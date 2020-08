Trump estime que le gouvernement US devrait recevoir un "grand pourcentage" du produit de la vente de TikTok à Microsoft Mais la Chine déclare ne pas accepter le "vol" d'une de ses entreprises 0PARTAGES 5 0 Le gouvernement américain devrait recevoir un « grand pourcentage » du produit de toute vente des opérations américaines de TikTok à Microsoft, a déclaré lundi le président Donald Trump. Trump a déclaré aux journalistes que les États-Unis rendraient possible toute vente de l'application vidéo appartenant à des Chinois et méritaient donc une part du produit, qu'elle provienne de Chine ou de Microsoft.



De son côté, la Chine a déclaré qu'elle n’acceptera pas le « vol » d’une entreprise technologique chinoise et affirme être en mesure de répondre à la décision de Washington de pousser ByteDance à vendre les opérations américaines de l’application vidéo courte TikTok à Microsoft, selon le journal China Daily.



Selon le quotidien, le « harcèlement » des entreprises technologiques chinoises par les États-Unis était une conséquence de la vision de Washington de « l'Amérique d'abord » et n'a laissé à la Chine d'autre choix que « la soumission ou le combat mortel dans le domaine technologique ». La Chine dispose « de nombreux moyens pour réagir » et n'hésiterait pas à s'en servir « si l'administration venait à mettre à exécution son programme ».



Microsoft Corp a déclaré lundi qu'il était en pourparlers avec ByteDance pour acheter des actions de TikTok après que le président américain Donald Trump a changé de cap quant à son plan de bannissement de l'application pour des raisons de sécurité nationale et donné aux entreprises 45 jours pour conclure un accord. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré au cours du week-end que Trump prendrait prochainement des mesures contre les éditeurs de logiciels chinois qui partageaient les données des utilisateurs avec le gouvernement chinois.



Le quotidien chinois a estimé que le traitement américain de ByteDance et de Huawei Technologies, qui figure parmi les entités non autorisées à faire du commerce avec les entreprises américaines, était révélateur des efforts des États-Unis pour séparer son économie de celle de la Chine. La Chine avait « une capacité limitée » à fournir une protection à ces entreprises chinoises en ripostant contre les entreprises américaines parce que les États-Unis avaient une supériorité technologique et une influence sur leurs alliés, a-t-il ajouté. « L’ouverture de la Chine au monde extérieur et la désintégration de la stratégie de découplage américaine devraient être des priorités », a-t-il déclaré dans un éditorial.





Mais pourquoi Microsoft s'intéresse à TikTok ?



À première vue, une acquisition par Microsoft de TikTok semble un peu inhabituelle. Microsoft a passé des années à revenir sur des outils / services grand public tels que le service Groove Music, l'accessoire Kinect Xbox, son appareil de fitness Microsoft Band, Windows Phone et plus récemment le service de streaming Mixer. Microsoft a privilégié ses logiciels et services d'entreprise, et même Cortana est devenue axée sur la productivité. Comment un service qui s'adresse à des personnes qui aiment danser ou faire des jeux de rôles s'intègre-t-il à la démographie commerciale de Microsoft ?



Si nous nous penchons un peu plus sur les ambitions futures de Microsoft, cependant, une décision d'acquérir les opérations de TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande pourrait profiter à de nombreuses entreprises existantes de Microsoft tout en faisant de la société un véritable concurrent de YouTube et Facebook.



Les éléments clés de tout accord TikTok sont les données et les utilisateurs auxquels Microsoft aura accès. C'est le moteur des inquiétudes de l'administration Trump concernant les liens potentiels de TikTok avec le gouvernement chinois et la manière dont ces données pourraient être utilisées à mauvais escient. Microsoft reconnaît l'importance des données dans son billet de blog confirmant les discussions d'acquisition :



« Cette nouvelle structure s'appuierait sur l'expérience que les utilisateurs de TikTok aiment actuellement, tout en ajoutant des protections de sécurité, de confidentialité et de sécurité numérique de classe mondiale. Le modèle opérationnel du service serait conçu de manière à garantir la transparence aux utilisateurs ainsi qu'une supervision appropriée de la sécurité par les gouvernements de ces pays. Entre autres mesures, Microsoft veillerait à ce que toutes les données privées des utilisateurs américains de TikTok soient transférées et restent aux États-Unis. Dans la mesure où de telles données sont actuellement stockées ou sauvegardées en dehors des États-Unis, Microsoft veillera à ce que ces données soient supprimées des serveurs en dehors du pays après leur transfert. »



Ces données peuvent être utilisées par Microsoft de différentes manières. La grande enseigne utilise depuis longtemps Xbox Live pour alimenter certaines parties de Microsoft Research pour de futurs projets logiciels et matériels, et les données d'utilisation aident les développeurs de jeux et Microsoft à mieux comprendre comment les gens utilisent leur Xbox. Comprendre comment les gens interagissaient et utilisaient l'accessoire Kinect pour la Xbox a finalement aidé Microsoft à développer et à améliorer HoloLens également.



