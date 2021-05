L’effet Elon Musk se manifeste en général par l’affolement des investisseurs chaque fois que le fondateur de Tesla, PayPal ou encore SpaceX donne son avis sur un produit. Il ne lui faut en général pas plus qu’un tweet pour y parvenir. Cela s’est vu avec une récente augmentation de la valeur du Dogecoin de 65 % suite à ses posts sur Twitter. Au mois de février de l’année en cours, l’entreprise américaine a procédé à l’achat de 1,5 milliard de dollars de bitcoin. Elle a ensuite commencé à accepter la célèbre cryptomonnaie pour l’achat de véhicules, ce qui a provoqué une augmentation de sa valeur de 20 %. Des sources multiples confirment que l’annonce de la suspension de l’achat de véhicules Tesla avec du bitcoin a provoqué une chute considérable du cours de la cryptomonnaie.Tesla a procédé à la vente d’une partie des 1,5 milliard de dollars en bitcoins au cours du premier trimestre de l’année en cours. Cela a contribué à gonfler les bénéfices trimestriels de la société. Elle envisage d’en vendre davantage une fois que « le processus de minage s’appuiera sur une part plus importante d’énergies vertes. »En effet, Le bitcoin figure dans la liste des potentielles causes de coupures d’électricité en Iran . Si l’on considère le réseau Bitcoin comme un pays, alors ce dernier consomme plus d’énergie électrique par an que l’Argentine tout entière . C’est l’une des plus grosses tares que le réseau sous-jacent à la célèbre monnaie cryptographique traîne.La consommation d’énergie du réseau Bitcoin n’est pas un bogue. Elle est liée au mécanisme d’émission des jetons. Dans le jargon de la cryptomonnaie, le processus prend le nom de minage. Le principal problème qui découle de cette méthode de validation des transactions est sa lourdeur de fonctionnement. La preuve de travail, qui demande un consensus global de chaque nœud sur la blockchain, requiert une quantité d’énergie considérable. Cet algorithme demande à chaque nœud de résoudre un puzzle cryptographique.Ce puzzle est résolu par les mineurs qui entrent dans une sorte de compétition de laquelle le gagnant ressort avec une récompense en bitcoins. Cette récompense est accordé à un mineur lorsqu’il trouve le hash qui permettra la création d’un nouveau bloc. Mais trouver ce hash devient de plus en plus compliqué et nécessite l’usage d’un nombre chaque fois plus élevé de machines. C’est la raison pour laquelle certains construisent des fermes de minage, d’où les publications qui s’enchaînent et qui font état d’importantes consommations du « pays Bitcoin » À date, il consomme 121,36 TWh par an, selon l’analyse de l’université de Cambridge. Cette consommation devrait être revue à la hausse à l’avenir quand on prend en compte le fait qu’une augmentation du prix de la cryptomonnaie entraîne une augmentation de l’énergie nécessaire pour le minage. De même, les émissions de gaz a effet de serre dues au fonctionnement du réseau Bitcoin iront croissant. C’est en raison de l’importance de cette consommation que ses détracteurs sont d’avis que « le bitcoin ne rend pas de réel service à l’humanité. » « C’est juste un énorme et inutile casino. Le bitcoin est exclusivement utilisé pour la spéculation et de façon marginale pour l’économie réelle », lançait Frank Leroy – défenseur de l’environnement – au premier trimestre de l’année en cours. C’est un argumentaire battu en brèche par les défenseurs du bitcoin qui soulignent que les mineurs chinois représentent un peu plus de 70 % de la production de bitcoins (des données du Centre for Alternative Finance de l'université de Cambridge le confirment) utilisent des énergies renouvelables.Grosso modo, Elon Musk est d’avis que « la cryptomonnaie est une bonne idée sur plusieurs points ; elle a un futur prometteur. » De quoi provoquer une nouvelle remontée du cours du bitcoin et permettre à l’entreprise d’engranger des bénéfices additionnels ? Le bitcoin côte désormais à 50 000 dollars suite au tweet du patron de Tesla. C’est plus de 10 % de perte de valeur en 24 heures. C’est une opportunité d’achat dans laquelle vont s’engouffrer de nouveaux investisseurs avec pour effet de créer une revue à la hausse de la valeur des actifs dont des entreprises comme Tesla disposent déjà.Source : Twitter Que pensez-vous des cryptomonnaies en général et du bitcoin en particulier ?Détenez-vous des actifs numériques ou avez-vous l'intention d'en disposer ?Que cachent ces actions à répétition d’Elon Musk autour du bitcoin ?