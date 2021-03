Snapchat et TikTok se disputent la troisième place

L'acceptation globale de Facebook continue de baisser

Il n'y a pas si longtemps, Facebook était considéré comme l'apogée absolu des médias sociaux en général. Cependant, des données récentes indiquent que Facebook a maintenant perdu sa domination parmi les principaux groupes démographiques ainsi que parmi les utilisateurs de médias sociaux en général. Selon une étude menée par EdisonResearch (une société de recherche sur les médias, effectuant des analyses d'audience et de contenu pour des entités de diffusion dans le monde entier), deux statistiques très intrigantes sont apparues. La première est que Facebook n'est plus la plateforme de médias sociaux de choix pour les personnes âgées de 12 à 34 ans. Et la deuxième, ce sont les plateformes de médias sociaux qui occupent les troisième et quatrième places de cette liste, à savoir Snapchat et TikTok.Facebook en effet, n'est plus la plateforme de médias sociaux de choix pour les personnes âgées de 12 à 34 ans. Il s'agit sans doute du groupe démographique le plus important, car ce sont ces personnes que la grande majorité des annonceurs veulent cibler à tout moment. Seuls 21 % des utilisateurs âgés de 12 à 34 ans déclarent que Facebook est leur site de médias sociaux de prédilection.Ceci étant dit, il est important de noter que 33 % des personnes interrogées ont déclaré préférer Instagram à Facebook, ce qui n'est pas exactement une mauvaise nouvelle pour l'entreprise de médias sociaux puisqu'Instagram est sa filiale après tout. Cependant, le fait que la plateforme phare de Facebook ne soit plus l'acteur dominant dans cette tranche démographique est certainement une cause d'alarme pour l'entreprise, car cela suggère que son pouvoir s'affaiblit et que l'incorporation de sa propre marque sur Instagram et autres n'aurait pas le même genre de bénéfices que l'entreprise espérait initialement.Ce qui est encore plus intéressant, ce sont les plateformes de médias sociaux qui occupent les troisième et quatrième places de cette liste. 15 % des personnes interrogées ont déclaré que Snapchat était leur principale plateforme de médias sociaux de prédilection, et 14 % ont dit préférer TikTok. Ces deux plateformes ont été une épine dans le pied de Facebook, malgré les tentatives constantes du géant des médias sociaux de miner ces plateformes généralisant ce qui le rendait unique.L'utilisation de TikTok a augmenté, notamment chez les 12-34 ans. 44 % des 12-34 ans utilisent le service, contre 25 % l'année dernière, soit une augmentation de 76 %.Si l'on adopte une perspective plus large de l'ensemble de la situation, une tendance inquiétante se dégage, du moins du point de vue de Facebook. En 2015, 65 % de tous les utilisateurs de médias sociaux ont déclaré qu'ils préféraient utiliser Facebook. Ce chiffre a diminué chaque année, et maintenant, pour la première fois dans l'histoire de ces enquêtes, Facebook a moins de 50 % des parts de marché, avec seulement 47 % des utilisateurs qui le préfèrent parmi les autres offres.Avec de nombreuses tentatives des autorités de régulation pour briser le monopole de Facebook et potentiellement faire de Instagram une entité tout à fait distincte , il est assez clair que les temps sont plutôt durs pour Facebook. Les controverses constantes autour de leurs politiques de modération du contenu ainsi que leur attitude plutôt détendue concernant la vie privée de leurs utilisateurs ont clairement rendu Facebook relativement indésirable pour le public ordinaire. Il sera intéressant donc d’observer jusqu’où cette tendance va continuer d'aller à l'avenir.Source : EdisonResearch Qu’en pensez-vous ?