Le mois dernier, TikTok et 53 autres applications iOS ont été prises en train de continuer à fouiner dans les données sensibles du presse-papiers des utilisateurs, malgré le fait qu'elles avaient déjà été épinglées en mars pour une pratique similaire. Cela avait été possible grâce à une fonctionnalité de sécurité intégrée à iOS 14 qui détecte les applications qui ont accès au presse-papier. Cette fois-ci, il semble que ce soit Instagram qui ait été prise la main dans le sac.La prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation mobile d'Apple indique également lorsqu'une application utilise la caméra (indicateur vert allumé) ou le microphone. Certains utilisateurs ayant déjà installé la version bêta d’iOS 14, ont signalé qu'ils voyaient l'indicateur vert lorsqu'ils utilisaient Instagram alors qu'ils faisaient simplement défiler leurs flux, sans prendre de photo ou de vidéo. Ce qui signifie que l'application accède à l'appareil photo en arrière-plan. Un utilisateur au pseudo de KevDoy fait partie de ceux ayant constaté ce comportement et l’a relayé sur Twitter.La réaction d’Instagram ne s’est pas faite attendre et c’est par l’intermédiaire d’un de ses porte-parole que l’entreprise s’est exprimée. D’après ce dernier, le fait que l’indicateur vert soit allumé alors que les utilisateurs ne sont pas en train de prendre de photos ou des vidéos, n’est qu’un bug et qu’il était d’ailleurs en cours de correction.« Nous n'accédons à votre appareil photo que lorsque vous nous le demandez, par exemple, lorsque vous passez du flux à l'appareil photo. Nous avons trouvé et corrigeons un bogue dans la version bêta d'iOS 14 qui indique à tort que certaines personnes utilisent la caméra alors qu'elles ne sont pas en train de le faire. Nous n'accédons pas à votre caméra dans ces cas, et aucun contenu n'est enregistré. », tels ont été les propos du porte-parole de la société.Il ne reste plus pour la société qu’à espérer que cette déclaration suffira à rassurer les utilisateurs. Mais cela s'annonce difficile surtout lorsqu’on sait que Facebook qui est la société mère d'Instagram, avait dû corriger l’an dernier, un bogue dans son application iOS qui semblait activer les caméras des appareils en arrière-plan à l'insu des utilisateurs.Source : TwitterQu’en pensez-vous ?peut-on croire comme le déclare le porte-parole d’Instagram qu’il ne s’agit que d’un bug et qu’aucun contenu n’est réellement enregistré ?