Utilisation croissante de l'énergie par le bitcoin

en décembre 2020, Gazprom (la compagnie pétrolière d'État en Russie) a annoncé qu'une filiale de gaz naturel en Sibérie. D'après des témoignages récents, des installations similaires ont été construites dans des champs de gaz naturel aux États-Unis ;

une centrale au charbon du comté de Yates, dans l'État de New York, a été reconvertie au gaz naturel en 2017. Les propriétaires de cette centrale de 20 MW tentent de l'étendre à 106 MW, pour exploiter plus de Bitcoin. Si l'on met de côté les émissions que cette usine créera, elle consommera également de grandes quantités d'eau ;

la République de Géorgie. Le groupe Bitfury a utilisé ses relations politiques pour obtenir des biens immobiliers à des prix inférieurs à ceux du marché et la République a désormais la particularité d'avoir 10 % de la production énergétique du pays siphonné par les opérations minières de Bitfury.

Alors qu’Elon Musk et son entreprise Tesla ont choisi d’investir dans le bitcoin, certains défenseurs de l'environnement ou activistes préoccupés par le changement climatique estiment que le bitcoin "tue la planète". Alors qu’Elon Musk et son entreprise Tesla ont choisi d’investir dans le bitcoin, certains défenseurs de l'environnement ou activistes préoccupés par le changement climatique estiment que le bitcoin tue la planète.L'extraction du bitcoin contriburait à ralentir la transition vers des alternatives vertes en augmentant les revenus de l'extraction du gaz. Au total, 61 % de l'exploitation minière de bitcoin serait alimentée par des combustibles fossiles, ce qui entraîne des émissions de COéquivalentes à celles de l'ensemble des 5 millions d'habitants de la Nouvelle-Zélande et a conduit de nombreux journaux à conclure que le bitcoin pourrait pousser notre planète au bord du gouffre.Selon les dernières données disponibles de l'Université de Cambridge et de l'Agence internationale de l'énergie, au rythme actuel, le minage du bitcoin consomme environ la même quantité d'énergie par an que celle consommée par les Pays-Bas en 2019. Une étude de 2019 publiée dans la revue scientifique Joule indique également que la production de bitcoin génère entre 22 et 22,9 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an.La décision de Tesla d'inscrire le bitcoin à son bilan a fait augmenter le prix du bitcoin, ce qui a rendu l'exploitation minière du bitcoin plus rentable pour les mineurs, et a donc augmenté les émissions de l'industrie minière. L'inclusion historique de la cryptomonnaie dans le portefeuille d'investissement de Tesla pourrait compliquer l'éthique de zéro émission de la société, à un moment où les considérations ESG sont devenues un facteur majeur pour les investisseurs mondiaux.Pour les défenseurs de l'environnement, l’attitude des dirigeants de Tesla en faveur du bitcoin est ridicule. Pour rendre la ridicule décision de Tesla encore plus évidente, en moyenne, une seule transaction de bitcoin consomme autant d'énergie que la conduite sur 5 000 km dans une Tesla. « Nous sommes bien sûr très préoccupés par le niveau des émissions de dioxyde de carbone générées par l'extraction de bitcoin », a déclaré Ben Dear, PDG d'Osmosis Investment Management. « Nous espérons que lorsque les projets de Tesla dans le domaine du bitcoin seront terminés, elle se concentrera sur la mesure et la publication de l'ensemble de ses facteurs environnementaux, et si elles continuent à acheter ou commencent à extraire du bitcoin et qu’elle inclut les données de consommation énergétique pertinentes dans ces publications », a-t-il ajouté.Pour rappel, Tesla a annoncé en début de mois qu’elle acceptera le bitcoin comme moyen de paiement dans un proche avenir. L’entreprise a également effectué un investissement de 1,5 Md$ dans la cryptomonnaie, entraînant une augmentation de la valeur du bitcoin de 10 %.« En janvier 2021, nous avons mis à jour notre politique d'investissement afin de nous offrir plus de flexibilité pour diversifier davantage et maximiser les rendements de nos liquidités qui ne sont pas nécessaires pour maintenir une liquidité opérationnelle adéquate. Dans le cadre de la politique, qui a été dûment approuvée par le comité d'audit de notre conseil d'administration, nous pouvons investir une partie de ces liquidités dans certains actifs de réserve alternatifs, notamment des actifs numériques, des lingots d'or, des fonds négociés en or et d'autres actifs, comme spécifié à l'avenir », a déclaré l’entreprise.« Par la suite, nous avons investi au total 1,50 milliard de dollars en bitcoins dans le cadre de cette politique et pouvons acquérir et détenir des actifs numériques de temps à autre ou à long terme. De plus, nous prévoyons de commencer à accepter le bitcoin comme mode de paiement pour nos produits dans un proche avenir, sous réserve des lois applicables et initialement sur une base limitée, que nous pouvons ou non liquider à la réception », a-t-elle ajouté.Les calculs cryptographiques nécessitent une grande puissance de calcul pour être résolus efficacement. Et il y a des centaines de milliers de mineurs qui sont tous en concurrence, seuls ou en groupe, pour résoudre un bloc de transaction. Une fois qu'un mineur particulier a résolu le bon problème et donc le bloc de transaction, tous les autres mineurs (nœuds) en sont également informés. Cela leur permet non seulement de passer au bloc suivant, mais aussi de s'assurer qu'il n'y a pas de problème de double dépense dans le réseau.Chaque fois qu'un mineur parvient à valider une transaction avec succès, en résolvant les bons calculs, il reçoit une récompense sous la forme d'une monnaie cryptographique. Les mineurs sont en concurrence les uns avec les autres pour savoir qui va résoudre le problème en premier. La solution au problème est également connue sous le nom de "hash". La monnaie virtuelle qu'ils reçoivent dépend du réseau sur lequel ils résolvent ces transactions cryptographiques complexes. Par exemple, si un mineur valide une transaction effectuée sur le réseau bitcoin, il recevra une récompense sous forme de bitcoin.Timothy Swanson, économiste spécialisé dans la gouvernance environnementale, a révélé que les déchets électroniques générés chaque année par le matériel de minage mis au rebut sont à peu près équivalents à toute la poubelle générée au Luxembourg par an. Voici, ci-dessous, quelques exemples :Pour les activistes préoccupés par le changement climatique, si on veut lutter sérieusement contre la crise climatique, on doit remporter les victoires faciles là où elles sont possibles. Ces derniers recommandent l'utilisation de la cryptomonnaie Nano, qui selon eux, serait 6 millions de fois plus efficace en termes d'énergie que le bitcoin, ou l'utilisation d'Ethereum une fois la refonte terminée.En effet, Ethereum mène des recherches sur un algorithme de consensus différent qui consommerait beaucoup moins d'énergie, dont la mise en œuvre est prévue dans environ deux ans. En outre, Ethereum est légèrement plus évolutif que bitcoin, bien qu'Ethereum constate également des frais de transaction bien supérieurs à 20 dollars.Êtes-vous pour ou contre le minage de bitcoin ? Pourqoui ?