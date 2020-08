Facebook bien d'annoncer le lancement de Reels, une fonctionnalité de vidéos courtes sur Instagram qui est destinée à concurrencer TikTok. En phase de test depuis quelques mois au Brésil, en France et en Allemagne, Reels vient d'être disponible dans une cinquantaine d'autres pays. En outre, le lancement de Reels intervient quelques jours après le début des discussions entre ByteDance, la maison mère de TikTok, avec Microsoft sur un éventuel rachat de TikTok US.D'après Facebook, Reels est « une nouvelle façon de créer et de découvrir des vidéos courtes et divertissantes sur Instagram ». Les contenus créés sont ainsi destinés à être partagés et découverts au-delà du cercle de contacts, « offrant à chacun la chance de devenir un créateur sur Instagram et de toucher des nouveaux publics sur la scène globale ».Le fonctionnement de Reels est très proche de celui de TikTok, l'application créée par ByteDance et qui compte actuellement près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Les deux proposent en effet le même défilement vertical, la même mosaïque de vidéos sur le profil des utilisateurs et la même lecture en boucle. De plus, le principe de suggestions algorithmiques de TikTok, proposant des contenus pertinents aux utilisateurs en fonction de leur profil, est également repris par Instagram.Reels a été testé depuis novembre au Brésil, et depuis juin en France et en Allemagne. À partir d'aujourd'hui, plus de cinquante autres pays, dont les États-Unis, l'Inde, le Royaume-Uni, l'Australie et le Japon.La société de Mark Zuckerberg reconnaît qu'il y a une similitude entre Reels et TikTok. « Nous n'étions pas les premiers à créer des flux d'actualités, nous n'étions pas les premiers à créer des Stories, nous ne sommes assurément pas les premiers à créer des vidéos de courte durée », avait en effet déclaré Vishal Shah, directeur produit d'Instagram en juin.Reels n'est pas la première plateforme ressemblant à TikTok développée par Facebook. En 2018, soit deux ans après la création de l'application chinoise, Facebook avait lancé Lasso aux États-Unis et en Amérique du Sud. Mais le projet a finalement été abandonné en juillet, car l'application n'avait été téléchargée que 10,5 millions de fois depuis son lancement, contre 2 milliards pour TikTok.Par ailleurs, le lancement de Reels intervient à un moment où l'avenir de TikTok aux États-Unis est fortement menacé par l'administration Trump. En effet, ce dernier accuse TikTok de transmettre données privées d'utilisateurs à des serveurs en Chine et de les partager avec Pékin. TikTok est également interdit en Inde depuis le mois de juin dans le cadre d'une purge des applications chinoises. Facebook pourrait alors profiter de cette situation pour séduire davantage d'internautes, et même des utilisateurs de TikTok.Source : Facebook Que pensez-vous que cette nouvelle fonctionnalité ?