Donald Trump et Twitter : les liens sont rompus pour toujours









Trump a fait de Twitter son outil de communication politique de choix









Donald Trump qui aura été jusqu'ici le président américain qui a le plus utilisé Twitter a fini par être banni à vie de la plateforme. La nouvelle est tombée hier lors d'une interview accordée au média américain CNBC par Ned Segal, le directeur financier de Twitter. Celui-ci a affirmé lors de l'échange que : lorsqu'un utilisateur, quel que soit sa nature ou son titre, est retiré de la plateforme, il le reste pour toujours. Il confirme ainsi que Donald Trump qui a été retiré de Twitter le 8 janvier dernier le restera à vie, même s'il venait à être réélu président des États-Unis en 2024.Le directeur financier de Twitter, Ned Segal, a confirmé que l'exclusion de Donald Trump de la plateforme est permanente, même si l'ancien président décide de briguer à nouveau une fonction publique. Dans une interview accordée mercredi à Becky Quick de "Squawk Box" sur CNBC, Segal a déclaré que toute personne "incitant à la violence" sur Twitter ne serait pas autorisée à revenir. Il a poursuivi en disant que Trump « a été retiré lorsqu'il était président, et il n'y aurait aucune différence pour toute personne qui est un fonctionnaire public une fois qu'elle a été retirée du service ».« De la façon dont nos politiques fonctionnent, quand on est retiré de la plateforme, on est retiré de la plateforme », a déclaré Segal. « Que vous soyez commentateur, directeur financier ou que vous soyez ancien ou actuel fonctionnaire, n'oubliez pas que nos politiques sont conçues pour s'assurer que les gens n'incitent pas à la violence, et si quelqu'un fait cela, nous devons le retirer du service et nos politiques ne permettent pas aux gens de revenir ». La nouvelle est tombée alors que le procès pour destitution de Trump se déroule au Sénat, sous l'accusation d'avoir incité à l'insurrection.Il l'aurait fait notamment à travers ses exhortations incendiaires lors d'un rassemblement à Washington juste avant l'assaut du Capitole américain par une foule meurtrière le 6 janvier. Twitter a également interdit une série de comptes associés à la conspiration "QAnon" après les émeutes du capitole, après que de nombreux partisans de la conspiration ont été considérés comme des éléments clés de l'attaque. Combiné à une hausse temporaire des plateformes conviviales de droite comme Parler, de nombreux observateurs ont pensé que l'éviction de Trump entraînerait un exode des utilisateurs de Twitter.Cependant, Segal a rejeté cette théorie lors de l'interview. « Nous avons ajouté 40 millions de personnes à notre DAU (nombre d'utilisateurs actifs quotidiens) l'année dernière, et 5 millions le trimestre dernier », a déclaré Segal. En janvier, nous avons ajouté plus d'utilisateurs que la moyenne des quatre derniers mois de janvier, et nous espérons que cela donne aux gens une idée de l'élan que nous avons obtenu grâce au dur travail que nous avons fait sur le service », a-t-il ajouté. Tout comme Twitter, plusieurs plateformes de médias sociaux ont désormais interdit l'ancien président Donald Trump.Il s'avère qu'au moins 350 employés de l'entreprise ont signé une lettre adressée au PDG Jack Dorsey lui demandant de bannir définitivement Trump de Twitter. L'entreprise a d'abord retiré le contenu offensant avant de bloquer complètement son compte. Le compte officiel de sécurité de Twitter a confirmé la nouvelle en tweetant : « Après avoir examiné de près les récents tweets du compte @realDonaldTrump et le contexte qui les entoure, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence ».Comme Twitter, Snapchat a également interdit définitivement Trump, tandis que Facebook a suspendu Trump jusqu'à ce que son conseil de surveillance indépendant, une sorte de cour suprême de Facebook, prenne une décision finale.Pendant son séjour à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est servi de Twitter pour communiquer de manière plus fréquente que son prédécesseur Barack Obama l'a fait. Entre tweets agressifs, comiques et décisions politiques, le président avait pris