Dans la décision rendue après une enquête de deux ans WhatsApp a reçu l'ordre de mettre à jour sa politique de confidentialité, déjà longue, et de modifier la manière dont elle informe les utilisateurs du partage de leurs données. L'entreprise se conformera ainsi au règlement général européen sur la protection des données (RGPD), qui régit la manière dont les entreprises technologiques recueillent et utilisent les données dans l'Union européenne. Le RGPD est entré en vigueur en mai 2018, et WhatsApp a été l'une des premières entreprises à être frappée par des poursuites en matière de protection de la vie privée dans le cadre de ce règlement. WhatsApp a été fortement critiqué plus tôt cette année pour avoir exigé que ses utilisateurs acceptent de partager leurs données personnelles, y compris leur numéro de téléphone, avec Facebook.Dans l'une des plus grosses amendes liées au règlement général sur la protection des données, le régulateur irlandais des données a appliqué une pénalité plus de quatre fois supérieure au niveau qu'il avait initialement proposé pour le service de messagerie après avoir subi la pression d'autres pays européens. En juillet, le Conseil européen de la protection des données a demandé que les pratiques de partage des données de WhatsApp avec sa société mère fassent l'objet d'une enquête "en priorité." L'autorité irlandaise avait initialement demandé à WhatsApp une amende de 50 millions d'euros pour avoir enfreint le RGPD, mais elle a rapidement fait l'objet de pressions de la part d'autres agences de protection des données poussant à une sanction plus sévère.En mars, le chef de la surveillance de la protection des données en Allemagne, Ulrich Kelber, a écrit aux membres du Parlement européen pour souligner le manque d'action de l'autorité irlandaise sur les abus du RGPD. Dans sa lettre, il a déclaré que l'Allemagne seule avait « envoyé plus de 50 plaintes concernant WhatsApp à Dublin, dont aucune n'a été classée à ce jour ».Un porte-parole de WhatsApp a déclaré que l'entreprise fera appel de la décision. « WhatsApp s'engage à fournir un service sécurisé et privé. Nous avons travaillé pour nous assurer que les informations que nous fournissons sont transparentes et complètes et nous continuerons à le faire. Nous sommes en désaccord avec la décision d'aujourd'hui concernant la transparence que nous avons fournie aux gens en 2018 et les sanctions sont entièrement disproportionnées », a déclaré le porte-parole.La condamnation de WhatsApp est intervenue après que le Luxembourg a infligé une amende record de 746 millions d'euros à Amazon en juillet pour avoir enfreint les lois européennes sur la protection de la vie privée ; et que l'Irlande a infligé une amende de 450 millions d'euros à Twitter en décembre pour ne pas avoir informé les régulateurs d'une fuite de données dans les 72 heures.Sources : Comité Européen de la Protection des Données Quel est votre avis sur le sujet ?