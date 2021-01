Envoyé par pierre-y Envoyé par Ca c'est complétement faux. D'une part parce que les algorithme employé ne sont pas neutre et ne s'applique pas a tout le monde de la même manière (et ça je ne suis pas le seul à la dire Obama notamment le souligne).

Envoyé par pierre-y Envoyé par Comme le montre un lien que j'ai posté certaines insultes et menaces passe sans aucun soucis sur twitter du moment qu'ils sont d'accord avec ça. Deuxièmement pour Trump la modération a été forcement faite manuellement donc l'algorithme a bon dos dans cette affaire.

Envoyé par pierre-y Envoyé par Si vous êtes d'accord avec moi sur le coté faussé du débat dans les réseaux sociaux, je vois mal comment vous pouvez être en désaccord quand je dis justement que les réseaux ne sont pas neutre...

Envoyé par pierre-y Envoyé par Et encore une fois ça n'est pas a la justice d'agir mais au législateur. La justice vient apres un préjudice alors que ce type de cas devrait être géré bien avant justement.

1 0

Bonsoir,Je vais affiner mon raisonnement.Vous avez entièrement raison.On a ouvert la boite de pandore . Explication .Exemple , au départ caradisiac , developpez.com, autotitre, 60 millions de consommateurs ... sont des sites d'échanges ,d'informations, de débat . Le partie "site" + "forum". Au final la thématique de la partie "forum" peut être culturel, politique, centre d’intérêt, religions, sport, associations à thème . Le but du forum est toujours identifié.Facebook était au départ une pale copie des forums et blogs , ils ont décidé de fusionner les deux concept. On a donc retrouvé les profils et groupes sur des thématiques culturelles et sportifs. On a commencé à parler de "réseau social virtuel". En gros ce que vous faites/dites dans une asso ... bah il est aussi possible d'avoir les mêmes discussions via Facebook ou un forum .Puis politique et religion sont venues se greffer dessus ... et c'est la que c'est devenu dangereux.Les pensées politiques et religieuses n'étant pas forcement du gout des dirigeants des entreprises susse nommées , ainsi que des politiques. La modération (plutôt un censure moral et éthique) a fait son apparition .Au final celui qui n'est pas d'accord ou contestataire = un récalcitrant (qu'il est raison ou non) > on le mets sur un siège éjectable > on le lourde, au passage on prendre soin de lui pomper ces infos perso (oui histoire qu'il soit un minimum rentable). Au final on le lourde comme un vulgaire détritus.Facebook et Twitter viennent d'inventer la mercantilisation de la "pensée humaine" .Celui qui n'entre pas dans le moule = un vulgaire déchet, on se fout pas mal de savoir que c'est un humain doté d'une conscience . Pour facebook et / ou twitter le but est de le faire rentrer dans le moule pour qu'il soit rentable !Et la c'est plus clair ?Vu la taille de facebook et twitter , je ne suis pas d'accord avec vous. On parle de problématique religieuse et politique qui ont une influence aussi mondiale. Ce n'est pas à des modérateurs de décider, c'est à des pros de la justice (juge, police, justice,fdo, avocat ... ) .Un modérateur est en quelques sorte un vigile. Il est la pour cadrer et garder le calme , pour que la boite puisse faire du chiffre. Il n'a absolument pas à juger de ce que pense un individu. Si c'est éthiquement ou moralement dérangeant , c'est à un juge de trancher ...J'ajouterai pour conclure que Facebook vient d'inventer la "justice arbitraire à la tête du client" ... Vous pouvez poster un contenu légitime ... Pourtant pour facebook et / ou sa modération c'est potentiellement "nocif" . On se fout pas mal de savoir si c'est légitime ...Je ferai un peu un parallèle avec l'automatisation des contrôles radars et des péages . En cas de fraude ou d'usurpation d'identité , c'est à vous de prouver votre bonne foi. Le système étant automatique on se fout pas mal de savoir si c'était bien vous ... Tant que vous ne pouvez pas prouver le contraire on vous mets dans une case = récalcitrant ou mauvais payeur .En gros "l’algorithme a dit que alors fermez la".----3 cas concrets dont un vécu par ma propre entreprise :> 1 restaurateur dont le compte a été bloqué car le logo de son resto comporte une colombe = braconnage et maltraitance animal selon facebook> 1 vendeur de drone et d'avion RC qui a reçu la visite du FBI car une publication sur sa page vitrine FB comportait les mots "bomb" et "make" ...> mon entreprise a reçu des menaces de clôtures de comptes de la part de FB car nous vendons des produits ménagers, et les visuels produits comportent des animaux > pour Facebook c'est antiécologique, du braconnage, du trafic d'animal et la de la maltraitance d'animal ...