TikTok pourrait aider à corriger un angle mort de Microsoft et même influencer la manière dont d'autres logiciels et services sont développés au sein de l'entreprise. Microsoft dispose de toutes les données dont elle a besoin sur l’utilisation des logiciels par les entreprises, mais elle n’a pas réussi ces dernières années avec les services à destination des particuliers, ce qui a laissé la société avec un manque d’information sur les comportements des consommateurs.



Cela est particulièrement pertinent si l’on considère qu’un grand nombre de jeunes Américains grandissent dans un environnement dominé par Android, iOS et les Chromebooks en classe, de plus Gmail domine également l'utilisation des e-mails grand public. Microsoft a raté la révolution mobile et fait du rattrapage depuis, mais il ne veut pas manquer une génération entière de futurs travailleurs.





TikTok donne à Microsoft une ligne directe vers des millions de jeunes qui utilisent l'application pour regarder des vidéos et même ceux qui l'utilisent pour créer du contenu. Microsoft a désespérément essayé d'adapter son système d'exploitation Windows pour qu'il soit plus convivial avec les applications de création vidéo, mais TikTok offre à des millions de personnes un moyen simple de créer des vidéos à partir de leurs téléphones.



Microsoft pourrait profiter de cet accès direct aux utilisateurs de TikTok et diffuser des publicités pour Surface, Xbox et d'autres produits, ou même comme autre base pour ses ambitions de streaming de jeux. Google prévoit d'exploiter YouTube pour intégrer son service de streaming Stadia, et TikTok donnerait à Microsoft une réponse avec le streaming de jeux xCloud. Microsoft avait prévu d'utiliser Mixer pour le streaming de jeux Xbox, mais le service n'a jamais gagné suffisamment de popularité et la société a été obligée de conclure un accord avec Facebook pour l'intégration de xCloud. Il n’est pas difficile d’imaginer regarder une vidéo de Call of Duty sur TikTok, puis pouvoir cliquer et jouer instantanément au jeu alors qu’il est diffusé sur votre téléphone via le service xCloud de Microsoft.



Microsoft a également de larges ambitions pour l'intelligence artificielle qui vont au-delà du simple lieu de travail. Bien que son incursion initiale dans les chatbots alimentés par l'IA pour les consommateurs ne se soit pas déroulée comme prévu, Microsoft a besoin d'un terrain de test grand public pour son travail d'IA qui va au-delà d'Office. TikTok utilise déjà l'IA pour la reconnaissance faciale avec les filtres populaires de l'application et dans le moteur de recommandation qui gère le flux For You. Le flux AI de TikTok dicte exactement ce que vous voyez dans l'application, et l'algorithme s'améliore à mesure que les gens utilisent TikTok.



TikTok s'est également aventuré dans la réalité augmentée, avec à la fois des filtres et des publicités utilisant la réalité augmentée. Les ambitions de Microsoft en matière de réalité augmentée se sont largement limitées à son matériel HoloLens, aux casques Windows Mixed Reality et à certaines expériences sur mobile avec Minecraft. TikTok serait une autre passerelle vers le monde mobile de la réalité augmentée pour Microsoft.



Il est difficile de dire exactement comment la reprise potentielle de TikTok par Microsoft va évoluer. C’est un accord inhabituel pour l’entreprise, en particulier avec les menaces constantes du gouvernement américain. Microsoft ne confirme généralement pas les négociations d'acquisition avant que les accords ne soient conclus et le billet de blog de la société est un peu plus étrange parce que Microsoft remercie spécifiquement le président Trump pour son implication personnelle. Le Wall Street Journal rapporte que le billet de blog de Microsoft a peut-être été spécifiquement incité par des alliés du président faisant pression sur l'entreprise pour qu'elle reconnaisse publiquement l'accord.



C’est un accord complexe. La possession du réseau pourrait profiter à l'entreprise, mais si cela se produisait, cela profiterait également au président Trump, qui pourrait prétendre avoir dénoué l'un des points d'ancrage de la Chine dans l'écosystème technologique américain. Et il ne va pas hésiter à souligner son implication.



