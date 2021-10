Donal Trump, serait-il incompris et victime de la désinformation ou d’une théorie du complot ?

La Trump Media and Technology Group (TMTG) a lancé le 20 octobre une campagne de collecte de fonds auprès d'une société d'acquisition à vocation spéciale, promettant de bâtir un vaste empire médiatique. TMTG et Digital World Acquisition Corp. ont conclu un accord de fusion définitif, prévoyant un regroupement d'entreprises qui fera de TMTG une société cotée en bourse, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires. La mission officielle de TMTG est de « créer un rival au consortium des médias libéraux et de riposter aux entreprises "Big Tech" de la Silicon Valley, qui ont utilisé leur pouvoir unilatéral pour faire taire les voix opposées en Amérique. »« TMTG lancera bientôt un réseau social, nommé "TRUTH Social". TRUTH Social est maintenant disponible en pré-commande dans l'App store d'Apple. TRUTH Social prévoit de commencer son lancement bêta pour les invités en novembre 2021. Un déploiement à l'échelle nationale est prévu pour le premier trimestre de 2022. Ceux qui souhaitent rejoindre TRUTH Social peuvent dès à présent se rendre sur le site et s'inscrire sur la liste des invités », peut-on lire sur le site de TMTG.« J'ai créé TRUTH Social et TMTG pour m'opposer à la tyrannie de Big Tech. Nous vivons dans un monde où les talibans sont très présents sur Twitter, alors que votre président américain préféré a été réduit au silence. C'est inacceptable. Je suis impatient d'envoyer mon premier TRUTH on TRUTH Social très bientôt. TMTG a été fondé avec la mission de donner une voix à tous. J'ai hâte de commencer à partager mes pensées sur TRUTH Social et de me battre contre Big Tech. Tout le monde me demande pourquoi personne ne s'oppose à Big Tech ? Eh bien, nous le ferons bientôt ! », a déclaré l'ancien président américain Donald Trump.S’il est vrai que TMTG promet de bâtir un vaste empire médiatique pouvant aider les ''anti Big Tech'' (GAFAM et Twitter), il n’en est pas moins vrai que son seul produit à ce jour est un réseau social appelé Truth Social, qui aurait utilisé le code de la plateforme Mastodon sans se conformer à la licence publique générale Affero (ou AGPLv3) qui régit ce code.Truth Social ne se conforme pas à licence AGPLv3 et qualifie sa plateforme de réseau social de « propriétaire ». Ses développeurs auraient tenté de supprimer les références qui auraient pu faire apparaître clairement le lien avec Mastodon. Ils auraient même indiqué qu'une « observation » du logo Mastodon était un bug mais ils ont inclus des références directes à Mastodon dans le code HTML sous-jacent du site, ainsi que des similitudes visuelles évidentes. Cette stratégie de TMTG n'a pas été bien accueillie par la SFC, une organisation qui fait respecter les licences de logiciels libres et open source.« La licence traite volontairement tout le monde de manière égale (même les personnes que nous n'aimons pas ou avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord), mais ils doivent fonctionner selon les mêmes règles des licences copyleft qui s'appliquent à tout le monde, a écrit Bradley Kuhn, dans un billet de blog. Aujourd'hui, nous avons vu le groupe Trump Media and Technology ignorer ces règles importantes qui ont été conçues pour le bien social. »TRUTH Social n'a pas été officiellement lancé. Mais les premières preuves indiquent clairement que le groupe Trump a lancé publiquement une version test de la plateforme, basée sur la plateforme logicielle Mastodon sous licence AGPLv3. De nombreux utilisateurs ont pu créer des comptes et l'utiliser brièvement. Cependant, lorsqu’un site est publié sur Internet sous licence AGPLv3, celle-ci exige de fournir à chaque utilisateur la possibilité de recevoir la totalité de la source correspondante pour le site Web basé sur ce code. Les premiers utilisateurs TRUTH Social n'ont pas reçu ce code source, et le Trump's Group ignore actuellement leurs demandes très publiques à ce sujet. La SFC exige que TMTG offre à tous ces utilisateurs l'accès au code source de TRUTH Social. « S'ils ne le font pas dans les 30 jours, leurs droits et autorisations dans le logiciel sont automatiquement et définitivement résiliés », précise Kuhn.Le fondateur de Mastodon, Eugen Rochko, a également déclaré qu'il avait l'intention de faire appel à un conseiller juridique au sujet de la situation, bien qu'il n'ait pas discuté d'un plan d'action spécifique. « Le respect de notre licence AGPLv3 est très important pour moi, car il s'agit de la seule base sur laquelle moi-même et d'autres développeurs sommes prêts à offrir gratuitement des années de travail », a-t-il déclaré.Depuis quarante ans, le plus gros atout de Donald Trump, c'est son nom, sa marque, plastronnée au fronton de ses immeubles, ses hôtels, ses parcours de golf, son école de commerce, jusqu'à des lignes de prêt-à-porter et même à de la literie. « C'était une marque commerciale à succès, symbole du luxe, de richesse et de réussite souligne Melissa Aronczyk, professeur en communication à l'université de Rutgers. Avant qu'il ne devienne président, la marque Trump était très puissante ». À tel point que nombre des hôtels affichant le nom de Donald Trump ne sont en fait qu'exploités sous licence.Mais les quatre ans de mandat Trump, marquées par des prises de position extrêmes, et surtout les dernières semaines entachées par l'assaut du Capitole par ses fervents partisans, ont rendu périlleuses les affaires de l’ex-président américain. Pour les gens du monde entier, les images désormais iconiques d'un homme portant une coiffe à cornes errant dans le Capitole américain pendant l'insurrection du 6 janvier ont été un choc. La marque Trump est devenue "toxique", car associée au chaos, au racisme, résume Tim Calkins, professeur de marketing à la Kellogg School of Management de l'université Northwestern, dubitatif sur le repositionnement de la marque tant les dégâts sont importants. La fortune de Donald Trump est passée de 3,1 milliards de dollars à 2,1 milliards. Pendant sa présidence, Trump a fréquemment effectué des tweets liés à une théorie du complot affirmant qu'une puissante cabale de démocrates et d'élites trafique et abuse du monde et que Trump les combat.Le récit de l’élection présidentielle de novembre 2020 au Etats-Unis a été une occasion historique pour les chercheurs d'étudier comment la désinformation se propage sur Internet. En juillet, Starbird, spécialiste des sciences sociales à l'université de Washington à Seattle, qui étudie la propagation de la désinformation sur les réseaux sociaux s'est associé à Renee DiResta, chercheur en chef à l'Observatoire de l'Internet de Stanford, en Californie, et à d'autres membres du Partenariat pour l'intégrité des élections, pour suivre et corriger la désinformation sur les plateformes de réseaux sociaux telles que Twitter, Facebook et TikTok.Inspirées par le discours de Trump sur la fraude électorale, ces allégations ont été lancées par ses partisans sur Twitter, puis amplifiées par des membres de sa propre famille et des influenceurs de droite, ce qui a contribué à diffuser le message beaucoup plus loin et à le faire passer dans le grand public. « Nous observons une interaction entre les élites et leur public, qui collaborent en fait les uns avec les autres pour créer de faux récits, explique Starbird. Les réseaux sociaux deviennent un terrain d'essai pour les idées qui prennent ensuite de l'ampleur et sont souvent reprises par d'autres médias. »