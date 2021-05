Elon Musk a continué à jouer avec le prix du bitcoin lundi, en allant sur Twitter pour indiquer son soutien à ce qu'il dit être un effort des mineurs pour rendre leurs opérations plus écologiques. Musk a tweeté dans la journée que le groupe « s'est engagé à publier l'utilisation actuelle et prévue des énergies renouvelables et à demander aux mineurs WW de le faire. Potentiellement prometteur ».Suite à son post, Michael Saylor, un autre défenseur de longue date du bitcoin, a annoncé sur Twitter qu'après avoir échangé, dimanche lors d’une conférence téléphonique, avec Elon Musk et les « principaux mineurs de bitcoins d'Amérique du Nord », le groupe a décidé de créer le Bitcoin Mining Council (un conseil des mineurs de bitcoins), « afin de promouvoir la transparence de la consommation d'énergie et d'accélérer les initiatives de développement durable dans le monde entier ». Selon Saylor, le groupe comprend des représentants d'Argo Blockchain, Blockcap, Core Scientific, Galaxy Digital, Hive Blockchain Technologies, Hut 8 Mining, Marathon Digital Holdings et Riot Blockchain.Les entreprises mentionnées par Saylor n'ont pas immédiatement répondu lundi aux courriels adressés à chacune d’elles, mais un porte-parole de Galaxy a confirmé qu'un représentant avait participé à l'appel. Plusieurs autres des entreprises mentionnées ont tweeté leur soutien au plan. Hut 8 Mining a confirmé qu'il faisait partie des discussions auxquelles Saylor a fait référence, en tweetant qu'il allait « sensibiliser le marché sur le fait que l'exploitation minière durable est possible et prioritaire ».Le PDG d'Argo Blockchain, Peter Wall, a aussi tweeté : « En tant que membre fondateur du Bitcoin Mining Council, Argo va faire pression pour un minage durable et plus de transparence. C'est la voie à suivre » ! Merrick Okamoto, président exécutif de Marathon Digital Holdings a tweeté que l'entreprise ferait sa part « pour contribuer au minage durable et à la transparence ».Cette annonce à laquelle est associée les principaux cryptomineurs, dont Galaxy Digital de Michael Novogratz et Hut 8 Mining Corp. cotés en bourse, est-elle crédible ou c’est juste un coup de communication ? La plus grande cryptomonnaie du monde a progressé jusqu'à 19 % pour s'échanger autour de 39 944 $ après les tweets lundi. Elle avait chuté à un niveau aussi bas que 31 132 dollars dimanche.Comme l'a dit une publication le dimanche, Musk « est devenu le plus grand influenceur du bitcoin, qu'on le veuille ou non ». En janvier, Musk a ajouté "#bitcoin" à son profil Twitter et le cours de la plus importante des monnaies électroniques est passé à l’époque à un sommet à 37100 dollars sur Binance, une hausse de plus de 16 % en quelques minutes.Le mois suivant, Tesla a annoncé qu'il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins et a annoncé son intention d’accepter le paiement de ses véhicules électriques avec cette monnaie numérique. En mars, Musk a déclaré que les clients pouvaient désormais procéder à l'achat d'une Tesla avec des bitcoins. Un peu plus tôt dans le même mois, le bitcoin a franchi la barre des 60 000 dollars pour la première fois de son histoire pour atteindre 61 300 dollars.Il y a quelques semaines, cependant, Tesla a fait marche arrière et a décidé de ne plus accepter le bitcoin , une décision que Musk a attribuée à des préoccupations concernant son impact sur l'environnement. « La cryptomonnaie est une bonne idée à de nombreux niveaux et nous pensons qu'elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas se faire à un coût élevé pour l'environnement », a tweeté Musk. Depuis lors, il a souligné à plusieurs reprises le problème de durabilité des cryptomonnaies.L'extraction de bitcoins consomme une quantité importante d'électricité, aussi importante que celle des Pays-Bas, selon une estimation. Cela va à l'encontre de la mission déclarée de Tesla, qui consiste à « accélérer la transition du monde vers