Source :



Et vous ?



Quels pourraient être ces « nombreux moyens pour réagir » dont parle le quotidien Daily China et dont la Chine se servirait si l'accord entre TikTok et Microsoft venait à être conclu ?

Que pensez-vous de ces perspectives de rachat ?

Que pensez-vous des propos de la Chine qui a déclaré ne pas accepter pas le « vol » d’une de ses entreprises ?

Comment cela pourrait-il, selon vous, profiter à Microsoft ?

Que pensez-vous de la thèse du Wall Street Journal qui évoque des pressions faites par les alliés de Trump pour contraindre Microsoft à reconnaître publiquement l'accord, mais aussi à évoquer les échanges avec Donald Trump ?



Voir aussi :



Le PDG de TikTok, Kevin Mayer, critique Facebook pour des attaques déguisées en patriotisme, par l'intermédiaire d'une note de blog

TikTok est-il en réalité un service de collecte de données déguisé en média social ? c'est l'avis d'un sénateur libéral australien

Anonymous fait campagne contre TikTok : « supprimer ce logiciel espion chinois maintenant », déclare le collectif hacktiviste sur son compte Twitter Le gouvernement américain devrait recevoir un « grand pourcentage » du produit de toute vente des opérations américaines de TikTok à Microsoft, a déclaré lundi le président Donald Trump. Trump a déclaré aux journalistes que les États-Unis rendraient possible toute vente de l'application vidéo appartenant à des Chinois et méritaient donc une part du produit, qu'elle provienne de Chine ou de Microsoft.De son côté, la Chine a déclaré qu'elle n’acceptera pas le « vol » d’une entreprise technologique chinoise et affirme être en mesure de répondre à la décision de Washington de pousser ByteDance à vendre les opérations américaines de l’application vidéo courte TikTok à Microsoft, selon le journal China Daily.Selon le quotidien, le « harcèlement » des entreprises technologiques chinoises par les États-Unis était une conséquence de la vision de Washington de « l'Amérique d'abord » et n'a laissé à la Chine d'autre choix que « la soumission ou le combat mortel dans le domaine technologique ». La Chine dispose « de nombreux moyens pour réagir » et n'hésiterait pas à s'en servir « si l'administration venait à mettre à exécution son programme ».Microsoft Corp a déclaré lundi qu'il était en pourparlers avec ByteDance pour acheter des actions de TikTok après que le président américain Donald Trump a changé de cap quant à son plan de bannissement de l'application pour des raisons de sécurité nationale et donné aux entreprises 45 jours pour conclure un accord. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré au cours du week-end que Trump prendrait prochainement des mesures contre les éditeurs de logiciels chinois qui partageaient les données des utilisateurs avec le gouvernement chinois.Le quotidien chinois a estimé que le traitement américain de ByteDance et de Huawei Technologies, qui figure parmi les entités non autorisées à faire du commerce avec les entreprises américaines, était révélateur des efforts des États-Unis pour séparer son économie de celle de la Chine. La Chine avait « une capacité limitée » à fournir une protection à ces entreprises chinoises en ripostant contre les entreprises américaines parce que les États-Unis avaient une supériorité technologique et une influence sur leurs alliés, a-t-il ajouté. « L’ouverture de la Chine au monde extérieur et la désintégration de la stratégie de découplage américaine devraient être des priorités », a-t-il déclaré dans un éditorial.À première vue, une acquisition par Microsoft de TikTok semble un peu inhabituelle. Microsoft a passé des années à revenir sur des outils / services grand public tels que le service Groove Music, l'accessoire Kinect Xbox, son appareil de fitness Microsoft Band, Windows Phone et plus récemment le service de streaming Mixer. Microsoft a privilégié ses logiciels et services d'entreprise, et même Cortana est devenue axée sur la productivité. Comment un service qui s'adresse à des personnes qui aiment danser ou faire des jeux de rôles s'intègre-t-il à la démographie commerciale de Microsoft ?Si nous nous penchons un peu plus sur les ambitions futures de Microsoft, cependant, une décision d'acquérir les opérations de TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande pourrait profiter à de nombreuses entreprises existantes de Microsoft tout en faisant de la société un véritable concurrent de YouTube et Facebook.Les éléments clés de tout accord TikTok sont les données et les utilisateurs auxquels Microsoft aura accès. C'est le moteur des inquiétudes de l'administration Trump concernant les liens potentiels de TikTok avec le gouvernement chinois et la manière dont ces données pourraient être utilisées à mauvais escient. Microsoft reconnaît l'importance des données dans son billet de blog confirmant les discussions d'acquisition :« Cette nouvelle structure s'appuierait sur l'expérience que les utilisateurs de TikTok aiment actuellement, tout en ajoutant des protections de sécurité, de confidentialité et de sécurité numérique de classe mondiale. Le modèle opérationnel du service serait conçu de manière à garantir la transparence aux utilisateurs ainsi qu'une supervision appropriée de la sécurité par les gouvernements de ces pays. Entre autres mesures, Microsoft veillerait à ce que toutes les données privées des utilisateurs américains de TikTok soient transférées et restent aux États-Unis. Dans la mesure où de telles données sont actuellement stockées ou sauvegardées en dehors des États-Unis, Microsoft veillera à ce que ces données soient supprimées des serveurs