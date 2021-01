Apple et Amazon ont suspendu Parler de leur App Store et service d'hébergement Web respectif, affirmant que le service de réseau social populaire auprès de nombreux utilisateurs de médias sociaux de droite n'a pas pris les mesures adéquates pour empêcher la diffusion de messages incitant à la violence. Ce changement a fait suite à une mesure similaire prise vendredi par Google pour les mêmes raisons. Parler a les faveurs de nombreux partisans du président américain Donald Trump, qui a été définitivement suspendu de Twitter vendredi Parler a été lancé en 2018 comme une alternative "libre expression" à Twitter et Facebook. En 2019 et 2020, il a attiré un certain nombre d'utilisateurs conservateurs, de droite et d'extrême droite. L'utilisation a considérablement augmenté ces derniers jours à la suite des événements de mercredi au Capitole américain et de l'interdiction permanente imposée par les médias sociaux Facebook, Twitter et d'autres plateformes comme Twitch et Snap au président Donald Trump.Parler est devenu un refuge pour les personnes interdites par ces sites populaires. L'entreprise basée à Henderson, au Nevada, s'est présentée comme une alternative à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux traditionnels et a adopté une approche plus détendue de la modération de contenu, attirant les théoriciens du complot et les membres de groupes haineux qui ont ouvertement incité à la violence.Les internautes de Parler ont utilisé le réseau social pour alimenter la peur, répandre la haine et coordonner l'insurrection au Capitole mercredi. L'application a récemment été envahie par des menaces de mort, des célébrations de violence et des messages encourageant les "Patriots" à marcher sur Washington, DC, avec des armes, le 19 janvier, la veille de l'inauguration du Président élu Joe Biden, a rapporté BuzzFeed News, l’un des premiers médias à rapporter les changements chez le réseau social Parler.Par exemple, L. Lin Wood, un avocat qui avait intenté un procès pour faire annuler la défaite électorale de Trump, a posté sur Parler jeudi matin : « Préparez le peloton d'exécution. Pence passe en PREMIER », a rapporté USToday. Le post aurait été consulté au moins 788 000 fois, selon une capture d'écran sur Internet Archive. Samedi matin, le post de Wood a été supprimé parce qu’il violait les conditions de services de Parler. Mais Parler n’a pas fait assez pour éviter le courroux des propriétaires des app stores et de son hébergeur Web.Tout d'abord, Apple et Google ont retiré l'application de leur boutique parce qu'ils estimaient qu'elle n'avait pas suffisamment surveillé les messages de ses utilisateurs, en autorisant trop de messages qui encourageaient la violence et la criminalité. La suspension par Google est intervenue vendredi lorsque l’entreprise a confirmé que l'application n'est plus sur le Play Store.« Afin de protéger la sécurité des utilisateurs sur Google Play, nos politiques de longue date exigent que les applications affichant du contenu généré par les utilisateurs aient des politiques de modération et une application qui supprime les contenus flagrants comme les messages qui incitent à la violence. Tous les développeurs acceptent ces conditions et nous avons rappelé à Parler cette politique claire au cours des derniers mois », a dit la société dans une déclaration envoyée à plusieurs médias.« Nous sommes conscients de la poursuite de la publication dans l'application Parler qui cherche à inciter à la violence aux États-Unis. Nous reconnaissons qu'il peut y avoir un débat raisonnable sur les politiques de contenu et qu'il peut être difficile pour les applications de supprimer immédiatement tout contenu violent, mais pour que nous puissions distribuer une application par le biais de Google Play, nous exigeons que les applications mettent en œuvre une modération robuste pour les contenus flagrants ».Vendredi, Apple a donné à Parler 24 heures pour débarrasser son application des messages incitant à la haine des partisans de Trump ou la retirer de son App Store. Parler a semblé retirer certains postes pendant cette période, mais samedi, Apple a déclaré à la société que ses mesures étaient inadéquates. « Nous avons toujours soutenu la représentation de divers points de vue sur l'App Store, mais il n'y a pas de place sur notre plateforme pour les menaces de violence et les activités illégales », a déclaré Apple dans un communiqué.« C'est très énorme », a dit Amy Peikoff, chef de la politique de Parler, dans une déclaration après qu'Apple ait donné son avertissement vendredi. Sans accès à l'App Store, a-t-elle dit, « nous sommes grillés ».Plusieurs dirigeants de Parler, y compris John Matze, le directeur général de Parler, ont accusé les actions des entreprises technologiques d'être politiquement motivées et anticoncurrentielles. Matze a souligné le fait que Twitter avait récemment promu la phrase "Pendre Mike Pence" comme un sujet de tendance. La majorité des discussions sur Twitter portait sur des émeutiers scandant la phrase sur le vice-président mercredi, selon lui. « Je n'ai vu aucune preuve qu'Apple les poursuit », a déclaré Matze. « Cela semble être un double standard injuste, car tous les autres sites de médias sociaux ont les mêmes problèmes, sans doute à une échelle pire ».Puis vint le tour d’Amazon, plus tard samedi, d’annoncer qu’il virera Parler de son service d'hébergement Web dimanche soir en raison de violations répétées des règles d'Amazon. La décision d'Amazon signifiait que la plateforme entière de Parler serait mise hors ligne, à moins qu'elle ne trouve un nouveau service d'hébergement dimanche.