Il y a peu, le constructeur de voitures électriques a déposé son rapport annuel 10-K auprès de la SEC. Dans le document exigé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis à une fréquence annuelle, l’entreprise révèle le nouvel investissement dans la monnaie cryptographique :« En janvier 2021, nous avons mis à jour notre politique d'investissement afin de nous offrir plus de flexibilité pour diversifier davantage et maximiser les rendements de nos liquidités qui ne sont pas nécessaires pour maintenir une liquidité opérationnelle adéquate. Dans le cadre de la politique, qui a été dûment approuvée par le comité d'audit de notre conseil d'administration, nous pouvons investir une partie de ces liquidités dans certains actifs de réserve alternatifs, notamment des actifs numériques, des lingots d'or, des fonds négociés en or et d'autres actifs, comme spécifié à l'avenir. Par la suite, nous avons investi au total 1,5 milliard de dollars en bitcoins dans le cadre de cette politique et pouvons acquérir et détenir des actifs numériques de temps à autre ou à long terme. De plus, nous prévoyons de commencer à accepter le bitcoin comme mode de paiement pour nos produits dans un proche avenir, sous réserve des lois applicables et initialement sur une base limitée, que nous pouvons ou non liquider à la réception. »Le prix du bitcoin a augmenté de façon instantanée de plus de 10 % pour atteindre plus de 40 000 dollars par jeton suite à l’annonce. Les monnaies cryptographiques comme l'Ethereum et le XRP, qui ont tendance à évoluer en tandem avec le bitcoin, ont également vu leur valeur grandir respectivement de 5 % et 4 %. Bitcoin est en hausse de près de 50 % cette année après des gains de plus de 300 % en 2020. De façon logique, l’initiative de l’investissement de 1,5 milliard de dollars en bitcoin repose sur une approche spéculative, ce, surtout que la cryptomonnaie est annoncée à des sommets plus importants en s’appuyant sur le principe de l’offre et de la demande qui régit le fonctionnement des marchés financiers.Les développements en cours sont la preuve de ce que le niveau de confiance en la cryptomonnaie va croissant. En cela, elle marque un point le facteur confiance étant l’un des plus déterminants pour une monnaie qu’elle soit cryptographique ou fiduciaire. La création d’une monnaie cryptographique comme le bitcoin découle de la volonté d’apporter réponse à un problème d’ordre global : permettre à des tiers d’échanger de la valeur de façon sécurisée sans devoir passer par une entité extérieure (banque) qui garantit la validité du transfert. Elon Musk est connu pour d’autres projets de la même envergure (dans le sens de l’intérêt de l’humanité) comme celui de la conquête de la planète mars. C’est la raison pour laquelle des tiers lui attribuent la réponse (via le bitcoin) au besoin de la masse de s’affranchir de la dépendance au système bancaire. C’est en tout cas ce qu’il semble confirmer en réponse à une question relative à sa position en ce qui concerne les monnaies cryptographiques, le fondateur de SpaceX a répondu : « je pense que l’affaire est classée maintenant que Satoshi Nakamoto a été démasqué. »L’investissement de 1,5 milliard de dollars de Tesla dans le bitcoin est en opposition avec les ambitions environnementales de l’entreprise. À date, le réseau Bitcoin compte parmi les plus grosses sources d’émissions de gaz à effet de serre destructeurs de la couche d’ozone. C’est la raison pour laquelle Elon Musk a dit qu’il donnera 100 millions de dollars à celui qui créera la meilleure technologie de capture du carbone. La somme pourrait finir en possession de l’entreprise de Bill Gates qui travaille sur le développement d’une technologie d’atténuation des rayons du soleil . La manœuvre vise à les réfléchir hors de l’atmosphère terrestre et de déclencher un effet de refroidissement global. Le projet piloté par des scientifiques de l’université de Harvard vise à pulvériser de la poussière de carbonate de calcium (CaCO3) non toxique dans l’atmosphère. Il est attendu de cet aérosol qu’il réfléchisse les rayons du soleil et donc compense le réchauffement climatique.Si le taux d’adoption du bitcoin se fait de façon similaire à celui de technologies comme les cartes de crédit, le bitcoin pourrait mener l’humanité au chaos dû au changement climatique. « Le bitcoin ne rend pas de réel service à l’humanité. C’est juste un énorme et inutile casino. Le bitcoin est exclusivement utilisé pour la spéculation et de façon marginale pour l’économie réelle », lance Frank Leroy – défenseur de l’environnement. Ce dernier appelle donc à la destruction de cet « inutile réseau » dangereux pour la facture environnementale.L'entrée de grandes entreprises sur le marché des monnaies cryptographiques pourrait également stimuler les incitations à produire du bitcoin vert en utilisant des énergies renouvelables. Lesdites entreprises pourraient aussi acheter des crédits carbone pour huiler le jeu de la compensation.Source: Elon MuskL’investissement de 1,5 milliard de dollars de Tesla dans le bitcoin est-il pure spéculation ?Est-ce plutôt une tactique pour augmenter la confiance en la cryptomonnaie dont-il pourrait être le créateur ?Que pensez-vous des cryptomonnaies en général et du bitcoin en particulier ?Détenez-vous des actifs ou avez-vous l'intention d'en disposer ?Le bitcoin est-il le symbole d’une révolution monétaire en marche ?