Donald Trump, le président américain sortant, a lancé un appel « à la réconciliation » jeudi après des scènes de violence sans précédent aux US Capitole, promettant une transition en douceur du pouvoir au président élu Joe Biden. Dans un message vidéo visant à apaiser les tensions après que ses partisans ont pris d'assaut le Capitole alors que la victoire électorale de Joe Biden était en train d’être certifiée par les législateurs mercredi, Trump a exprimé son indignation face aux affrontements qui ont fait des morts au siège du gouvernement américain.« Une nouvelle administration sera inaugurée le 20 janvier. Je me concentre maintenant sur la nécessité d'assurer une transition du pouvoir en douceur, ordonnée et sans heurts. Ce moment appelle à la guérison et à la réconciliation », a-t-il déclaré.Donald Trump a publié cette vidéo suite aux appels croissants en faveur de son interdiction « permanente » sur les médias sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube, après que ses partisans aient fait une brèche dans le Capitole mercredi et aient envoyé les législateurs se battre pour leur sécurité. Une foule agitée d’émeutiers a franchi les barricades et a envahi l'intérieur du Capitole. Si ce repenti est bienvenu pour une suite apaisée de la transition à la Maison-Blanche, il vient un peu en retard pour certains réseaux sociaux.Facebook a suivi Twitter mercredi, après avoir initialement retiré une vidéo du président, en disant que la société avait évalué quelques violations de la politique, « ce qui entraînera un blocage des fonctionnalités pendant 24 heures , ce qui signifie qu'il perdra la possibilité de poster sur la plateforme pendant cette période ». Maintenant, le blocage de Trump va s’entendre sur au moins deux semaines, jusqu’à la fin de son mandat.Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé via son compte Facebook que Donald Trump ne pourra plus utiliser Facebook et Instagram « pendant au moins les deux prochaines semaines, jusqu'à ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée ». La société a bloqué temporairement ses comptes mercredi suite à la publication par Trump de contenu incitant ses adeptes à la violence, mais maintenant Zuckerberg dit que l'interdiction est prolongée « indéfiniment », au moins jusqu'à ce que Biden prenne le pouvoir.Zuckerberg a reconnu jeudi qu’au fil des années Facebook a parfois retiré le contenu de Trump ou étiqueté ses posts lorsqu'ils violaient ses politiques, mais que Trump avait été autorisé jusqu'à présent à « utiliser notre plateforme conformément à nos propres règles ». « Nous avons fait cela parce que nous pensons que le public a le droit d'avoir le plus large accès possible au discours politique, même controversé », a écrit Zuckerberg. « Mais le contexte actuel est maintenant fondamentalement différent, impliquant l'utilisation de notre plateforme pour inciter à une insurrection violente contre un gouvernement démocratiquement élu ».« La haine, la division et le sectarisme que Trump et son administration ont enflammés ne se dissiperont pas immédiatement avec le prochain changement de pouvoir », selon la déclaration. « Facebook doit bannir définitivement Trump et prendre des mesures contre ses facilitateurs et alliés qui continuent à utiliser la plateforme pour inciter à la violence et diffuser des informations dangereuses ».La décision de Facebook de suspendre le compte du président, même temporairement, est un revirement choquant par rapport à son attitude de longue date envers le locataire actuel de la Maison-Blanche. Bien entendu, ce dernier ne reste au pouvoir que quelques jours de plus. Avec la sortie de Trump le 20 janvier, Facebook aura affaire au président élu Joe Biden et à un Congrès et une administration très intéressés par l'imposition de réglementations sur ses activités.Une précédente publication de Trump, qui disait « quand le pillage commence, la fusillade commence », alors que les manifestants pour la justice raciale étaient