Le site « Truth Social » de Trump comporte désormais une section dédiée intitulée « open source », qui contient une archive Zip du code source de Mastodon. « Notre objectif est de soutenir la communauté open source, quelles que soient vos convictions politiques. C'est pourquoi le premier endroit où nous allons pour trouver des logiciels étonnants, c'est la communauté et non les "Big Tech" », ajoute le site. Truth Social a utilisé librement le code open source de Mastodon sans respecter les conditions d’utilisation de ce dernier. TRUTH Social n’avait pas mis le code à la disposition du public ni fourni aux utilisateurs une copie de la licence générale du produit : deux violations des conditions d'utilisation de Mastodon.Le fondateur de Mastodon, Eugen Rochko, a déclaré que des captures d'écran du code open source de l'application TRUTH Social, partagées après qu'une série de trolls et de pirates ont eu accès à la plateforme avant sa date de sortie, ont révélé une violation apparente de l'exigence de la société selon laquelle les clients doivent partager le code et des copies de la licence générale du produit avec les utilisateurs. Rochko a indiqué que Mastodon pourrait intenter un procès pour cette violation présumée.Truth Social ne se conforme pas à licence AGPLv3 et qualifie sa plateforme de réseau social de « propriétaire ». Ses développeurs auraient tenté de supprimer les références qui auraient pu faire apparaître clairement le lien avec Mastodon. Ils auraient même indiqué qu'une « observation » du logo Mastodon était un bug mais ils ont inclus des références directes à Mastodon dans le code HTML sous-jacent du site, ainsi que des similitudes visuelles évidentes. Cette stratégie de la Trump Media and Technology Group (TMTG) n'a pas été bien accueillie par la SFC, une organisation qui fait respecter les licences de logiciels libres et open source.« La licence traite volontairement tout le monde de manière égale (même les personnes que nous n'aimons pas ou avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord), mais ils doivent fonctionner selon les mêmes règles des licences copyleft qui s'appliquent à tout le monde, a écrit Bradley Kuhn, dans un billet de blog. Aujourd'hui, nous avons vu le groupe Trump Media and Technology ignorer ces règles importantes qui ont été conçues pour le bien social. »Les premiers utilisateurs TRUTH Social n'ont pas reçu ce code source, et le Trump's Group a toujours ignoré leurs demandes très publiques à ce sujet. La Software Freedom Conservancy (SFC) exige que TMTG offre à tous ces utilisateurs l'accès au code source de TRUTH Social.« …le groupe Trump doit immédiatement mettre la source de TRUTH Social à la disposition de tous ceux qui ont utilisé le site alors qu'il était en ligne. S'ils ne le font pas dans les 30 jours , leurs droits et permissions sur le logiciel sont automatiquement et définitivement résiliés », avait déclaré Bradley Kuhn, militant du logiciel libre et directeur de la SFC.« Nous publions notre travail gratuitement en premier lieu parce que nous pensons que, comme nous donnons aux opérateurs de plate-forme, les opérateurs de plate-forme nous rendent la pareille en fournissant leurs améliorations pour nous et pour que tout le monde puisse les voir », a écrit Mastodon dans un billet de blog le mois dernier. Cependant, le site de médias sociaux de Trump avait affirmé que l'ensemble de son code source était « propriétaire » et contrôlé uniquement par TMTG. Le fondateur de Mastodon, Eugen Rochko, déclare aujourd'hui qu'il s'abstient de toute action en justice. « Nous n'avons reçu aucune communication de leur part, mais ils ont téléchargé une archive ZIP du code source, ce qui semble pour l'instant les mettre en conformité », a déclaré Rochko.Cependant, il semble que l'archive Zip téléchargée ne soit qu'une version rudimentaire du code source existant de Mastodon que vous pouvez déjà trouver sur GitHub. L'archive elle-même ne fait que 30 Mo. Néanmoins, Rochko a déclaré que l'archive Zip pourrait "devenir plus intéressante" une fois que Truth Social sera enfin lancé. La plateforme de réseau social pourrait arriver officiellement au cours du premier trimestre de l'année prochaine.Quel est votre avis sur le sujet ?