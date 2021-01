Signal gagne en parts d'utilisation

Le 6 janvier, WhatsApp, le service de messagerie appartenant à Facebook, a alerté les utilisateurs d'une mise à jour de ses conditions de service et de sa politique de confidentialité qui devrait entrer en vigueur le 8 février 2021.Les « mises à jour clés » concernent la manière dont WhatsApp traite les données des utilisateurs, « comment les entreprises peuvent utiliser les services hébergés par Facebook pour stocker et gérer leurs discussions WhatsApp » et « comment nous nous associons à Facebook pour offrir des intégrations dans les produits de l'entreprise Facebook ».Les modifications obligatoires permettent à WhatsApp de partager plus de données utilisateur avec d'autres sociétés Facebook, y compris les informations d'enregistrement de compte, les numéros de téléphone, les données de transaction, les informations relatives au service, les interactions sur la plateforme, les informations sur les appareils mobiles, l'adresse IP et d'autres données collectées : « à l'heure actuelle, WhatsApp partage certaines catégories d'informations avec des entités Facebook. Les informations que nous partageons avec les autres entités Facebook incluent les informations d'enregistrement de votre compte (comme votre numéro de téléphone), les données de transactions, des informations liées à des services, des informations sur la façon dont vous interagissez avec d'autres, y compris des entreprises, lorsque vous utilisez nos Services, les informations sur votre appareil mobile, votre adresse IP, et peuvent inclure d'autres informations identifiées dans la section de la Politique de confidentialité titrée "Informations que nous recueillons", ou obtenues après vous en avoir averti(e) ou sur la base de votre consentement ».Une section qui a fait l'objet d'une réécriture majeure est « Informations collectées automatiquement », qui couvre « Informations sur l'utilisation et le journal », « Informations sur le périphérique et la connexion» et «Informations sur l'emplacement».Voici ce qui est marqué :« Informations relatives à l'utilisation et à la connexion. Nous recueillons les informations concernant votre activité dans nos Services, telles que les informations relatives aux services, diagnostics et performances. Cela inclut les informations concernant votre activité (y compris votre utilisation de nos Services ; vos paramètres et réglages dans nos Services ; vos interactions avec les autres utilisateurs de nos Services (notamment lorsque vous interagissez avec une entreprise) ; ainsi que l'heure, la fréquence et la durée de vos activités et interactions), vos fichiers journaux, les diagnostics, les incidents, les sites web ainsi que les journaux et rapports de performances. Cela inclut également les informations concernant le moment où vous vous êtes inscrit(e) pour utiliser nos Services ; les fonctionnalités que vous utilisez, telles que notre messagerie, les appels, le statut, les groupes (y compris le nom de groupe, la photo de groupe, la description de groupe), les paiements ou les fonctionnalités commerciales ; la photo de profil ; l'actu ; si vous êtes en ligne ou non ; la dernière fois que vous avez utilisé nos Services (votre « vu à ») ; et la dernière fois que vous avez mis à jour les informations de votre actu. »Par la suite, WhatsApp a clarifié que cette mesure n'allait affecté les utilisateurs que les utilisateurs en dehors de l'Union européenne et du Royaume-Uni tout en précisant que le changement « n'affectait en aucune façon la confidentialité de vos messages avec vos amis ou votre famille ».Les données de la société d'analyse d'applications Sensor Tower montrent que Signal, un service de messagerie chiffré rival, a connu une énorme augmentation du nombre d'utilisateurs après l'annonce de WhatsApp.« Du 6 au 10 janvier, Signal a enregistré environ 7,5 millions d'installations dans le monde à partir de l'App Store et de Google Play », a déclaré un représentant de Sensor Tower. Cela représentait une augmentation de 4 200% par rapport à la semaine précédente.Mercredi, l'application était l'application la plus téléchargée dans les magasins d'applications de Google et d'Apple aux États-Unis, selon les données d'App Annie, la société d'analyse. Fox News a rapporté que l'application était en tête des deux magasins d'applications depuis lundi.Le service de messagerie chiffré Telegram a aussi profité de cette opportunité. Selon le fondateur et PDG Pavel Durov, Telegram a gagné 25 millions de nouveaux utilisateurs au cours des 72 dernières heures en dépassant les 500 millions d'utilisateurs mensuels actifs. À titre de comparaison, l'application comptait en moyenne environ 1,5 million de nouveaux utilisateurs par jour en 2020, ce qui était déjà assez impressionnant. Durov pense que cela tient avant tout à la simple promesse de confidentialité et de sécurité de son entreprise.La majeure partie des nouveaux utilisateurs vient d'Asie (38%), d'Europe (27%) et d'Amérique latine (21%), avec environ 8% s'inscrivant dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué dans l'article de Durov, il y a probablement un bon nombre d'orphelins de Parler qui rejoignent Telegram (bien qu'il existe des différences entre les fonctions des deux applications, il est dit que d'anciens utilisateurs de Parler se dirigent vers des applications de messagerie chiffrées à la recherche d'une plateforme disposant d'un système plus privé). Signal a connu une augmentation similaire de sa popularité pour la même raison.Le plus grand marché des deux applications en termes de croissance était l'Inde. Signal a enregistré 2,3 millions d'installations en Inde, soit plus de 30% de ses nouvelles installations totales. Pour Signal, le deuxième marché en importance était les États-Unis, où les utilisateurs l'ont installé environ 1 million de fois.Mais malgré la popularité croissante de Signal, il ne remplacera pas WhatsApp, a déclaré Brian Acton, qui a cofondé les deux applications. Au lieu de cela, les gens utiliseront les deux services pour différentes conversations, a-t-il estimé, ajoutant qu'il ne répliquera pas (et ne reproduira pas) toutes les fonctions de WhatsApp.« Mon désir est de donner le choix aux gens », a déclaré Acton. « Ce n'est pas strictement un scénario gagnant-gagnant. »Pendant ce temps, WhatsApp s'est efforcé de dissiper les inquiétudes du public concernant la confidentialité de son application. « Nous voulons répondre à certaines rumeurs en vous assurant à 100% que nous continuons à protéger vos messages privés avec un chiffrement de bout en bout », a déclaré la société.« Nous voulons être clairs sur le fait que la mise à jour de la politique n'affecte en aucune façon la confidentialité de vos messages avec vos amis ou votre famille. Au lieu de cela, cette mise à jour inclut des modifications liées à la messagerie d'une entreprise sur WhatsApp, qui est facultative, et offre une transparence supplémentaire sur nous recueillons et utilisons des données », a ajouté WhatsApp dans une FAQ sur son site Web.Source : Fox News, Elon Musk