en cours aux États-Unis et dans beaucoup d’autres pays, n’a occasionné aucune réponse adéquate de la part de Facebook. Cette situation à elle seule a plongé Facebook dans des troubles internes, alors que les employés se sont insurgés contre l'attitude de l'entreprise envers Trump. Hier, selon BuzzFeed News, Facebook a mis fin aux conversations internes sur les partisans de Trump qui ont organisé une insurrection au Capitole, gelant les fils de commentaires demandant que Trump soit retiré de la plateforme.Les actions de Facebook sont arrivées trop tard, selon Real Oversight Board, une organisation de surveillance de Facebook non affiliée à la société. « Il a fallu une insurrection littérale pour que Facebook fasse ce qu'il fallait », a déclaré le groupe dans une déclaration publiée jeudi sur Twitter. « Il a maintenant interdit Donald Trump - comme nous l'avons demandé hier - jusqu'à l'inauguration. Mais ce n'est que parce qu'il n'a pas pris de mesures auparavant que nous en sommes là ».L'organisation de justice raciale en ligne Color Of Change a qualifié Facebook de complice de « l'insurrection violente » et a dit dans une déclaration que la plateforme doit interdire définitivement Trump. L’interdiction permanente de Trump ne se limite pas aux plateformes de Facebook.Twitch s'est joint au vaste mouvement pour mettre Donald Trump hors des services internet, suite aux émeutes et à la violence d'une horde pro-Trump mercredi à Washington, D.C. Trump a lancé un compte sur Twitch, la plateforme de streaming en direct centrée sur les jeux et appartenant à Amazon, à l'automne 2019, dans le cadre de l'expansion de ses messages de campagne de réélection.« À la lumière de l'attaque choquante d'hier au Capitole, nous avons désactivé la chaîne Twitch du président Trump », a déclaré un porte-parole de Twitch dans un communiqué. « Compte tenu des circonstances extraordinaires actuelles et de la rhétorique incendiaire du président, nous pensons que c'est une mesure nécessaire pour protéger notre communauté et empêcher que Twitch ne soit utilisé pour inciter à de nouvelles violences ».Le compte de Trump reste en ligne, donc les vidéos archivées et son profil sont toujours disponibles. Mais tant que le compte sera désactivé, il ne pourra pas continuer à diffuser en continu. La société a déclaré qu'elle réévaluerait le compte après son départ de la Maison-Blanche.En juin, Twitch a temporairement interdit le compte de Trump pour « conduite haineuse » diffusée sur son flux. L'interdiction a été levée au bout de deux semaines. Mercredi soir, Twitch a supprimé l'emote PogChamp bien connue des utilisateurs parce que la personne dont le visage figurait dessus avait fait des déclarations « encourageant la violence après ce qui s'est passé au Capitole aujourd'hui », selon Twitch. La plateforme de streaming prévoit de travailler avec la communauté pour concevoir une nouvelle emote.Twitter a déclaré mercredi que le compte Twitter @realDonaldTrump serait bloqué, que ces tweets incriminés devaient être supprimés et que le compte resterait gelé pendant au moins 12 heures. Jeudi, Twitter a levé son interdiction sur Donald Trump, et le président est revenu sur le réseau social dans une position plus précaire que jamais. Dans une vidéo de concession publiée, son dernier tweet, le ton de son message est très différent de ceux que nous avons vus depuis de nombreux mois.La nouvelle vidéo de Trump contient toujours des informations erronées, notamment une déclaration selon laquelle il aurait « immédiatement » déployé la Garde nationale au Capitole. Cependant, Twitter affirme qu'il ne mettra pas d'étiquette sur le tweet pour cette raison, selon un rapport de BuzzFeed News. Le réseau social a déclaré mercredi que le président risquait désormais une interdiction permanente s'il continuait à violer les règles de Twitter concernant la désinformation et l'incitation à la violence.C'est la première fois que Twitter supprime des tweets de Trump pour des raisons