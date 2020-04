Instagram ne permet plus aux internautes sans compte de voir des photos et vidéos de comptes publics sur des ordinateurs, Cela reste possible sur les téléphones portables pour le moment 24PARTAGES 3 0 Depuis au moins le 21 avril dernier, Instagram n'autorise plus les personnes non enregistrées à voir des photos et des vidéos de profils publics sur des ordinateurs et des tablettes. C'est le constat que Manual do Usuário, un magazine hebdomadaire portugais, a fait après avoir effectué plusieurs tests. L'accès aux photos et vidéos par des personnes non enregistrées ne fonctionne que sur les téléphones portables. Lorsque vous essayez de voir quelque chose d'un profil public sur un ordinateur ou une tablette, un formulaire de connexion et d'enregistrement se présente.



Les tests ont été effectués sur des ordinateurs Windows et macOS, dans différentes villes du Brésil, avec des connexions Internet mobiles et domestiques, dans plusieurs navigateurs et avec des extensions de blocage des publicités désactivées. Dans tous les cas, le constat est le même. Toutefois, lorsqu'on change le « user-agent » du navigateur, cela change le comportement d'Instagram. Lorsqu'un navigateur est identifié comme un téléphone mobile (Android ou iPhone), les photos et vidéos s'ouvrent normalement.



Les photos et vidéos publiées sur le flux Instagram fonctionnent désormais comme des histoires, qui ont toujours été réservées aux personnes connectées à Instagram. De nombreuses petites entreprises et professionnels utilisent Instagram comme seul point de contact avec les clients, ce qui rend ce changement gênant pour ceux qui, pour une raison quelconque, n'ont pas et n'ont pas l'intention d'y avoir un compte. Le magasine a contacté Instagram pour en savoir plus.





« Si vous n'êtes pas connecté sur Instagram, vous ne pouvez voir qu'un certain nombre de publications sur les profils publics avant d'être invité à vous connecter. C'est pour aider les gens à voir des photos sur Instagram et à comprendre comment avoir la meilleure expérience sur la plateforme, faire partie de la communauté, se connecter et interagir avec les gens et les choses qu'ils aiment. Depuis au moins novembre 2019, l'affichage des publications publiques est limité lorsqu'une personne non connectée fait défiler la page. Ce qui est nouveau, c'est une limite beaucoup plus restrictive, qui ne permet pas aux personnes non connectées de voir même une photo ou une vidéo », a déclaré Instagram.



En effet, rappelons qu'en 2019, après Pinterest, Instagram



Sans se connecter, il est désormais impossible de visualiser les photos sur les profils publics. Des changements qui avaient été confirmés par une porte-parole de Facebook en déclarant que désormais, si vous n’avez pas de compte Instagram, vous ne pourrez voir qu'un nombre restreint d’images sur les profils publics. Cette restriction est désormais plus stricte. Ceci dans le but de faire comprendre aux gens que pour tirer le meilleur parti d’Instagram, il est nécessaire de faire partie de la communauté, d’interagir avec les personnes et choses qu’ils aiment. Pour visionner les photos et consulter les publications, les utilisateurs sont donc invités à s’inscrire sur la plateforme.



Source : Manual do Usuário



Et vous ?



Que pensez-vous de cette mesure prise par Instagram ?



Voir aussi



Instagram de Facebook oblige désormais les internautes à s'identifier pour consulter les profils publics, une mesure qui est mal accueillie par les utilisateurs



La valeur d'Instagram estimée aujourd'hui à 100 milliards $, l'entreprise vaudrait donc 100 fois plus qu'au moment de son rachat par Facebook en 2012



Zuckerberg affirme que la fusion des plateformes WhatsApp, Instagram et Messenger améliorera la sécurité et créera une expérience de type iMessage



Facebook et Instagram interdisent aux influenceurs de se faire payer pour promouvoir le vapotage, le tabac et les armes Depuis au moins le 21 avril dernier, Instagram n'autorise plus les personnes non enregistrées à voir des photos et des vidéos de profils publics sur des ordinateurs et des tablettes. C'est le constat que Manual do Usuário, un magazine hebdomadaire portugais, a fait après avoir effectué plusieurs tests. L'accès aux photos et vidéos par des personnes non enregistrées ne fonctionne que sur les téléphones portables. Lorsque vous essayez de voir quelque chose d'un profil public sur un ordinateur ou une tablette, un formulaire de connexion et d'enregistrement se présente.Les tests ont été effectués sur des ordinateurs Windows et macOS, dans différentes villes du Brésil, avec des connexions Internet mobiles et domestiques, dans plusieurs navigateurs et avec des extensions de blocage des publicités désactivées. Dans tous les cas, le constat est le même. Toutefois, lorsqu'on change le « user-agent » du navigateur, cela change le comportement d'Instagram. Lorsqu'un navigateur est identifié comme un téléphone mobile (Android ou iPhone), les photos et vidéos s'ouvrent normalement.Les photos et vidéos publiées sur le flux Instagram fonctionnent désormais comme des histoires, qui ont toujours été réservées aux personnes connectées à Instagram. De nombreuses petites entreprises et professionnels utilisent Instagram comme seul point de contact avec les clients, ce qui rend ce changement gênant pour ceux qui, pour une raison quelconque, n'ont pas et n'ont pas l'intention d'y avoir un compte. Le magasine a contacté Instagram pour en savoir plus.« Si vous n'êtes pas connecté sur Instagram, vous ne pouvez voir qu'un certain nombre de publications sur les profils publics avant d'être invité à vous connecter. C'est pour aider les gens à voir des photos sur Instagram et à comprendre comment avoir la meilleure expérience sur la plateforme, faire partie de la communauté, se connecter et interagir avec les gens et les choses qu'ils aiment. Depuis au moins novembre 2019, l'affichage des publications publiques est limité lorsqu'une personne non connectée fait défiler la page. Ce qui est nouveau, c'est une limite beaucoup plus restrictive, qui ne permet pas aux personnes non connectées de voir même une photo ou une vidéo », a déclaré Instagram.En effet, rappelons qu'en 2019, après Pinterest, Instagram a rejoint le rang des réseaux sociaux à interdire l’accès aux images à tous ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme. Avant cela, on pouvait consulter l’album multimédia des profils publics sans avoir à se connecter au service. Désormais, l’exploration des galeries d’images et la consultation des profils publics nécessitent une authentification. Après la suppression de l’onglet "abonné" qui permettait d’espionner ses amis, la plateforme interdit désormais l’accès aux galeries d’images aux personnes qui n’ont pas de compte Instagram.Sans se connecter, il est désormais impossible de visualiser les photos sur les profils publics. Des changements qui avaient été confirmés par une porte-parole de Facebook en déclarant que désormais, si vous n’avez pas de compte Instagram, vous ne pourrez voir qu'un nombre restreint d’images sur les profils publics. Cette restriction est désormais plus stricte. Ceci dans le but de faire comprendre aux gens que pour tirer le meilleur parti d’Instagram, il est nécessaire de faire partie de la communauté, d’interagir avec les personnes et choses qu’ils aiment. Pour visionner les photos et consulter les publications, les utilisateurs sont donc invités à s’inscrire sur la plateforme.Source : Manual do UsuárioQue pensez-vous de cette mesure prise par Instagram ?