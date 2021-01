MicroStrategy a investi 425 millions de dollars : Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, a déclaré que son entreprise avait acquis 175 millions de dollars supplémentaires en bitcoins (BTC) en un seul achat : « le 14 septembre 2020, MicroStrategy a finalisé son acquisition de 16 796 bitcoins supplémentaires pour un prix d'achat total de 175 millions de dollars. À ce jour, nous avons acheté un total de 38 250 bitcoins pour un prix total de 425 millions de dollars qui incluent les frais et dépenses ».

Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, a déclaré que son entreprise avait acquis 175 millions de dollars supplémentaires en bitcoins (BTC) en un seul achat : « le 14 septembre 2020, MicroStrategy a finalisé son acquisition de 16 796 bitcoins supplémentaires pour un prix d'achat total de 175 millions de dollars. À ce jour, nous avons acheté un total de 38 250 bitcoins pour un prix total de 425 millions de dollars qui incluent les frais et dépenses ». Square a annoncé un investissement de 50 millions de dollars en bitcoins : le 8 octobre 2020, Square a annoncé avoir acheté environ 4709 bitcoins à un prix d'achat global de 50 millions de dollars. Square estime que la cryptomonnaie est un instrument d'autonomisation économique et offre un moyen pour le monde de participer à un système monétaire mondial, qui s'aligne avec l'objectif de l'entreprise. L’investissement représente environ 1 % de l’actif total de Square à la fin du deuxième trimestre de 2020. « Nous pensons que le bitcoin a le potentiel pour devenir une monnaie plus omniprésente à l'avenir », a déclaré Amrita Ahuja, directeur financier de Square. « Au fur et à mesure de l'adoption, nous avons l'intention d'apprendre et de participer de manière disciplinée. Pour une entreprise qui construit des produits basés sur un avenir plus inclusif, cet investissement est une étape dans ce voyage. »

le 8 octobre 2020, Square a annoncé avoir acheté environ 4709 bitcoins à un prix d'achat global de 50 millions de dollars. Square estime que la cryptomonnaie est un instrument d'autonomisation économique et offre un moyen pour le monde de participer à un système monétaire mondial, qui s'aligne avec l'objectif de l'entreprise. L’investissement représente environ 1 % de l’actif total de Square à la fin du deuxième trimestre de 2020. « Nous pensons que le bitcoin a le potentiel pour devenir une monnaie plus omniprésente à l'avenir », a déclaré Amrita Ahuja, directeur financier de Square. « Au fur et à mesure de l'adoption, nous avons l'intention d'apprendre et de participer de manière disciplinée. Pour une entreprise qui construit des produits basés sur un avenir plus inclusif, cet investissement est une étape dans ce voyage. » Paypal est entré sur le marché de la cryptomonnaie : en octobre, PayPal Holdings a annoncé son entrée sur le marché de la cryptomonnaie, selon plusieurs rapports. Les clients PayPal pourront utiliser des cryptomonnaies pour faire leurs achats chez les 26 millions de marchands de son réseau à partir de début 2021, a déclaré la société. Le nouveau service fait de PayPal l'une des plus grandes entreprises américaines à fournir aux consommateurs un accès aux cryptomonnaies, ce qui pourrait aider le bitcoin et les cryptomonnaies concurrentes à être plus largement adoptées en tant que méthodes de paiement viables.



Les token initialement pris en charge comprendront Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC), a déclaré la société. La grande enseigne des paiements s'est associée à Paxos pour fournir le service et a obtenu une licence de cryptomonnaie conditionnelle du Département des services financiers de l'État de New York, communément appelé BitLicense. En plus des paiements en cryptomonnaies, les utilisateurs de PayPal pourront également acheter de la crypto directement via l'application. PayPal proposera ainsi un portefeuille de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de conserver des cryptomonnaies via les applications PayPal.

