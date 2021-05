Donald Trump lance sa « plateforme de réseau social » et en fait c'est juste un blog

Envoyé par Superzest 76 Envoyé par En France 74% des gens disent que Dieu na pas une place importante dans leur vis Les USA sont a l'opposé avec seulement 36%

En France il y a 43 à 54 % qui se disent agnostiques ou Athées alors que on tombe a 3-9% pour les USA

Ces chiffres, pour la France, changent.En grande partie à cause de l'islamisation de la société. La France compte de plus en plus de musulmans.Beaucoup de musulmans mettent la loi coranique au-dessus des lois républicaines. Ces lois religieuses régissent leur vie.De même, il y a une radicalisation religieuse qui se produit en France. Des musulmans, bien sûr, mais pas que. Les catholiques croyants et pratiquants se radicalisent, de même que les juifs.Certains diront que c'est en réponse de l'islamisation de notre pays. Je pense pour ma part que ces radicalisations proviennent surtout de l'état de crise économique permanent qui sévit dans notre pays depuis plusieurs décennies.En période de crise, les Hommes ont tendance à se tourner vers le sacré. Et les religions en profitent. Aujourd'hui, des partis politiques tentent d'en profiter. On le voit avec le RN, bien sûr, et avec Marion-Maréchal surtout, mais aussi avec LR dont le traditionalisme catholique qui était en sourdine depuis Giscard refait surface. Dans les rangs LR, il n'est pas rare de vouloir remettre en cause l'IVG. Le mariage pour tous a été une belle preuve de cette idéologie catholique qui prédomine dans les rangs de la droite française.De l'autre coté, la "gauche" soutient l'islam à tort et à travers. Ce qui fait la part belle à ceux qui les accusent d'islamo-gauchistes.Du coté des juifs, on voit un mélange des genres se créer, sous-prétexte d'antisémitisme (qui est présent dans une partie de la population) on assimile les critiques de la politique de l'état d'Israël à de l'antisémitisme, ce qui n'a pas forcément grand-chose à voir. Israël est un état, tout comme la France, les USA, la Russie ou la Chine.Si on critique les USA qui est un état à base chrétienne, est-ce à dire que l'on fait de l'anti-christianisme ? Pas obligatoirement. Tout dépend de la critique, et des arguments.Tout ça pour dire qu'en France (mais pas que, je pense), il y a une montée des religions, et une tendance à la radicalisation des pratiquants.Et, ce qui n'est pas pour me rassurer (moi qui suis athée) c'est que la crise sanitaire, qui va accroitre les effets de la crise économique déjà en place, ne va pas arranger les choses.Seul le politique pourrait mettre de l'ordre dans tout ça, en légiférant, ou même simplement en appliquant les lois existantes basées sur la laïcité de notre République. Mais, nos "politiques" ne sont pas à la hauteur. Et je dirais même plus (©Dupont et Dupond), la plupart de ces "politiques" sont engagés dans une religion et font passer le sacré avant la laïcité. Tout l'héritage de la révolution, qui a fait de notre République un état laïc, est en train d'être oublié, perdu. Ce qu'il en résultera ne pourra rien donner de bon, je pense.