Donald Trump a affirmé que son interdiction des médias sociaux est une "erreur catastrophique" et a qualifié les entreprises de la Big Tech d'horribles, suite à sa suspension permanente de nombreuses plateformes Internet à la suite des émeutes du Capitole.Mardi, avant de monter à bord d'un hélicoptère pour se rendre d'Alamo (Texas) à la Maison Blanche, le président Trump a parlé aux journalistes de son interdiction de plusieurs sites de médias sociaux, dont Twitter et Facebook. « Je pense que cette technologie fait une chose horrible à notre pays et pour notre pays et je crois que cela va être une erreur catastrophique pour eux. Ils divisent et sèment la discorde et ils montrent quelque chose que je prédis depuis longtemps », a-t-il déclaré. Il a ajouté : « Je l'avais prédit depuis longtemps, mais les gens n'ont pas agi et je pense que la Big Tech a fait une terrible erreur et très, très mauvaise pour notre pays et cela amène d'autres à faire la même chose. Et cela cause beaucoup de problèmes et beaucoup de dangers. C'est une grosse erreur et ils ne devraient pas le faire ». Il a déclaré qu'il y a une « contre-mesure » aux mesures prises par les plateformes de Big Tech sans être précis sur ce que cela signifie.Le président Donald Trump a reproché mardi aux entreprises de la Big Tech de diviser le pays, quelques jours après que Twitter et Facebook l'ont interdit sur leurs plateformes pour avoir encouragé l'attaque du bâtiment du Capitole américain. Les manifestants ont attaqué le Capitole après avoir assisté à un rassemblement dirigé par Donald Trump, qui a exhorté les partisans à « descendre au Capitole » et leur a dit : « Vous devez faire preuve de force, et vous devez être forts ».La Chambre a été évacuée, de nombreux politiciens et membres du personnel ayant été contraints de se barricader dans les bureaux pour se cacher des assaillants, dont certains portaient des armes à feu et autres. Cinq personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées dans les émeutes.Au cours des derniers mois, Twitter et Facebook ont tous deux dénoncé les messages de Donald Trump concernant l'élection présidentielle du 3 novembre dernier. Trump a affirmé à plusieurs reprises et sans fondement que l'élection avait été truquée. Des appels ont été lancés pour que les plateformes interdisent Trump afin de mettre un terme à la diffusion de fausses informations. À la suite des violences de mercredi et du refus du président de cesser de contester l'élection sur les médias sociaux, Twitter a interdit Trump dans une démarche qui a été rapidement suivie par Facebook. Twitch, Spotify, Snapchat et Shopify ont tous fait de même dans les jours qui ont suivi, tandis que YouTube et TikTok ont annoncé de nouvelles restrictions concernant les messages de soutien aux actions de Donald Trump sur leurs plateformes. Les suspensions interdisent effectivement au président actuel d'accéder aux principaux médias sociaux.Annonçant vendredi la suspension du président Trump , Twitter a écrit : « Nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence. Dans le contexte des événements horribles de cette semaine, nous avons clairement fait savoir mercredi que de nouvelles violations des règles de Twitter pourraient entraîner cette même ligne de conduite ».La plateforme de médias sociaux a ajouté : « Nous avons clairement indiqué, il y a des années, que ces comptes ne sont pas entièrement au-dessus de nos règles et ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence, entre autres choses. Nous continuerons de faire preuve de transparence concernant nos politiques et leur application ».Tout en s'adressant aux journalistes avant de monter à bord de l'hélicoptère mardi, le président Trump a également refusé d'assumer une quelconque responsabilité dans les émeutes au Capitole mercredi. « Donc si vous lisez mon discours et beaucoup de gens l'ont fait, et je l'ai vu dans les journaux et les médias, à la télévision, il a été analysé, et les gens ont pensé que ce que j'ai dit était tout à fait approprié », a-t-il dit.Trump a ensuite affirmé que les appels de plus en plus nombreux à sa destitution avant la fin de sa présidence, le 20 janvier, sont « absolument ridicules » et a ajouté que les demandes de destitution des démocrates provoquaient « une énorme colère ».Trump a affronté à plusieurs reprises de grandes entreprises technologiques et s'est insurgé contre les protections dont elles bénéficient en vertu d'une loi appelée section 230 , qui protège les entreprises de toute responsabilité concernant le contenu publié par les utilisateurs . Il a continué à demander l'abrogation de cette loi, même si ses appels n'ont pas trouvé un soutien suffisant au Congrès. Il a même opposé son veto à un projet de loi sur la défense de 740 milliards de dollars qui alloue des fonds militaires chaque année, parce que le projet de loi ne prévoyait pas de dispositions permettant d'annuler la section 230. Le Congrès a annulé le veto.Apple, Google et Amazon ont également suspendu Parler , une application pro-Trump où les utilisateurs ont menacé de recourir à plus de violence de leurs App stores et services d'hébergement web respectifs. Face à tous ces mouvements, Trump a réagi, il a immédiatement juré qu'il ne serait « pas réduit au silence » et a promis une « grande annonce bientôt ».Qu’en pensez-vous ?Que pensez-vous de l’avenir de Donald Trump sur les médias sociaux après son retour à la vie civile ?Quelle place accordez-vous aux réseaux sociaux dans le débat public ?