisé librement le code open source de Mastodon, mais, dans ce que certains pourraient être tentés d'appeler une manœuvre classique de Trump, il semble qu'il n'ait pas mis le code à la disposition du public ni fourni aux utilisateurs une copie de la licence générale du produit : deux violations des conditions d'utilisation de Mastodon. Le fondateur de Mastodon, Eugen Rochko, a déclaré que des captures d'écran du code open source de l'application TRUTH Social, partagées après qu'une série de trolls et de pirates ont eu accès à la plateforme avant sa date de sortie en novembre 2021, ont révélé une violation apparente de l'exigence de la société selon laquelle les clients doivent partager le code et des copies de la licence générale du produit avec les utilisateurs. Rochko a indiqué que Mastodon pourrait intenter un procès pour cette violation présumée.« J'ai l'intention de demander un conseil juridique sur la situation, cependant, le respect de notre licence AGPLv3 est très important pour moi, car c'est la seule base sur laquelle moi et d'autres développeurs sommes prêts à donner des années de travail gratuitement », a-t-il déclaré. La licence AGPL impose que les logiciels développés gratuitement comme Mastodon restent accessibles au public après avoir été modifiés. En vertu de cette licence, TRUTH devrait partager toutes les modifications apportées au code de Mastodon.Ce n'est pas la première fois que Trump envisage un retour sur les réseaux sociaux via une plateforme personnelle. Il a notamment créé un outil de communication en ligne baptisé From the Desk of Donald Jr Trump, qui a été décrit comme étant un blog WordPress. Son blog n’aura duré que le temps d’un compte d’essai dans une plateforme d’hébergement. Alors que beaucoup ont vu en cela un échec, Trump et son équipe ont estimé qu'il s'agissait juste d'une tentative parmi des efforts plus larges. Jason Miller, l'assistant-principal de l'ancien locataire de la Maison-Blanche, avait toutefois confirmé aux médias américains que la page a été supprimée et ne sera pas rétablie Mastodon est un logiciel que les gens utilisent pour créer leur propre Twitter open-source. Les utilisateurs peuvent prendre le logiciel et créer leur propre "fork", ou réseau distinct. Si certains utilisateurs ont créé leurs réseaux sociaux privés différents de Twitter ou Facebook, le logiciel est également utilisé par Gab, un réseau social de droite, depuis 2019. « Mastodon est complètement opposé au projet et à la philosophie de Gab, qui cherche à monétiser et à mettre en plateforme des contenus racistes tout en se cachant derrière la bannière de la liberté d'expression, a déclaré Rochko dans une sortie en 2019. Mastodon reste déterminé à se dresser contre les discours de haine ; par exemple, notre nouvelle convention de serveur signifie que nous ne répertorions sur joinmastodon.org que les serveurs qui s'engagent à une modération active contre le racisme et le sexisme. »Ironiquement, Truth Social est très critiqué pour ses propres conditions d'utilisation. Elles interdisent « l'utilisation excessive de majuscules » (un handicap potentiel pour son propriétaire) et tout type de contenu qui pourrait « nous dénigrer, ternir ou nuire d'une autre manière, à notre avis, à nous et/ou au site. » Si, aux yeux de Trump, l'objet de Truth Social est de « tenir tête aux entreprises Big Tech » avec les grandes entreprises technologiques, peut-être a-t-il décidé de commencer par imiter leurs pratiques commerciales douteuses ?Qu'en pensez-vous ?