en octobre, PayPal Holdings a annoncé son entrée sur le marché de la cryptomonnaie, selon plusieurs rapports. Les clients PayPal pourront utiliser des cryptomonnaies pour faire leurs achats chez les 26 millions de marchands de son réseau à partir de début 2021, a déclaré la société. Le nouveau service fait de PayPal l'une des plus grandes entreprises américaines à fournir aux consommateurs un accès aux cryptomonnaies, ce qui pourrait aider le bitcoin et les cryptomonnaies concurrentes à être plus largement adoptées en tant que méthodes de paiement viables. Les token initialement pris en charge comprendront Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC), a déclaré la société. La grande enseigne des paiements s'est associée à Paxos pour fournir le service et a obtenu une licence de cryptomonnaie conditionnelle du Département des services financiers de l'État de New York, communément appelé BitLicense. En plus des paiements en cryptomonnaies, les utilisateurs de PayPal pourront également acheter de la crypto directement via l'application. PayPal proposera ainsi un portefeuille de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de conserver des cryptomonnaies via les applications PayPal. Le milliardaire mexicain Ricardo Salinas Pliego a récemment révélé qu'il avait 10% de son portefeuille liquide investi dans la cryptomonnaie : dans un tweet en date du mercredi 18 novembre 2020, le fondateur de Grupo Salinas a répondu aux questions que « beaucoup de gens » lui posent sur le bitcoin en disant : « OUI. J'ai 10 % de mon portefeuille liquide qui y est investi ». Et de continuer en disant « Bitcoin protège le citoyen de l'expropriation gouvernementale », tout en recommandant El Patron Bitcoin, un livre qui est « le meilleur et le plus important pour comprendre le Bitcoin ».

