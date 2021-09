Dans son discours, António Guterres a souligné les énormes écarts entre les riches et les pauvres, qu'il a qualifiés de nouvelle maladie affectant la société. « Une autre maladie se propage dans notre monde aujourd'hui : la maladie de la méfiance », a-t-il commencé. « Quand les gens voient les promesses de progrès démenties par les réalités de leur dur quotidien. Quand ils voient leurs droits et libertés fondamentaux réduits. Quand ils voient la petite - et la grande - corruption qui les entoure. Quand ils voient des milliardaires partir en virée dans l'espace alors que des millions de personnes souffrent de la faim sur terre. Quand les parents voient un avenir pour leurs enfants qui semble encore plus sombre que les luttes d'aujourd'hui », a-t-il poursuivi.Les propos de Guterres interviennent après que Bezos et Branson se soient envolés dans l'espace à bord de leurs fusées privées cet été. Bezos, qui était accompagné de son frère Mark, de Wally Funk ( 82 ans, pionnier de la course à l'espace) et d'un étudiant de 18 ans dont le nom n'a pas été révélé, a passé un peu plus de 10 minutes dans l'espace avant de revenir sur Terre. Branson, lui s'est lancé à bord d'un vaisseau spatial Virgin Galactic, a volé aux côtés de l'astronaute entraîneur en chef Beth Moses, de l'ingénieur principal des opérations Colin Bennett et de la vice-présidente des affaires gouvernementales Sirisha Bandla le 11 juin. Il a passé environ 15 minutes dans l'espace avant de redescendre sur Terre. Bien qu'ils ne passent qu'un instant dans l'espace, ces deux vols ont coûté des milliards de dollars et ont attiré l'attention du monde entier. En effet un siège à bord du VSS Unity de Branson et du New Shepard de Bezos sont estimés 28 millions de dollars chacun.Depuis mars 2020, les banques alimentaires aux États-Unis ont connu une hausse de la demande alors qu'une série de confinements dus à la Covid-19 a laissé des millions d'américains sans emploi. Plus de 820 millions d'Américains, dont une majorité d'enfants, souffrent également de malnutrition, ce qui oblige beaucoup d'entre eux à vendre des biens ou à s'endetter pour échapper à la famine, selon un rapport du Catholic Relief Services.En juillet dernier le groupe humanitaire Oxfam International a fustigé Jeff Bezos comme l'avatar d'un système qui permet à une poignée de personnes d'accumuler suffisamment de richesses pour fuir la planète dans un contexte de souffrance généralisée sur une Terre de plus en plus polluée, réchauffée et ravagée par les pandémies. Deepak Xavier de Oxfam a souligné un récent rapport de l’organisation montrant que 11 personnes sur Terre meurent de faim chaque minute, ce qui n'est qu'un exemple des difficultés inutiles que des milliards de personnes subissent alors que Bezos se lance dans sa "virée" dans l'espace, dont il espère qu'elle ouvrira la voie à une entreprise touristique rentable qui répondra aux caprices des riches.« Les ultra-riches sont soutenus par des systèmes fiscaux injustes et des protections du travail pitoyables. Bezos ne paie pratiquement aucun impôt sur le revenu américain mais peut dépenser 7,5 milliards de dollars dans sa propre aventure aérospatiale. La fortune de Bezos a presque doublé pendant la pandémie de la Covid-19. Il pourrait se permettre de payer pour que tout le monde sur Terre soit vacciné contre la Covid-19 et rester plus riche qu'il ne l'était au début de la pandémie », a déclaré Xavier.« Ce dont nous avons besoin, c'est d'un système fiscal équitable qui permette d'investir davantage pour mettre fin à la faim et à la pauvreté, dans l'éducation et les soins de santé, et pour sauver la planète de la crise climatique croissante - plutôt que de la quitter », ajoute Xavier.Au moment du lancement de leurs fusées, les deux milliardaires ont fait l'objet de vives critiques, les gens demandant que les hommes paient plus d'impôts. La pression s'est accrue pour que les personnes les plus riches du monde paient leurs impôts. Boris Johnson affirme avoir confronté Jeff Bezos cette semaine au sujet du non-paiement des impôts par Amazon au Royaume-Uni. JeffBezos estime qu'il incombe au gouvernement de taxer efficacement les grandes entreprises technologiques et qu'Amazon ne paierait pas volontairement plus que ce que la loi exige.La sénatrice americaine Elizabeth Warren a pris Bezos à partie pour le vol spatial après que ProPublica a rapporté que le fondateur d'Amazon n'avait pas payé d'impôts sur le revenu pendant au moins deux ans entre 2006 et 2018. « Il se moque de tous les Américains qui ont payé des impôts », a déclaré Warren.Cependant Bezos a déclaré à que ses détracteurs avaient « en grande partie raison ». Il affirme avoir réalisé à quel point la Terre est fragile et chose lorsqu'il l'a observée depuis l'espace et s'est engagé à faire don d'un milliard de dollars à des projets de conservation dans le monde entier. « En vivant ici-bas, le monde et l'atmosphère semblent vastes et ils semblent stables. Mais en regardant la Terre depuis là-bas, l'atmosphère semble mince et le monde fini. Les deux sont beaux, les deux sont fragiles », a-t-il déclaré lors d'un événement cette semaine.Bien que Musk ne soit pas encore allé dans l'espace, il a également fait face à des critiques pour avoir concentré certains de ses efforts environnementaux sur l'espace. La semaine dernière, SpaceX, la société d'Elon Musk, a réalisé le premier vol humain au monde en orbite autour de l'espace avec uniquement des citoyens privés à bord.« Je pense que nous devrions consacrer la grande majorité de nos ressources à résoudre les problèmes sur Terre. Par exemple, plus de 99 % de notre économie devrait être consacrée à la résolution des problèmes sur Terre. Mais je pense que peut-être quelque chose comme 1%, ou moins de 1%, pourrait être appliqué à l'extension de la vie au-delà de la Terre », a déclaré Musk dans le premier épisode du documentaire Netflix sur le vol. Mais la force motrice de Musk derrière les progrès de SpaceX a longtemps été les plans de colonisation de Mars. « Si la vie n'est faite que de problèmes, à quoi bon vivre ? », déclare Musk dans le documentaire. La mission Inspiration4 a également été l'occasion d'une collecte de fonds qui a permis de réunir plus de 200 millions de dollars pour l’hôpital St Jude. Musk lui-même a contribué à hauteur de 50 millions de dollars.Sources : ONU Quel est votre avis sur le sujet ? Que pensez-vous de la prise de position du secrétaire général de l’ONU ?Oxfam qualifie la course conquête de l’espace est de « folie humaine, pas un accomplissement humain », qu’en pensez-vous ?À votre avis la conquête spatiale est-elle une aventure utile ou importante ?