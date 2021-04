Musk a fait sa prédiction dans une interview avec Peter Diamandis, le fondateur et président de la Fondation X Prize pour la découverte scientifique. « Aller sur Mars se lit comme ce livre de publicité pour [l'explorateur Ernest] Shackleton allant dans l'Antarctique », a déclaré celui qui est aussi le PDG du constructeur de véhicule électrique Tesla à Peter Diamandis dans une longue interview diffusée en direct sur YouTube jeudi.« C'est dangereux, c'est inconfortable, c'est un long voyage. Il se peut que vous ne reveniez pas vivant. Mais c'est une aventure glorieuse, et ce sera une expérience incroyable ». Il a poursuivi en disant : « Vous pourriez mourir... et vous n'aurez probablement pas de bonne nourriture et toutes ces choses. C'est un voyage ardu et dangereux où vous ne reviendrez peut-être pas vivant ».Lorsque Diamandis a fait remarquer que de nombreuses personnes envoyaient encore des candidatures pour participer à un voyage vers Mars, Musk a de nouveau fait remarquer que les explorateurs devaient faire attention à ce qu'ils souhaitaient. « Je veux dire, honnêtement, un tas de gens vont probablement mourir au début », a-t-il dit en réponse. « C'est un parcours difficile là-bas, vous savez ? ... Nous ne voulons pas faire partir quelqu'un, donc... seulement des volontaires ».Toutefois, Musk a déclaré que « Ça a l'air attirant. Mars est l'endroit idéal », tout en instant sur le fait que ce serait aussi « une aventure glorieuse et ce sera une expérience incroyable ».S'exprimant en décembre lors d'une cérémonie de remise de prix d'Axel Springer, le patron de SpaceX, la société qui veut fournir l’Internet haut débit aux zones les lus reculées du monde, a déclaré qu'il s'attendait à ce que des astronautes atterrissent sur la planète rouge dans environ six ans, ajoutant qu'il est « assez confiant » dans ce calendrier.« La synchronisation Terre-Mars se produit à peu près tous les 26 mois », a déclaré Musk. « Nous en avons eu une cette année en été et cela signifie que dans environ deux ans, il y en aura une autre et deux ans après. Je pense que si vous disiez "six ans à partir de maintenant", je dirais très confiant, et si nous avons de la chance, peut-être quatre ans ».Musk, qui a récemment été choisi pour animer l'épisode du 8 mai du Saturday Night Live, espérait initialement que SpaceX serait en mesure d'envoyer des personnes sur Mars d'ici 2024, mais a ensuite revu cet objectif à la hausse, en déclarant que ce n'était « qu'une supposition ».SpaceX travaille actuellement sur un véhicule appelé Starship, un système réutilisable qui, selon l'entreprise, sera « le lanceur le plus puissant jamais développé au monde ». Le quatrième essai en vol à haute altitude de Starship a eu lieu au Texas en mars, bien qu'il ait « connu un rapide démontage non programmé » peu après le début de la brûlure d'atterrissage, selon SpaceX.« Les vols d'essai ont pour but d'améliorer notre compréhension et le développement d'un système de transport entièrement réutilisable conçu pour transporter à la fois l'équipage et le fret sur des vols interplanétaires de longue durée, et aider l'humanité à retourner sur la Lune, et à voyager vers Mars et au-delà », indique le site Web de la société.« Je suis évidemment préoccupé par le développement de la technologie qui peut permettre à beaucoup de gens d'aller sur Mars et de rendre la vie multiplanétaire, d'avoir une base sur la Lune, une ville sur Mars », a déclaré en décembre Musk à Mathias Döpfner, PDG d'Axel Springer SE. « Je pense qu'il est important que nous nous efforcions d'avoir une ville autonome sur Mars le plus tôt possible. Je suis optimiste quant à l'avenir sur Terre, mais je pense qu'il est important d'avoir une assurance-vie pour la vie dans son ensemble ».En 2015, Musk a évoqué la possibilité d'implanter une ville sur Mars après un atterrissage réussi de la fusée par SpaceX. En juin 2017, Musk a publié un article sur les moyens de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, dans lequel il présente des plans pour avoir jusqu'à 1 million de personnes sur Mars. En 2016, Musk a exposé un plan ambitieux visant à implanter la vie humaine sur Mars. La société Space X de Musk a lancé plus de 100 fusées au cours de la dernière décennie. Plusieurs ont fini par exploser ou s'écraser.La NASA, quant à elle, a déclaré en juillet que le développement technologique « a déjà commencé pour permettre une mission martienne avec équipage dès les années 2030 ». L'agence spatiale, qui a récemment fait atterrir le rover Persévérance sur Mars, a précédemment annoncé qu'elle prévoyait de faire atterrir la première femme et le prochain homme sur la surface de la Lune en 2024, et qu'elle utiliserait cette mission pour en apprendre davantage sur la manière de développer une mission martienne.Le premier vol habité de SpaceX a eu lieu en mai dernier, et le troisième s'est amarré à la Station spatiale internationale avec quatre astronautes à bord après son lancement du Centre spatial Kennedy vendredi. En 2019, Musk déclare que Starlink, son projet de fournir d'Internet par satellites, financera ses efforts de voyages En janvier, le physicien théoricien Michio Kaku a déclaré que la colonisation de Mars par Elon Musk est possible grâce à des robots autorépliquants . « Avec un robot autorépliquant, vous en obtenez deux, puis quatre, puis huit, 16, 32, 64, jusqu'à ce que vous ayez une armée de ces robots qui puisse construire des villes sur Mars », a-t-il dit. Une machine autoréplicative est une construction qui est théoriquement capable de fabriquer de manière autonome une copie d'elle-même en utilisant des matières premières prises dans son environnement.En réagissant à la prédiction de Musk selon laquelle « beaucoup de gens vont probablement mourir au début », un commentateur a écrit qu’« il serait illusoire de penser le contraire ». il poursuit en écrivant : « Même pour une poignée d'astronautes qui se sont entraînés pendant de nombreuses années, le simple fait de se rendre en orbite terrestre basse est quelque peu dangereux. En fait, j'irais même un peu plus loin en disant qu'il y a une chance assez importante que toutes ces personnes meurent ».Une chose avec laquelle le commentateur n’est pas d'accord, c'est que Musk a aussi dit que ce sera « une aventure glorieuse et une expérience incroyable ». Selon lui, « Si vous pensiez que la quarantaine ou le confinement du covid avait un impact sur votre état mental, imaginez être enfermé dans diverses nacelles et capsules ("inconfortables"), respirer de l'air recyclé, avoir un régime alimentaire extrêmement limité, être totalement détaché de la nature et de tout sauf d'une infime partie de la société humaine, etc. pour le reste de votre courte vie ».Il ajoute : « Plus de ciel bleu ni de temps de quelque nature que ce soit, d'ailleurs. Plus de vacances ou de loisirs de plein air. Une fois l'excitation initiale passée, toute cette expérience serait un enfer. La Terre est bien mieux ». Plutôt que d'envoyer des humains au casse-pipe, n'est-ce donc pas plutôt l'occasion de faire progresser la robotique et l'IA ? Au moins dans un premier temps ?Source : Vidéo YouTubeElon Musk a prévenu qu’« un tas de gens vont probablement mourir au début » des efforts de la colonisation de Mars. Qu’en pensez-vous ?Faut-il envoyer des humains sur les premiers voyages sur Mars, selon vous ?Ou bien, faut-il plutôt saisir l'occasion pour faire progresser la robotique et l'IA ? Au moins dans un premier temps ?