La Wikimedia Foundation, qui gère le projet Wikipédia dans plus de 300 langues ainsi que d'autres projets wiki, annonce le lancement d'un produit commercial, Wikimedia Enterprise. Ce nouveau service est conçu pour la vente et la diffusion efficace du contenu de Wikipédia directement à ces mastodontes en ligne (et à terme, à des entreprises plus petites également). Les conversations entre la filiale nouvellement créée de la fondation, Wikimedia LLC, et les entreprises Big Tech sont déjà en cours, ont déclaré les responsables du projet dans une interview, mais les deux prochains mois consisteront à recueillir la réaction des milliers de bénévoles de Wikipédia. Des accords avec les entreprises pourraient être conclus dès le mois de juin. « C'est la première fois que la fondation reconnaît que les utilisateurs commerciaux sont des utilisateurs de notre service. Nous savions qu'ils étaient là, mais nous ne les avons jamais vraiment traités comme une base d'utilisateurs », a déclaré Lane Becker, directeur général de la fondation, qui a mis en place le projet Enterprise avec une petite équipe.Wikimedia est encore en train de finaliser le mode de fonctionnement de Wikimedia Enterprise. Mais dans les grandes lignes, il s'agit d'une version premium de l'API de Wikipédia, l'outil qui permet à quiconque de récupérer et d'héberger des articles de Wikipédia. Les clients d'Enterprise pourraient obtenir des données plus rapidement ou formatées pour répondre à leurs besoins, par exemple, ou bénéficier de nouvelles options pour les trier et les publier. Comme l'explique Lane Becker, directeur général de la Wikimedia Foundation, les entreprises peuvent déjà payer des employés pour nettoyer les données de Wikipédia, et Enterprise effectuera ce type de nettoyage à la source. Ou si elles le souhaitent, les entreprises peuvent continuer à utiliser gratuitement l'API existante.Depuis des années, Wikipédia met gratuitement à disposition un instantané de tout ce qui apparaît sur le site toutes les deux semaines ainsi qu'une mise à jour de tous les changements au fur et à mesure qu'ils se produisent, livré dans un format différent. C'est ainsi que les grandes entreprises importent généralement le contenu de Wikipédia dans leurs plateformes, sans aide particulière de la fondation. « Les entreprises ont toutes des équipes dédiées à la gestion de Wikipédia, les plus grandes », a déclaré Becker, ajoutant que faire parler les différents contenus entre eux nécessitait « beaucoup de travail de bas niveau (nettoyage et gestion) ce qui est très coûteux ».L'option gratuite, bien que peu pratique, sera toujours disponible pour tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs commerciaux. Cela signifie que la principale concurrence de Wikimedia Enterprise, selon Lisa Seitz-Gruwell, responsable des revenus de la fondation, est Wikipedia lui-même. Mais les problèmes de formatage de la version gratuite offrent une occasion évidente de créer un produit payant, adapté aux besoins de chaque entrepriseWikipédia est depuis longtemps une source d'information privilégiée pour les moteurs de recherche comme Google et les assistants vocaux comme Siri d'Apple ou Alexa d'Amazon. Alors que les plateformes web tentent de lutter contre la désinformation, Wikipédia est également devenue une ressource incontournable pour la vérification des faits. Mais si certaines entreprises ont offert des dons en échange de l'utilisation des services gratuits de Wikimedia, d'autres ont lancé de grandes initiatives alimentées par Wikipédia sans même en informer la fondation.Wikimedia insiste sur le fait que l'entreprise ne "force pas les grandes entreprises à payer" pour Wikipédia. Mais Enterprise pourrait résoudre des problèmes spécifiques et bien connus de ces entreprises. Un service potentiel permettrait aux entreprises d'afficher les modifications les plus fiables validées par la communauté plutôt que les plus récentes, empêchant ainsi les articles vandalisés faux ou insultants de se retrouver sur leurs propres plateformes.Dans un texte, l'équipe de Wikimedia Enterprise reconnaît qu'elle doit concilier les réalités commerciales avec la mission de fournir un accès libre à la connaissance. « Il s'agit de préparer le mouvement à prospérer pendant les décennies à venir, à résister à toutes les tempêtes et à avoir une chance réelle d'accomplir la mission conçue il y a 20 ans », indique le texte. « Nous allons avoir besoin de plus de ressources, de plus de partenaires et de plus d'alliés si nous voulons atteindre les objectifs implicites de notre déclaration de vision ». Et à partir de cette année, cela pourrait inclure des partenariats payants avec les plus grandes entreprises de l'Internet.