autres que le retrait des droits d'auteur, a confirmé l'entreprise. Selon des rapports, les personnes décédées lors de l’émeute ne se limitent pas à la première femme tuée mercredi. Il n’est pas clair si Twitter emboîtera le pas à Facebook pour une interdiction permanente.Snap a déclaré à CNBC qu'il avait également bloqué le compte de Trump parce qu'il était profondément préoccupé par la rhétorique dangereuse de ce dernier. « Nous pouvons confirmer que nous avons verrouillé le compte Snapchat du président Trump plus tôt dans la journée », a déclaré un porte-parole de Snap mercredi. Ce n'est pas la première fois que Snap a pris des mesures contre Trump. En juin dernier, la société a décidé de ne plus promouvoir le contenu de Trump sur son onglet "Découvrir", ce qui signifie qu'il ne serait visible que par ceux qui s'abonnent à Trump ou qui recherchent son contenu.Les réseaux sociaux ont finalement pris des mesures de blocage, pour certains jusqu’à ce que Trump parte de la Maison-Blanche. Mais de nombreux experts ont demandé pourquoi une telle censure n'était pas arrivée avant, étant donné que Trump a enfreint à plusieurs reprises les règles de leurs sites tout au long de sa présidence. Notamment en publiant de nombreux messages dans lesquels il semblait encourager ceux qui envisageaient de recourir à la violence au Capitole. En effet, le 19 décembre, par exemple, il a demandé à ses disciples d’« être là, sera sauvage ». Ce post reste en ligne sur Twitter, et a été partagé 75 000 fois, selon The Independent.Chris Sacca, un investisseur en capital-risque célèbre qui a été l'un des premiers à investir dans Twitter, fait partie de ceux qui ont personnellement accusé les personnes travaillant dans les entreprises de médias sociaux d'avoir encouragé la violence.« Vous avez du sang sur les mains », a-t-il écrit sur Twitter, désignant le directeur général de Twitter Jack Dorsey et Mark Zuckerberg de Facebook. « Pendant quatre ans, vous avez rationalisé cette terreur. L'incitation à la trahison violente n'est pas un exercice de liberté d'expression », a-t-il dit avant d’ajouter : « Si vous travaillez dans ces entreprises, c'est vous qui en êtes responsable. Arrêtez tout ».L’ancienne directrice générale de Reddit Ellen Pro a indiqué dans une sa déclaration qu'elle avait averti Twitter que Donald Trump pourrait utiliser le site pour tenter un coup d'État. Elle a noté qu'elle avait, entre autres, dit à Twitter de « faire ce qui est juste » en retirant Trump du service, mais que le site n'avait pas pris de mesures décisives.Le sénateur démocrate Mark R. Warner, président de la commission du Sénat sur le renseignement, a également déclaré que les mesures prises par les plateformes de médias sociaux pour lutter contre le « mauvais usage » de Trump sont trop tardives et insuffisantes.« Les chercheurs en désinformation et en extrémisme signalent depuis des années une exploitation plus large de ces plateformes sur les réseaux », a déclaré M. Warner dans un communiqué. « Comme je ne cesse de le répéter, ces plateformes servent depuis plusieurs années d'infrastructure organisationnelle de base pour les groupes violents d'extrême droite et les mouvements de milice – les aidant à recruter, organiser, coordonner et dans de nombreux cas (notamment en ce qui concerne YouTube) à générer des profits à partir de leur contenu violent et extrémiste ».Sources : Facebook Que pensez-vous de la décision de Facebook et Twitch de bloquer Trump sur leurs plateformes jusqu’à la fin de son mandat ?La décision de ces réseaux sociaux est-elle motivée par la gravité de l’émeute au Capitole ou parce que Trump part bientôt de la Maison-Blanche ?Pensez-vous que c’est ce que les entreprises de médias sociaux devaient faire depuis longtemps ?Quels commentaires faites-vous du ton modéré dans la dernière vidéo de Trump publiée sur Twitter ?Le patron de la FTC a annoncé qu'il est prêt à un démantèlement des grandes entreprises technologiques, si cela s'avère nécessaire