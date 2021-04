« Le commissaire à la protection des données et à la liberté d'information de Hambourg (HMBBFDI) a ouvert une procédure contre Facebook Ireland, dans le but d'émettre une ordonnance immédiatement exécutoire, dont le contenu est de ne pas collecter les données des utilisateurs de WhatsApp et de les traiter à ses propres fins. Facebook aura d'abord l'occasion de faire des commentaires lors d'une audience », a déclaré l’organisation sur son site web le 13 avril.Rappelons que, quelques semaines après la déclaration de WhatsApp sur la mise à jour de ses conditions de service et de sa politique de confidentialité, on a observé une importante vague de migration de ses utilisateurs vers d'autres applications de messagerie concurrentes, notamment Signal et Telegram. Les données de la société d'analyse d'applications Sensor Tower ont montré que Signal, un service de messagerie chiffré rival, a connu une énorme augmentation du nombre d'utilisateurs après l'annonce de WhatsApp. « Du 6 au 10 janvier, Signal a enregistré environ 7,5 millions d'installations dans le monde à partir de l'App Store et de Google Play », a déclaré un représentant de Sensor Tower. Cela représentait une augmentation de 4200 % par rapport à la semaine précédente.Suite à la montée en puissance de ces applications de messagerie, WhatsApp a tenté dans un premier temps de dissiper les craintes : « Nous voulons répondre à certaines rumeurs en vous assurant à 100 % que nous continuons à protéger vos messages privés avec un chiffrement de bout en bout », a déclaré la société. « Nous voulons être clairs sur le fait que la mise à jour de la politique n'affecte en aucune façon la confidentialité de vos messages avec vos amis ou votre famille. Au lieu de cela, cette mise à jour inclut des modifications liées à la messagerie d'une entreprise sur WhatsApp, qui est facultative, et offre une transparence supplémentaire sur ce que nous recueillons et sur la façon dont nous utilisons des données » a ajouté WhatsApp dans une FAQ sur son site Web. « Grâce à de nombreuses personnes, nous comprenons la confusion qui règne autour de la récente mise à jour. Beaucoup d’informations erronées ont circulé, ce qui a créé de l’inquiétude. Nous souhaitons aider chacun à comprendre nos principes et les faits.« L’application WhatsApp a été conçue sur une idée simple : ce que vous partagez avec vos amis et votre famille reste entre vous et eux. Cela signifie que nous protégerons toujours vos conversations personnelles grâce au chiffrement de bout en bout, pour que ni WhatsApp ni Facebook ne puissent voir vos messages privés. C’est la raison pour laquelle nous ne conservons pas les historiques des destinataires des messages ou des appels. Nous ne pouvons pas non plus voir votre localisation partagée, et nous ne partageons pas vos contacts avec Facebook ».Toute cette communication effectuée dans le but de « rectifier le tir » n’aurait pas permis de dissiper les inquiétudes autour de la nouvelle mesure de WhatsApp. Aussi, WhatsApp serait bien décidé à faire passer sa mesure. Dans une déclaration, l’entreprise a annoncé un ajournement de la mise en application de sa politique : « Nous avons décidé de reculer la date à laquelle il sera demandé aux utilisateurs de consulter et d’accepter les conditions. Personne ne verra son compte suspendu ou supprimé le 8 février. Nous allons également surveiller de près les informations erronées qui circulent autour des travaux sur la confidentialité et la sécurité sur WhatsApp. Nous nous tournerons ensuite progressivement vers les utilisateurs afin qu’ils puissent consulter la politique de confidentialité à leur propre rythme avant que de nouvelles options pour les professionnels ne soient disponibles le 15 mai ».Cependant, du côté de l’Allemagne, une agence allemande de protection des données a ouvert une procédure d'urgence contre Facebook dans le cadre de ces nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp. Le commissaire à la protection des données et à la liberté d'information de Hambourg, Johannes Caspar, cherche à empêcher Facebook d'agréger les données de WhatsApp, craignant que la société ne les utilise pour développer ses activités de marketing et de publicité.« Actuellement, il y a des raisons de croire que les dispositions relatives au partage des données entre WhatsApp et Facebook sont destinées à être appliquées illégalement en raison de l'absence de consentement volontaire et éclairé. Afin d'empêcher un partage de données de masse illégal et de mettre fin à une pression de consentement illégale sur des millions de personnes, une procédure administrative formelle a maintenant été lancée pour protéger les personnes concernées, a déclaré Johannes Caspar dans un communiqué.Pour des motifs similaires, le commissaire de Hambourg avait émis avec succès une ordonnance contre Facebook en 2016. WhatsApp avait également mis à jour ses conditions d'utilisation qui prévoyaient que les utilisateurs de l’application de messagerie devaient recevoir directement les messages des entreprises. Ces règles stipulaient également que l’application devait partager les numéros de téléphone de ses utilisateurs avec Facebook.L'Autorité de protection des données de la ville État de Hambourg (nord), où est installé le siège allemand de Facebook et dont les décisions valent pour l'ensemble du territoire, avait alors émis une injonction administrative interdisant « dès maintenant à Facebook de rassembler et d'enregistrer les données des utilisateurs allemands de WhatsApp ». L'autorité avait également demandé à Facebook « d’effacer les données déjà transmises » au réseau social via WhatsApp.L’organisme avait rappelé que lorsque Facebook avait racheté WhatsApp, les deux entreprises avaient promis de ne pas partager de données entre elles. « Le fait que cela se produise aujourd’hui est non seulement une tromperie envers les utilisateurs et le public, mais constitue aussi une infraction à la loi sur la protection des données », avait déclaré Johannes Caspar.« L'injonction protège les données des quelque 35 millions d'utilisateurs de WhatsApp en Allemagne. Cela doit être leur décision s'ils souhaitent que leurs comptes soient liés à Facebook. Facebook doit pour cela leur demander au préalable l'autorisation. Cela n'est pas arrivé », avait-elle ajouté. « En outre, il y a des millions de personnes dont les coordonnées ont été téléchargées sur WhatsApp depuis le carnet d'adresses des utilisateurs, bien qu’elles pourraient ne même pas disposer d'une connexion à Facebook ou WhatsApp », s’était inquiétée la commissaire.Johannes Caspar a déclaré mardi : « WhatsApp est maintenant utilisé par près de 60 millions de personnes en Allemagne et est de loin l'application de réseaux sociaux la plus utilisée, même devant Facebook. Il est donc d'autant plus important de veiller à ce que le nombre élevé d'utilisateurs, qui rend le service attrayant pour de nombreuses personnes, n'entraîne pas une utilisation abusive de la puissance des données », « malheureusement, à notre connaissance, il n'y a pas eu d'examen réglementaire des opérations de traitement réelles entre WhatsApp et Facebook. Actuellement, il y a lieu de penser que les dispositions relatives au partage des données entre WhatsApp et Facebook sont destinées à être appliquées illégalement en raison de l'absence de consentement volontaire et éclairé ».L'objectif est de parvenir à une décision avant le 15 mai, date à laquelle les utilisateurs doivent accepter la nouvelle politique de confidentialité ou cesser d'utiliser WhatsApp. S'il est fort possible que l'ordonnance ne s'applique qu'aux résidents allemands, elle pourra tout de même avoir le mérite de créer un précédent pour d'autres pays et régulateurs.Source : HMBBFDI Que pensez-vous de la procédure d'urgence lancée contre WhatsApp ?Réussira-t-elle à faire reculer le géant de la messagerie ?Imaginez-vous d'autres pays ou d'autres régulateurs emboîter le pas à l'agence allemande ?