« Il est clair que Parler ne dispose pas d'un processus efficace pour se conformer aux conditions de service de l'AWS. Il semble également que Parler essaie toujours de déterminer sa position sur la modération du contenu. Vous supprimez certains contenus violents lorsque nous ou d'autres personnes vous contactent, mais pas toujours de manière urgente. Votre PDG a récemment déclaré publiquement qu'il ne "se sent pas responsable de tout cela, et la plateforme ne devrait pas non plus se sentir responsable" », lit-on dans le courriel adressé à Parler.« Ce matin, vous nous avez fait part de votre intention de modérer de manière plus proactive les contenus violents, mais vous prévoyez de le faire manuellement avec des volontaires. Nous pensons que ce plan naissant qui consiste à utiliser des volontaires pour identifier et supprimer rapidement les contenus dangereux ne fonctionnera pas, compte tenu du nombre croissant de messages violents ». En raison du « risque très réel pour la sécurité publique » que représente Parler, AWS prévoit de suspendre le compte de Parler à compter de dimanche, à 23h59 (Heure du Pacifique).Les employés d'Amazon avaient publiquement demandé l'interdiction de Parler sur les services Web, et une pétition de Change.org réclamant la même chose avait recueilli des milliers de signatures cette semaine. Des officiels Américains ont mis la pression sur Google et Apple. Sur Twitter, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez a appelé les deux sociétés à prendre des mesures contre les applications.Le directeur général de Parler s'en est pris à Amazon, Google et Apple, déclarant qu'il s'agissait d'un effort coordonné sachant que les options de Parler seraient limitées et que cela causerait le plus de dommages, car Trump a été banni des autres plateformes de médias sociaux.« Il est possible que Parler ne soit pas disponible sur Internet pendant une semaine, car nous devons tout reconstruire à partir de zéro », a-t-il déclaré dans une publication sur Parler. « C'était une attaque coordonnée par les géants de la technologie pour tuer la concurrence sur le marché... Vous pouvez vous attendre à ce que la guerre contre la concurrence et la liberté d'expression continuent, mais ne nous excluez pas ».Après qu'Apple ait interdit Parler, devenu le lieu de refuge d'un nombre croissant de voix conservatrices et de droite, pour ne pas avoir supprimé les contenus encourageant la violence, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a publié une photo des Top Charts sur l'App Store. Avant l'interdiction, Parler était l'application la plus téléchargée. Le samedi soir, elle avait disparu. Dorsey a ajouté un émoji en forme de cœur.Sur Parler, le PDG John Matze a répondu en publiant une capture d'écran du tweet de Dorsey et en ajoutant son propre commentaire : « Oui, nous étions numéro un jusqu'à ce que la fausse bande en colère de Twitter et vos amis anticoncurrentiels s'en prennent à nous », a écrit Matze. Il a ajouté : « C'est vraiment mignon ».Plus tôt samedi, Matze avait fait une publication sur l'interdiction d'Apple, disant qu'Apple voulait qu'il mette en place des politiques de « surveillance ». « Ils prétendent que c'est dû à la violence sur la plateforme. La communauté n'est pas d'accord, car nous avons atteint le numéro 1 sur leur magasin aujourd'hui », a-t-il écrit.Parler a été abandonné par pratiquement toutes ses alliances commerciales après qu'Amazon, Apple et Google aient mis fin à leurs accords avec le service de médias sociaux, a dit John Matze dimanche sur Fox News. « Tous les fournisseurs, des services de messagerie texte aux fournisseurs d'e-mail en passant par nos avocats, nous ont également abandonnés le même jour », a-t-il dit.Les réactions se sont étendues aux utilisateurs de l’application. Sur Parler, certains discutaient de la violence contre Amazon. « Il serait dommage que quelqu'un ayant une formation en explosifs se rende dans certains centres de données d’AWS », a écrit une personne.D'éminents utilisateurs ont déclaré sur la plateforme que l'interdire était une forme de censure. « Apple et Google ont maintenant supprimé l'application Parler. Bienvenue à la censure politique ! Faites passer le mot pour que vos concitoyens américains soient au courant », a écrit le député Devin Nunes samedi soir. Le député Ken Buck a écrit que le Congrès devait prendre des mesures contre Google, Facebook, Twitter et Apple. « La Big Tech a abusé de son pouvoir monopolistique et s'est engagée dans la censure », a-t-il écrit.L’application des mesures fermes contre les messages haineux pourrait renforcer la primauté des médias sociaux traditionnels, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Cela donne également plus de poids aux décisions de ces entreprises. Si elles interdisent un critique pour avoir enfreint leurs règles, celui-ci n'aura pas d'alternative solide. Mais Matze a promis que Parler reviendra très rapidement en ligne.« Nous allons faire de notre mieux pour nous remettre en ligne le plus rapidement possible. Mais nous avons beaucoup de difficultés parce que tous les fournisseurs avec lesquels nous parlons disent qu'ils ne travailleront pas avec nous. Parce que si Apple n'approuve pas et Google n'approuve pas, ils ne le feront pas ».Sources : Tweets ( 1 3 ), Parler Que pensez-vous de l’interdiction de Parler par Google, Apple et Amazon ?Parler trouvera-t-il un hébergeur Web dans ce contexte de crise ?Une interdiction permanente par Apple, Google et Amazon est-elle une faillite programmée pour Parler ?