C’est le type de question qu’on est en droit de se poser quand on sait que la seule publication du hastag #bitcoin sur son compte Twitter a déjà fait passer la cryptomonnaie de 32 000 à 37 500 $. Le cours du bitcoin a dépassé les 40 000 dollars au début de l’année en cours , ce, trois semaines après avoir atteint les 20 000 dollars. C’est dire l’extrême volatilité de la célèbre monnaie cryptographique. Le principal apport du protocole Bitcoin est de permettre à des tiers d’échanger de la valeur de façon sécurisée sans devoir passer par une entité extérieure (banque) qui garantit la validité du transfert. Ses détracteurs sont néanmoins d’avis que « le bitcoin ne rend pas de réel service à l’humanité. » « C’est juste un énorme et inutile casino. Le bitcoin est exclusivement utilisé pour la spéculation et de façon marginale pour l’économie réelle », lance Frank Leroy – défenseur de l’environnement.Ce qui met encore plus cet intérêt de l’entreprise pour le bitcoin sous le feu des projecteurs est qu’elle a reçu un prix de leadership environnemental en 2010. C’est dire que Tesla est un constructeur avec une orientation écologique considérable. Bill Gates formule à ce propos qu’il « applaudit tous ceux qui font fortune en s’appuyant sur de tels stratagèmes. » « J’ai pour ma part choisi d’investir dans les vaccins contre la malaria, dans des entreprises qui mettent des produits innovants sur pied », déclare-t-il. Si son adoption se fait à des taux similaires à ceux de technologies comme les cartes de crédit le bitcoin pourrait mener l’humanité au chaos dû au changement climatique . En effet, il figure dans la liste des potentielles causes de coupures d’électricité en Iran . Si l’on considère le réseau Bitcoin comme un pays, alors ce dernier consomme plus d’énergie électrique par an que l’Argentine tout entière . C’est l’une des plus grosses tares que le réseau sous-jacent à la célèbre monnaie cryptographique traîne et c’est cette dernière que Bill Gates n’a pas manqué de rappeler : « le bitcoin est mauvais pour la planète. Le cofondateur de Microsoft ajoute qu’il faut explorer de nouveaux moyens de mise sur pied des monnaies cryptographiques. Il penche pour des cryptomonnaies du genre émises par des banques centrales et qui mettent de côté l’une des plus-values les plus importantes du bitcoin : le transfert de valeur entre individus sans nécessité de l'intervention d'un tiers dit de confiance (banque). « Une telle monnaie ne pourra pas être utilisée pour exiger des rançons ou pour du blanchiment », indique-t-il. Sa fondation fait partie de l’équipe qui a piloté le projet de monnaie cryptographique de l’Inde. Elle travaille en sus avec des pays d’Afrique dans le but de l’atteinte du même objectif.Source : TeslaQue pensez-vous des cryptomonnaies en général et du bitcoin en particulier ?Détenez-vous des actifs ou avez-vous l'intention d'en disposer ?Que cachent ces actions à répétition d’Elon Musk autour du bitcoin ?