Vers 18H50 GMT, bitcoin, la cryptomonnaie la plus précieuse, cotait 38 950 dollars, en hausse de 6,52 % sur la séance, après être montée peu avant à environ 40 380 dollars, d'après des prix compilés par Factset, sur un marché extrêmement volatil depuis deux mois.« Un seuil important de prix a été atteint et le bitcoin », décentralisé et non dépendant des banques centrales, « a fait ses preuves en tant qu'actif », estime Naem Aslam, analyste d'Ava Trade. « Maintenant tout le monde connaît le bitcoin et tout le monde en veut un bout », ajoute-t-il, sachant que les particuliers peuvent en acheter une portion. Il précise cependant que « bien entendu, ce sont les investisseurs institutionnels qui mènent cette envolée ».Au début de l’année 2017, le bitcoin était coté à 1000 dollars. Quelques mois plus tard et plus précisément en mai 2017, la valeur de cette monnaie est passée à 2000 dollars. Durant le mois d'août 2017, le cap des 4000 dollars fut franchi et en octobre 2017, la cryptomonnaie a atteint les 5000 puis 6000 dollars. Bien que l’indice de croissance du bitcoin par rapport à sa valeur d’origine fût déjà élevé, l’on était loin de se douter que les mois à venir allaient être encore plus intéressants pour cette monnaie. En novembre 2017, la valeur de la monnaie cryptographique a encore grimpé pour passer à 8000 dollars l’unité puis à 10 000 dollars. À la mi-décembre 2017, le cours du bitcoin a battu tous les records en atteignant la valeur de 20 000 dollars.Cette croissance exceptionnelle de l’année 2017 a eu comme conséquence un attrait de nombreuses personnes qui ont parfois investi des ressources financières considérables dans l’optique de tirer également profit des gains que pourrait procurer cette monnaie. Il faut souligner que de nombreux projets ont fleuri dans cette même période avec comme arguments la possibilité d’investir dans ces projets basés sur la technologie Bitcoin pour récolter plus tard des bénéfices lorsque ces projets porteront leurs fruits.Toutefois, l’ascension marquée du bitcoin en 2017 n’a pas pu s’étendre à l’année 2018 et en février 2018, c’est-à-dire deux mois après avoir atteint le pic de 20 000 dollars, la valeur de la cryptomonnaie a commencé à montrer des signes d’essoufflement. De 20 000 dollars en décembre 2017, l’on est passé à 6 000 dollars en février 2018. Cette baisse de régime a continué au cours des mois qui ont suivi et fin novembre 2018 la valeur du bitcoin était négociée à environ 3850 dollars, puis à 3200 dollars en décembre 2018, selon les données de CoinMarketCap, la plateforme de capitalisation boursière des monnaies cryptographiques.Depuis lors, sa valeur a augmenté par à-coups et a pu franchir les 40 000 dollars le 7 janvier 2021. Au moment de l'écriture de ces lignes, un bitcoin vaut 38 414 dollars.La hausse du prix du bitcoin a été motivée par l'intérêt croissant d'un certain nombre de grandes entreprises d'investissement et de fournisseurs de services financiers :Le prix du bitcoin a battu record sur record fin 2020, et n'avait atteint la barre des 30 000 dollars que samedi, et 35 000 mercredi, poussant de nombreux observateurs à conseiller la prudence aux investisseurs individuels face à une envolée qui pourrait faire craindre une bulle avec une correction à la clé.« Les investisseurs continuent à monter dans le train des cryptomonnaies qui semble gagner de plus en plus d'intérêt maintenant que l'économie américaine est bien partie pour bénéficier d'un plan de relance budgétaire de l'administration Biden lors de ses 100 premiers jours », remarque Edward Moya, analyste d'Oanda.Certains investisseurs considéraient le bitcoin comme une couverture contre l'inflation au milieu d'énormes stimulants monétaires visant à lutter contre la dévastation économique causée par COVID-19. Les participants au marché ont cependant averti qu'une correction pourrait être inéluctable après une telle croissance.« Quand ça va retomber, ça va faire mal, mais on va peut-être devoir attendre encore un peu », remarque Craig Erlam, autre analyste d'Oanda. « Ça commence à être inquiétant, ce n’est plus du tout le marché d'il y a quelques semaines, la correction est inéluctable », renchérit un analyste européen interrogé par l'AFP qui souhaite garder l'anonymat.« Bien qu'une nouvelle croissance soit inévitable, les investisseurs ne devraient pas s'attendre à ce que cela évolue en ligne droite », a déclaré Gavin Smith, directeur général du consortium de cryptomonnaie Panxora Group.« La réalité est que le bitcoin est loin d'être un arbre d'argent magique, ni exempt de fluctuations de prix à la baisse. En fait, nous pouvons nous attendre à des baisses aussi brusques que 25 % à des moments où les investisseurs retirent périodiquement leurs bénéfices », a-t-il ajouté.La montée en flèche des bitcoins s'est produite alors que la capitalisation boursière de l'ensemble du secteur de la cryptomonnaie a dépassé les 1000 milliards de dollars jeudi, selon les traqueurs de données CoinMarketCap et CoinGecko. Tous les bitcoins en circulation sont évalués à plus de 700 milliards de dollars. Ether, la cryptomonnaie du réseau Ethereum, vaut désormais plus de 130 milliards de dollars. Ensuite, il y a une longue liste de cryptomonnaies moins précieuses, y compris Tether à 23 milliards de dollars, Litecoin à 10 milliards de dollars et Bitcoin Cash à 8 milliards de dollars.Plusieurs estiment que le créateur de Bitcoin Satoshi Nakamoto possède environ 1 million de bitcoins. La plupart d'entre eux ont été retirés au cours des deux premières années d'existence de Bitcoin alors qu'il y avait peu de concurrence. S'il a encore des copies des clés privées qui contrôlent ces tokens, cela lui donnerait une valeur nette d'un peu plus de 38 milliards de dollars avec le cours du bitcoin actuel, assez pour faire de lui l'une des 40 personnes les plus riches de la planète. Nakamoto n'a jamais révélé publiquement sa véritable identité et ne l'a pas communiqué publiquement depuis 2014.Sources : CoinMarketCap