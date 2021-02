Tesla a déclaré avoir investi 1,5 milliard de dollars dans la crypto-monnaie Bitcoin. Le constructeur de voitures électriques a déposé son rapport annuel 10-K auprès de la SEC et a révélé le nouvel investissement Bitcoin (il s'agit d'un rapport annuel exigé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui donne un résumé complet des performances financières d'une entreprise). Tesla dit qu'il « commencera également à accepter le bitcoin comme mode de paiement pour nos produits dans un proche avenir ».« En janvier 2021, nous avons mis à jour notre politique d'investissement afin de nous offrir plus de flexibilité pour diversifier davantage et maximiser les rendements de nos liquidités qui ne sont pas nécessaires pour maintenir une liquidité opérationnelle adéquate. Dans le cadre de la politique, qui a été dûment approuvée par le comité d'audit de notre conseil d'administration, nous pouvons investir une partie de ces liquidités dans certains actifs de réserve alternatifs, notamment des actifs numériques, des lingots d'or, des fonds négociés en or et d'autres actifs, comme spécifié à l'avenir. Par la suite, nous avons investi au total 1,50 milliard de dollars en bitcoins dans le cadre de cette politique et pouvons acquérir et détenir des actifs numériques de temps à autre ou à long terme. De plus, nous prévoyons de commencer à accepter le bitcoin comme mode de paiement pour nos produits dans un proche avenir, sous réserve des lois applicables et initialement sur une base limitée, que nous pouvons ou non liquider à la réception.« Les prix des actifs numériques ont été dans le passé et peuvent continuer à être très volatils, notamment en raison de divers risques et incertitudes associés. Par exemple, la prévalence de ces actifs est une tendance relativement récente et leur adoption à long terme par les investisseurs, les consommateurs et les entreprises est imprévisible. De plus, leur absence de forme physique, leur dépendance à la technologie pour leur création, leur existence et leur validation transactionnelle et leur décentralisation peuvent soumettre leur intégrité à la menace d'attaques malveillantes et à l'obsolescence technologique. Enfin, la mesure dans laquelle les lois sur les valeurs mobilières ou d'autres réglementations s'appliquent ou pourraient s'appliquer à l'avenir à de tels actifs n'est pas claire et pourrait changer à l'avenir. Si nous détenons des actifs numériques et que leur valeur diminue par rapport à nos prix d'achat, notre situation financière pourrait être affectée.« De plus, les actifs numériques sont actuellement considérés comme des actifs incorporels à durée de vie indéfinie selon les règles comptables applicables, ce qui signifie que toute diminution de leur juste valeur en dessous de notre valeur comptable pour ces actifs à tout moment après leur acquisition nous obligera à comptabiliser des charges de dépréciation, alors que nous pourrions n'apporter aucune révision à la hausse pour toute augmentation du prix du marché jusqu'à une vente, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur nos résultats d'exploitation au cours de toute période au cours de laquelle une telle dépréciation se produit. De plus, rien ne garantit que les changements futurs des PCGR (Principes comptables généralement reconnus) ne nous obligeront pas à changer la façon dont nous comptabilisons les actifs numériques que nous détenons.« Enfin, en tant qu'actifs incorporels dépourvus d'émetteurs centralisés ou d'organes de gouvernance, les actifs numériques ont été et pourraient à l'avenir faire l'objet de failles de sécurité, de cyberattaques ou d'autres activités malveillantes, ainsi que d'erreurs humaines ou de dysfonctionnements informatiques pouvant entraîner la perte ou destruction des clés privées nécessaires pour accéder à ces actifs. Bien que nous ayons l'intention de prendre toutes les mesures raisonnables pour sécuriser les actifs numériques, si de telles menaces se concrétisent ou si les mesures ou contrôles que nous créons ou mettons en œuvre pour sécuriser nos actifs numériques échouent, cela pourrait entraîner un détournement partiel ou total ou une perte de nos actifs numériques et notre situation financière et nos résultats d'exploitation pourraient être affectés. »Alors que la nouvelle a fait la une des médias, le prix du bitcoin a instantanément augmenté de plus de 10% pour atteindre plus de 40 000 dollars par jeton. Les crypto-monnaies plus petites, y compris l'ethereum et le XRP, qui ont tendance à évoluer en tandem avec le bitcoin, ont également vu leur valeur grandir respectivement de 5% et 4%. Bitcoin est en hausse de près de 50% cette année après des gains de plus de 300% en 2020.Les clients de Tesla ont récemment appelé le fondateur et PDG Elon Musk à accepter le bitcoin pour les achats de véhicules. Tesla a choisi le bitcoin comme crypto-monnaie de son choix, ce qui a contribué à l'augmentation de sa valeur. Le fait qu'il puisse accepter à l'avenir des transactions libellées en bitcoin pourrait aider le bitcoin à conserver à la fois sa valeur et son volume d'échange. Il convient de noter que Musk lui-même a également personnellement fait monter la valeur des bitcoins dans le passé en utilisant sa présence sociale, notamment en marquant #bitcoin à son profil récemment, bien qu'il l'ait supprimé plus tôt ce mois-ci.Le constructeur automobile n'a pas manqué de souligner que son choix est risqué. Est-ce un euphémisme ?Sources : rapport de Tesla