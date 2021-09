Qu'est-ce que le projet Breakthrough Energy Catalyst ?

Breakthrough Energy, l’organisme à but non lucratif fondé par Gates en 2016, annoncé lqu'il avait obtenu des investissements de Microsoft, BlackRock, General Motors, American Airlines, Boston Consulting Group, Bank of America et ArcelorMittal. BlackRock s'est engagé à verser 100 millions de dollars sur cinq ans par l'intermédiaire de sa fondation caritative, tandis que Microsoft, American Airlines et ArcelorMittal se sont engagés à verser le même montant. Les autres n'ont pas divulgué le montant de leurs investissements.Bill Gates a déclaré dans un communiqué qu'une "nouvelle révolution industrielle" était nécessaire si le monde voulait éviter une catastrophe climatique. « La moitié de la technologie nécessaire pour parvenir à des émissions nulles n'existe pas encore ou est trop chère pour une grande partie du monde. Catalyst est conçu pour changer cela et fournir un moyen efficace d'investir dans notre avenir technologique propre», a déclaré le cofondateur de Microsoft. Il a ajouté : « En travaillant avec cette communauté croissante de partenaires privés et publics, Catalyst aura une vision globale du paysage de l'innovation énergétique - les technologies clés, les entreprises de pointe, les partenaires financiers et les politiques essentielles - et financera les projets qui auront le plus grand impact positif sur notre planète ».Lancé début 2021, ce programme vise à produire et à acquérir de nouvelles technologies intelligentes sur le plan climatique . Ces solutions favoriseront la transition vers une économie sans carbone, un objectif à atteindre d'ici 2050. Gates a déclaré que le programme Catalyst offrait « un nouveau modèle de partenariat public-privé pour aider à jeter les bases de l'économie à émissions nulles », en réunissant des entreprises, des gouvernements, des organisations philanthropiques et des particuliers pour investir dans les technologies climatiques. Dans un premier temps, le projet se concentrera sur quatre domaines : l’extraction du dioxyde de carbone présent dans l'air ambiant, l'hydrogène vert, le stockage d'énergie à longue durée de vie et le carburant d'aviation durable.L'organisation de Gates et ses partenaires contribueront à réduire les coûts des technologies d'énergie propre par des investissements directs. Ils visent ainsi à être compétitifs pour remplacer les sources d'énergie qui émettent des gaz à effet de serre. « Catalyst est conçu pour changer cela en adoptant une vision globale du paysage de l'innovation énergétique : les technologies clés, les entreprises de pointe, les partenaires financiers et politiques essentiels, et le financement des projets qui présentent les plus grands avantages pour notre planète », a expliqué le cofondateur de Microsoft.Larry Fink, PDG de BlackRock, a déclaré dans un communiqué que la transition vers un monde sans émissions est « la responsabilité partagée de chaque citoyen, entreprise et gouvernement», ajoutant que la transition énergétique mondiale nécessitera 50 000 milliards de dollars.Malgré ce que disent les dirigeants et les PDG du monde entier, la soi-disant transition énergétique n'est pas encore une réalité. L'utilisation mondiale de combustibles fossiles s'accélère et devrait encore s'aggraver, exacerbant le risque de catastrophe climatique. « Il est absolument vrai que la transition est trop lente du point de vue du climat, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il s'agit avant tout d'une question de volonté politique et de choix économiques », a déclaré Carroll Muffett, directeur général du Center for International Environmental Law, une organisation à but non lucratif.Un rapport du groupe d'experts sur le climat de l'ONU a averti en août que la limitation du réchauffement de la planète à près de 1,5 degré Celsius ou même 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels "sera hors de portée" dans les deux prochaines décennies sans une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre.« Notre partenariat avec le programme Catalyst représente un engagement philanthropique de cinq ans pour investir dans la science de pointe qui aidera à faire avancer les solutions vitales en matière d'énergie propre », a déclaré Fink.Bill Gates n'est pas le seul milliardaire de la technologie à tenter de lutter contre le changement climatique. En janvier, le PDG de Tesla, Elon Musk, s'est engagé à investir 100 millions de dollars dans de nouvelles technologies de stockage du carbone. Cette procédure consiste à piéger le dioxyde de carbone résiduel, soit directement dans l'air, soit juste avant qu'il ne soit émis par les usines et les centrales électriques. La position de Musk sur le changement climatique est toutefois ambiguë. Alors qu'il dirige une entreprise de véhicules électriques relativement verte, il a également été critiqué pour son amour du bitcoin , qui est maintenant l'un des plus grands émetteurs de CO2 au monde.Ailleurs, Bezos a créé en février dernier le Bezos Earth Fund, doté de 10 milliards de dollars, afin d'apporter un soutien financier aux scientifiques, aux organisations non gouvernementales, aux militants et au secteur privé. Jusqu'à présent, le Bezos Earth Fund a accordé des subventions à plusieurs organisations qui se concentrent sur la reforestation, notamment Eden Reforestation Projects, The Nature Conservancy et The Natural Resources Defense Council. Amazon a toutefois été critiqué pour avoir augmenté la pollution avec ses avions et ses camionnettes et pour avoir utilisé des quantités excessives de carton pour emballer ses produits. Amazon affirme que ses emballages sont 100 % recyclables et qu'elle n'utilise pas de coques en plastique ni de fil de fer.Certains affirment que c'est le moins que les milliardaires de la technologie puissent faire puisqu'ils sont eux-mêmes l'une des principales causes du changement climatique. D'autres se demandent s'ils concentrent leurs efforts d'atténuation du changement climatique sur les bons domaines.Source : Breakthrough Energy