en dehors du pays après leur transfert. »Ces données peuvent être utilisées par Microsoft de différentes manières. La grande enseigne utilise depuis longtemps Xbox Live pour alimenter certaines parties de Microsoft Research pour de futurs projets logiciels et matériels, et les données d'utilisation aident les développeurs de jeux et Microsoft à mieux comprendre comment les gens utilisent leur Xbox. Comprendre comment les gens interagissaient et utilisaient l'accessoire Kinect pour la Xbox a finalement aidé Microsoft à développer et à améliorer HoloLens également.TikTok pourrait aider à corriger un angle mort de Microsoft et même influencer la manière dont d'autres logiciels et services sont développés au sein de l'entreprise. Microsoft dispose de toutes les données dont elle a besoin sur l’utilisation des logiciels par les entreprises, mais elle n’a pas réussi ces dernières années avec les services à destination des particuliers, ce qui a laissé la société avec un manque d’information sur les comportements des consommateurs.Cela est particulièrement pertinent si l’on considère qu’un grand nombre de jeunes Américains grandissent dans un environnement dominé par Android, iOS et les Chromebooks en classe, de plus Gmail domine également l'utilisation des e-mails grand public. Microsoft a raté la révolution mobile et fait du rattrapage depuis, mais il ne veut pas manquer une génération entière de futurs travailleurs.TikTok donne à Microsoft une ligne directe vers des millions de jeunes qui utilisent l'application pour regarder des vidéos et même ceux qui l'utilisent pour créer du contenu. Microsoft a désespérément essayé d'adapter son système d'exploitation Windows pour qu'il soit plus convivial avec les applications de création vidéo, mais TikTok offre à des millions de personnes un moyen simple de créer des vidéos à partir de leurs téléphones.Microsoft pourrait profiter de cet accès direct aux utilisateurs de TikTok et diffuser des publicités pour Surface, Xbox et d'autres produits, ou même comme autre base pour ses ambitions de streaming de jeux. Google prévoit d'exploiter YouTube pour intégrer son service de streaming Stadia, et TikTok donnerait à Microsoft une réponse avec le streaming de jeux xCloud. Microsoft avait prévu d'utiliser Mixer pour le streaming de jeux Xbox, mais le service n'a jamais gagné suffisamment de popularité et la société a été obligée de conclure un accord avec Facebook pour l'intégration de xCloud. Il n’est pas difficile d’imaginer regarder une vidéo desur TikTok, puis pouvoir cliquer et jouer instantanément au jeu alors qu’il est diffusé sur votre téléphone via le service xCloud de Microsoft.Microsoft a également de larges ambitions pour l'intelligence artificielle qui vont au-delà du simple lieu de travail. Bien que son incursion initiale dans les chatbots alimentés par l'IA pour les consommateurs ne se soit pas déroulée comme prévu, Microsoft a besoin d'un terrain de test grand public pour son travail d'IA qui va au-delà d'Office. TikTok utilise déjà l'IA pour la reconnaissance faciale avec les filtres populaires de l'application et dans le moteur de recommandation qui gère le flux. Le flux AI de TikTok dicte exactement ce que vous voyez dans l'application, et l'algorithme s'améliore à mesure que les gens utilisent TikTok.TikTok s'est également aventuré dans la réalité augmentée, avec à la fois des filtres et des publicités utilisant la réalité augmentée. Les ambitions de Microsoft en matière de réalité augmentée se sont largement limitées à son matériel HoloLens, aux casques Windows Mixed Reality et à certaines expériences sur mobile avec Minecraft. TikTok serait une autre passerelle vers le monde mobile de la réalité augmentée pour Microsoft.Il est difficile de dire exactement comment la reprise potentielle de TikTok par Microsoft va évoluer. C’est un accord inhabituel pour l’entreprise, en particulier avec les menaces constantes du gouvernement américain. Microsoft ne confirme généralement pas les négociations d'acquisition avant que les accords ne soient conclus et le billet de blog de la société est un peu plus étrange parce que Microsoft remercie spécifiquement le président Trump pour son implication personnelle. Le Wall Street Journal rapporte que le billet de blog de Microsoft a peut-être été spécifiquement incité par des alliés du président faisant pression sur l'entreprise pour qu'elle reconnaisse publiquement l'accord.C’est un accord complexe. La possession du réseau pourrait profiter à l'entreprise, mais si cela se produisait, cela profiterait également au président Trump, qui pourrait prétendre avoir dénoué l'un des points d'ancrage de la Chine dans l'écosystème technologique américain. Et il ne va pas hésiter à souligner son implication.Source : China Daily Microsoft , Reuters, Wall Street Journal Quels pourraient être ces « nombreux moyens pour réagir » dont parle le quotidien Daily China et dont la Chine se servirait si l'accord entre TikTok et Microsoft venait à être conclu ?Que pensez-vous de ces perspectives de rachat ?Que pensez-vous des propos de la Chine qui a déclaré ne pas accepter pas le « vol » d’une de ses entreprises ?Comment cela pourrait-il, selon vous, profiter à Microsoft ?Que pensez-vous de la thèse du Wall Street Journal qui évoque des pressions faites par les alliés de Trump pour contraindre Microsoft à reconnaître publiquement l'accord, mais aussi à évoquer les échanges avec Donald Trump ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 11 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Expert éminent https://www.developpez.com



