Tout est allé très vite pour Donald Trump après l'assaut du Capitole par ses partisans en janvier. L'ancien président a été accusé d'avoir incité les gens à la révolte à travers ses nombreux tweets ainsi que ses postes sur Facebook. Résultat, le réseau social dirigé par Jack Dorsey a supprimé son compte dans un premier temps avant de décider quelques jours plus tard de le bannir définitivement. Dans la foulée, Facebook a pris la même décision, mais jusque-là, Mark Zuckerberg et les siens n'ont pas dit clairement s'il s'agit d'une suppression définitive ou si l'ex-président peut un jour revenir sur le réseau social.En attendant de savoir si les plateformes de médias sociaux ont le droit de prendre de telles décisions, Donald Trump a lancé le 4 mai un blog WordPress nommé « From The Desk of Donald J. Trump » afin de continuer à communiquer avec ses partisans comme il le faisait autrefois sur Twitter et sur les diverses plateformes de Facebook. Mais l'expérience n'a pas été une réussite pour l'ex-président. Alors qu'il présentait cette initiative comme la première étape dans la mise en place de son propre réseau social, le blog vient d'être définitivement fermé, seulement 29 jours après son lancement.Le site ressemblait à une version générique de Twitter, mais était hébergé sous la forme d'un blog de commentaires de Trump. Les internautes pouvaient s'inscrire pour recevoir des alertes sur la plateforme par le biais de leur adresse électronique et de leur numéro de téléphone et étaient censés pouvoir les aimer (cette fonction n'était pas immédiatement disponible au lancement). Les utilisateurs étaient également autorisés à partager les messages de Trump sur Facebook et Twitter. L'option de partage sur Twitter n’a pas fonctionné au début, mais celle de Facebook permettait aux gens de partager les publications de Trump.L'équipe de Trump responsable du blog n'a pas averti que la plateforme sera dissoute. Dans la communauté, certains qualifient cela de "bide". D'autres estiment que cette expérience permettra à l'ex-président de mesurer la difficulté résidant dans le fait de créer une communauté, l'animer, attirer des gens et les maintenir. Pour d'autres encore, Trump utilisait les médias sociaux pour diviser les gens et passait son temps à se donner en "spectacle". Ces derniers estiment en effet que beaucoup de personnes le suivaient sur ses réseaux sociaux pour ces propos parfois fantaisistes et non pour la pertinence de ses messages.Mais, une fois qu'il s'est retrouvé seul et a décidé de tout reprendre à zéro, ces personnes n'étaient pas prêtes à sauter le pas. Cependant, Jason Miller, l'assistant-principal de Donal Trump n'est pas d'accord avec ces argumentations. Bien qu'il ait confirmé aux médias américains mercredi que le blog a bel et bien été supprimé et qu'il ne sera pas rétabli, il refuse que l'on qualifie cela à un échec. « Il ne reviendra pas. C'était juste un auxiliaire aux efforts plus larges sur lesquels nous avons et travaillons. J'espère avoir plus d'informations sur les efforts plus larges bientôt, mais je n'ai pas une idée précise du timing », a déclaré Miller.Il a refusé de fournir des détails supplémentaires sur ces efforts. Notons que Miller est resté fidèle à ses déclarations d'il y a un mois. En effet, lorsque le blog a été en mai dernier, Miller a tweeté que le « site Web est une excellente ressource pour trouver les dernières déclarations de Trump, mais qu'il ne s'agissait pas de sa plateforme de médias sociaux promise depuis longtemps ». Pour le moment, Trump et ses collaborateurs n'ont communiqué aucune information sur la date de lancement du supposé réseau social de Trump ni de ce à quoi il pourrait ressembler. L'on se demande toutefois si l'initiative pourrait fonctionner.En attendant, une rumeur indique que Trump a entamé le mois passé des discussions avec des plateformes telles que CloutHub et FreeSpace pour devenir sa nouvelle plateforme de messagerie préférée. Trump ne chercherait pas à obtenir une participation dans la nouvelle société, mais ce qui pourrait être un droit de licence s'il décide de s'y joindre. Un tel accord pourrait lui éviter de se faire bannir si ces propos venaient être sujets à controverses.Selon les analystes, une grande partie du succès de Donald Trump peut être attribuée à ses fans sur les réseaux sociaux. Mais son blog a eu du mal à trouver le même public que son fil Twitter. En mai, un rapport sur l'état du blog a révélé que la plateforme n'avait obtenu que 212 000 engagements au total, un taux d'engagement bien inférieur à celui des tweets de l'ancien président.Source : donaldjtrump.com Quel est votre avis sur le sujet ?