une énergie durable ». Les mineurs utilisent des centaines d'ordinateurs qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour vérifier les transactions en bitcoins en échange de nouvelles pièces. Si certains se sont branchés sur des sources d'énergie alimentées par des barrages hydroélectriques ou des parcs solaires et éoliens, la majeure partie de l'électricité provient de centrales au charbon.La décision de Tesla de ne plus accepter les paiements en bitcoins en raison de préoccupations environnementales pourrait avoir contribué à l'une des pires baisses jamais enregistrées par le bitcoin. Du sommet au creux de la vague, l'actif numérique a plongé de 54 %, atteignant finalement un niveau inférieur à 30 000 dollars avant de se redresser. Au cours de ce processus, Musk a essuyé de violentes réactions de la part de la communauté des cryptomonnaies d'en avoir ajouté à une pression déjà baissière. Lundi en début d'après-midi, après l’annonce, le bitcoin s'échangeait à environ 39 944 dollars.Il s'agit au moins du quatrième tweet de Musk qui semble avoir fait basculer les prix du bitcoin dans un sens ou dans l'autre au cours des dernières semaines. Cette volatilité, presque sans précédent pour un actif connu pour ses fluctuations sauvages, a suscité l'inquiétude des vétérans de Wall Street et des régulateurs, qui craignent que le bitcoin ne soit pas prêt pour le prime time envisagé par ses partisans.« Si le marché continue à connaître des fluctuations sauvages en fonction des tweets d'Elon Musk, ce sera un gros revers pour cette classe d'actifs. Le fait que les tweets d'une seule personne soient à l'origine de telles fluctuations enlève toute légitimité à cette classe d'actifs », a déclaré Matt Maley, stratège en chef du marché pour Miller Tabak + Co.Les détails sur la façon dont les mineurs prévoient de s'attaquer aux problèmes environnementaux du bitcoin – que ce soit en apportant des changements à la blockchain ou en utilisant des mesures de compensation du carbone comme le font les grandes entreprises – n'étaient pas disponibles dans les annonces de lundi. La création d'un conseil de l'industrie minière pourrait normaliser les rapports sur la consommation d'énergie, mais il faudra des années pour que les plus grands mineurs recalibrent leurs sources d'énergie.Saylor, PDG et fondateur de Microstrategy Inc., a annoncé la semaine dernière que sa société de logiciels d'entreprise avait acheté d'autres bitcoins à mesure que les prix baissaient, portant ses avoirs à environ 92 079 bitcoins, acquis selon lui pour environ 2,25 milliards de dollars à une moyenne d'environ 24 450 dollars par jeton.Elon Musk a occupé le devant de la scène ces derniers mois pour faire parler de lui comme étant à l’origine de certaines fluctuations, mais les problèmes auxquels est confronté le marché des cryptomonnaies vont bien au-delà d'un seul individu. Pour résumer, le boom du bitcoin est confronté à deux menaces existentielles : un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et une répression juridique de la part de la Chine et d'autres gouvernements désireux de protéger leur propre monnaie.La perspective d'un revirement de la Fed pourrait faire chuter le prix du bitcoin beaucoup plus loin. Le spectre d'une action gouvernementale concertée visant à restreindre le commerce et l'utilisation du bitcoin est potentiellement encore plus périlleux : il remet en question la viabilité à long terme de la monnaie numérique. Lael Brainard de la Réserve fédérale a noté lors de la conférence Consensus, qui a commencé lundi, qu'une grande question pour les banques centrales en ce qui concerne une monnaie numérique est l'impact sur le système financier.Sources : Tweets ( 1 Que pensez-vous de cette promesse de rendre l'industrie des cryptomonnaies plus verte ? Coup de publicité ou un projet qui pourrait aboutir ?Selon vous, quelles sont « les initiatives de durabilité » que Musk et les cryptomineurs pourraient mettre en place ?L'exploitation durable des cryptomonnaies est-elle possible ?