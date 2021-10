Trump a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse mercredi, précisant que la plateforme sera ouverte aux « utilisateurs invités » pour un lancement bêta en novembre, et qu'il est prévu de la mettre à la disposition du grand public au début de l'année prochaine. TRUTH social sera le produit d'une nouvelle entreprise appelée Trump Media & Technology Group (TMTG), issue d'une fusion avec Digital World Acquisition Corp. Le groupe a déclaré qu'il cherchait à devenir une société cotée en bourse.« Je suis impatient d'envoyer mon premier TRUTH ontrès bientôt. TMTG a été fondé avec la mission de donner une voix à tous. Je suis enthousiaste à l'idée de commencer bientôt à partager mes pensées suret de riposter contre Big Tech », a déclaré Donald Trump. Notons que Twitter avait très souvent été critiqué d'accorder un traitement de faveur au locataire à Donald Trump, mais c'était jusqu'au 26 mai 2020, avant que Donald Trump ne publie un tweet qui a fait réagir la société de Jack Dorsey. Dans ce tweet de trop, le Président américain avait affirmé que le vote par correspondance était manipulé par les démocrates qui s’en serviraient pour truquer les résultats de l’élection présidentielle de novembre 2020.« Twitter s'immisce maintenant dans l'élection présidentielle de 2020. Ils disent que ma déclaration sur les bulletins de vote par correspondance, qui entraîneront une corruption et une fraude massives, est incorrecte, sur la base d'une vérification des faits par Fake News. Twitter étouffe complètement la liberté d'expression et en tant que président, je ne permettrai pas que cela se produise ! » Avait lancé Donald Trump, qui avait mal digéré le fait que son réseau social préféré décide désormais de le traiter comme un citoyen lambda en essayant de le remettre à l'ordre.Suite aux nombreux débordements de Trump, le réseau social dirigé par Jack Dorsey a supprimé son compte dans un premier temps avant de décider quelques jours plus tard de le bannir définitivement. Dans la foulée, Facebook a pris la même décision, mais jusque-là, Mark Zuckerberg et les siens n'ont pas dit clairement s'il s'agit d'une suppression définitive ou si l'ex-président peut un jour revenir sur Facebook.Ce n'est pas la première fois que Trump envisage un retour sur les réseaux sociaux. Il a notamment créé un outil de communication en ligne baptisé, qui a été décrit comme un étant un blog WordPress. 29 jours après, Trump essuie un nouvel échec. En effet, son blog n’aura duré que le temps d’un compte d’essai dans une plateforme d’hébergement. Alors que beaucoup ont vu en cela un échec, Trump et son équipe ont estimé qu'il s'agissait juste d'une tentative parmi des efforts plus larges. Jason Miller, l'assistant-principal de l'ancien locataire de la Maison Blanche, avait toutefois confirmé aux médias américains que la page a été supprimée et ne sera pas rétablie L'ancien président américain Donald Trump a intenté une action en justice contre les géants de la technologie Google, Twitter et Facebook, affirmant qu'il est victime de censure. Les poursuites, déposées devant le tribunal de district américain de Miami, allèguent que les plateformes de réseaux sociaux basées en Californie ont violé le droit à la liberté d'expression garanti par le premier amendement de la Constitution américaine. Les entreprises ont jusqu'à présent maintenu leurs interdictions et suspensions à l'égard de l'ancien président, mais Facebook prévoit de revoir sa décision dans deux ans.Les actions en justice de l'ancien président américain contiennent des allégations similaires. Une contre Facebook et son PDG Mark Zuckerberg, une contre Twitter et son PDG Jack Dorsey, et une contre Google et son PDG Sundar Pichai. « Nous allons remporter une victoire historique pour la liberté américaine et, en même temps, la liberté d'expression », avait déclaré Trump lors d'une conférence de presse sur son terrain de golf de Bedminster, dans le New Jersey. Trump a été rejoint lors de l'annonce par d'anciens responsables de l'administration Trump qui ont depuis créé l'institut à but non lucratif America First Policy Institute.Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, pourquoi cette obstination de Trump à exister sur les réseaux sociaux ?Pensez-vous que TRUTH Social pourra rivaliser avec les Big Tech actuels ?Quel avenir prévoyez-vous pour TRUTH Social ? Un succès ou un échec ?