Elon Musk fait revivre la philosophie du Dr Sagan au bon moment

Comment Elon Musk peut réussir sa mission sur Mars

Des questions subsistent

ELON MUSK a repris le flambeau de l'astrophysicien Carl Sagan lorsqu'il a annoncé son plan ambitieux d'envoyer des humains sur la planète Mars , a déclaré le physicien théoricien Michio Kaku. En effet, Le PDG de SpaceX, Elon Musk, s'est engagé à étendre la présence de l'humanité dans le système solaire lorsqu'il a révélé son rêve de placer des humains sur Mars. Cela étant dit, le milliardaire sud-africain tente d'extraire tous les moyens pour faire de Mars une planète vivable. Il a évoqué le coût ahurissant de cette entreprise et sa société consacre des ressources au développement du Starship, un véhicule interplanétaire qui, selon lui, sera le premier à se poser sur la planète rouge.Carl Sagan, l'astronome et cosmologue américain qui a animé la série primée Cosmos dans les années 1980, était un fervent partisan de la limitation de notre temps sur Terre. Le Dr Sagan, qui est mort en 1996 à l'âge de 62 ans, pensait que l'humanité ne pouvait pas risquer de rester indéfiniment sur Terre en raison des dangers qui se cachent dans les profondeurs de l'espace. Pour mémoire, la planète a connu au moins cinq extinctions majeures dans son histoire, la dernière étant une frappe d'astéroïde il y a 66 millions d'années, ce qui selon Sagan devrait être assez alarmant.L'astronome a dit un jour « la probabilité que la Terre soit frappée par un petit monde menaçant pour la civilisation au cours du prochain siècle est d'un peu moins d'une sur mille. La probabilité de mourir sur un vol aléatoire d'une compagnie aérienne commerciale est de un sur deux millions. » Bien que l'on ne connaisse pas de menace de ce type sur notre planète aujourd'hui, Elon Musk a exprimé des préoccupations similaires sur la sécurité de la Terre dans le passé. En août 2019, par exemple, il a déclaré qu' « un gros rocher finira par frapper la Terre et que nous n'avons pas de défenses adéquates en place ».Le Dr Michio Kaku, physicien théoricien et professeur au City College de New York, convient qu'il s'agit là d'un des problèmes les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée. Il pense que Musk peut réaliser ce rêve de manière plus réaliste et plus innovante. Michio Kaku présume que Musk a réalisé ce rêve au bon moment, alors que l'humanité est déjà confrontée à des problèmes plus urgents qu'en 1996.L'auteur à succès et futuriste pense que l'humanité deviendra un jour une civilisation spatiale et qu'Elon Musk pourrait jouer un grand rôle dans cette vision de l'avenir. Le Dr Kaku a déclaré dans une interview que : « En tant que police d'assurance, nous devons nous assurer que les humains deviennent une espèce à deux planètes. Ce sont les mots de Carl Sagan ».« Et maintenant, bien sûr, Elon Musk a relancé cette vision en parlant d'une espèce multiplanétaire… Il veut mettre en place jusqu'à un million de colons sur la planète Mars, envoyés sur Mars par ses fusées financées par une combinaison de fonds publics et privés, y compris des fusées à fusion, des fusées à fusion à statoréacteur, y compris des fusées antimatière », ajoute-t-il.Selon le Dr Kaku, de nombreux défis seront à relever avant même qu'une voie sûre ne se présente pour cette entreprise. L'un des défis majeurs est le coût indéniable de cette entreprise.Selon lui, il est plus efficace d'envoyer des robots sur Mars et d'utiliser les ressources déjà présentes sur la planète pour construire des abris et des habitats pour les humains. Il dit : « Avec un robot autorépliquant, vous en obtenez deux, puis quatre, puis huit, 16, 32, 64, jusqu'à ce que vous ayez une armée de ces robots qui puisse construire des villes sur Mars ». Une machine autoréplicative est une construction qui est théoriquement capable de fabriquer de manière autonome une copie d'elle-même en utilisant des matières premières prises dans son environnement.Il ajoute une note frappante : « c'est pourquoi je dis que, compte tenu du fait que Mère Nature et les lois de la physique ont un arrêt de mort pour l'humanité, notre destin sera finalement dans l'espace ». L'expert a précisé que 99,9 % de toutes les espèces sur Terre finissent par disparaître et que l'humanité ne fait pas exception à la règle.Il est évident que le Dr Kaku a une grande foi dans la mission de Musk, car il souligne l'urgence de l'application pratique des philosophies du Dr Sagan à notre époque. Bien que les menaces pour la vie humaine sur Terre ne soient pas aussi évidentes pour d'autres personnes, le Dr Kaku pense qu'une bonne préparation avant qu'une grande crise ou une extinction n'ait lieu sauvera l'humanité de la destruction future.Mais notons qu’il y a une énorme différence entre un scientifique et un ingénieur. Pour un scientifique, tout est possible. Pour un ingénieur, tout est possible, à condition de disposer d'un délai raisonnable, de ressources, d'argent et d'une modification inévitable de l'objectif initial. Et pour certains Kaku est un homme de science, qui vous dira toujours avec enthousiasme que toute idée farfelue est possible. Sur le plan économique, la terraformation de Mars est un objectif incroyablement irréaliste pour l'instant et même si la technologie existait un jour, ce serait un projet d'infrastructure qui éclipserait tout ce qui a précédé en termes d'investissement. Lorsqu'on considère également l'échelle brute de quelque chose comme la terraformation de Mars, on est en droit de se questionner si c'est une proposition très raisonnable. Est-ce potentiellement possible ? Existe-t-il des moyens moins coûteux, plus rapides et plus faciles d'atteindre le même objectif ?Source : YoutubeQuel est votre avis sur le sujet ?