Par contre la vente...



On passe en effet de patriotisme exacerbé à vol en bande organisée.

De par quel droit l'état américain obtiendrai un pourcentage de la vente ?

Une vente forcée pour éviter une fermeture de service c'est déjà pas mal, mais là on bat tous les records. 3 0 Je ne m'étendrai pas sur le fait que oui ou non cette application a un lien direct avec le gouvernement chinois et nous espionne tous, car c'est un peu le jeu de tout le monde sur cette Terre.Par contre la vente...On passe en effet de patriotisme exacerbé à vol en bande organisée.De par quel droit l'état américain obtiendrai un pourcentage de la vente ?Une vente forcée pour éviter une fermeture de service c'est déjà pas mal, mais là on bat tous les records. Membre éprouvé https://www.developpez.com 1 0 Est-ce que la Chine va faire de même avec une entreprise américaine en Chine? Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par transgohan Envoyé par De par quel droit l'état américain obtiendrai un pourcentage de la vente ?

Une vente forcée pour éviter une fermeture de service c'est déjà pas mal, mais là on bat tous les records.

Ils se prennent vraiment pour la police du monde, c'est incroyable l'insolence de cet état.



Dès qu'une entreprise Russe ou Chinoise connait un succès international les USA veulent la stopper. (ils avaient déjà fait chier Kaspersky et Huawei)

Les USA luttent pour préserver leur leadership le plus longtemps possible. Mais c'est fini, les USA ne sont plus la première puissance mondiale.



Envoyé par marc.collin Envoyé par Est-ce que la Chine va faire de même avec une entreprise américaine en Chine?



Il y a comme une ambiance de guerre froide, mais avec des applications pour smartphone. 2 1 Ouais c'est dingue comme les USA se croient tout permis.Ils se prennent vraiment pour la police du monde, c'est incroyable l'insolence de cet état.Dès qu'une entreprise Russe ou Chinoise connait un succès international les USA veulent la stopper. (ils avaient déjà fait chier Kaspersky et Huawei)Les USA luttent pour préserver leur leadership le plus longtemps possible. Mais c'est fini, les USA ne sont plus la première puissance mondiale.Les USA représentent le camps du bien. Donc se faire espionner par les USA n'est pas grave, la Chine n'a pas à se plaindre, qu'elle s'estime déjà heureuse de pouvoir utiliser Windows, Android, iOs, Facebook, Twitter, Google, YouTube, etc.Il y a comme une ambiance de guerre froide, mais avec des applications pour smartphone. Membre actif https://www.developpez.com 1 1 Mais qu'est ce que c'est que cette vaste blague? Dans aucun cas ça peut bien se finir. Le problème avec tiktok c'est pas qu'il est chinois, le problème c'est qu'il n'est pas open-source et que quand on le reverse engine on tombe sur des trucs dignes d'un film d'horreur pour développeur.