l'habitude de tout annoncer sur sa page Twitter. Et même si certains de ses messages n'étaient parfois pas totalement en accord avec les politiques de la plateforme, le président bénéficiait d'une certaine immunité pour s'exprimer librement. En effet, durant sa présidence, Trump a été un tweeter notoirement provocateur.Trump a flirté avec les interdictions et les suspensions à plusieurs reprises jusqu'à son retrait effectif de la plateforme. Par exemple, en mai 2020, Twitter a caché un des tweets de Trump, car il violait l'une de leurs règles de longue date interdisant la glorification de la violence. Après les manifestations de masse qui ont eu lieu aux États-Unis à la suite du meurtre de George Floyd, le président a menacé d'"envoyer la Garde nationale" et a ajouté un avertissement selon lequel « lorsque les pillages commencent, les tirs commencent ».Pour un compte normal, cela entraînerait une suspension, mais Twitter a fait une exception. Une des justifications de Twitter pour garder le tweet de Trump et le cacher, plutôt que de le suspendre entièrement, était que le président américain était un individu "digne d'intérêt", pour lequel ils font des exceptions. Une personne "digne d'intérêt" est considérée comme un fonctionnaire élu ayant plus de 250 000 partisans. Mais le géant des médias sociaux a déclaré à l'époque qu'après le départ de Trump en janvier, il perdrait cette distinction.Trump a redéfini la politique en utilisant Twitter pour contourner les canaux officiels et les médias traditionnels. Ainsi, à la suite de l'élection présidentielle du 3 novembre 2020, Trump s'est donc également servi du média pour contester les résultats. De la proclamation des résultats jusqu'à son départ de la Maison-Blanche, Trump n'a jamais reconnu sa défaite à l'élection présidentielle de novembre dernier. Il a longuement déclaré que le suffrage avait été volé et invitait ses partisans via Twitter à protester contre la supposée manipulation dont ils ont été victimes.La contestation de Donald Trump et de ses partisans a conduit à l'émeute du Capitole du 6 janvier 2021, et même si l'implication directe de l'ancien président n'est pas encore prouvée, Twitter a jugé que ces messages étaient assez incitatifs pour pousser ses supporters à prendre d'assaut le Capitole. Résultat, Trump a été retiré de la plateforme le 8 janvier 2021. La veille, Facebook avait fait de même. Les responsables de Twitter ont jugé que les posts de Trump pendant les émeutes du Capitole le 6 janvier ont incité à la violence, ce qui constitue une violation des conditions de service de la plateforme.Dans la période précédant l'interdiction, le réseau social avait régulièrement masqué les tweets trompeurs et agressifs de Trump violant sa politique avec une étiquette d'avertissement comprenant un lien vers plus d'informations ou un contexte. Les remarques de Segal surviennent alors que le Congrès travaille sur un second procès historique de mise en accusation de Trump, le seul président américain à avoir été mis en accusation à deux reprises. S'il est reconnu coupable par le Sénat (ce qui est loin d'être acquis), la Chambre peut alors également voter pour lui interdire d'exercer une fonction publique à l'avenir.Trump a lancé l'idée de se représenter à la présidence en 2024. Par ailleurs, malgré la déploration de l'ancien président, Twitter a enregistré de solides bénéfices ce trimestre. Mercredi, Markets Insider a rapporté que les actions de l'entreprise technologique avaient augmenté de 9 %. Le nombre d'utilisateurs de Twitter est passé à 192 millions, mais Markets Insider a rapporté que l'élection présidentielle de 2020 a causé un "petit, mais mesurable coup" à la croissance du nombre d'utilisateurs, ce qui fait que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens n'a pas atteint les projections des analystes.Source : TwitterQue pensez-vous de l'éviction définitive de Donald Trump de Twitter ?Twitter mène-t-il une politique au-dessus du gouvernement américain ou est-il dans son droit ?Pensez-vous que c'est une bonne chose de laisser ces genres de décisions à la charge des réseaux sociaux eux-mêmes ?