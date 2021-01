Où et quand cette conspiration 5G a-t-elle commencé ?

La relation entre la 5G et le Covid-19 semble être le sujet favori des conspirateurs malgré l'absence de preuves concrètes

La dernière conspiration COVID-19 circulant sur Internet suggère que le vaccin contre la Covid-19 comprend une puce 5G pour contrôler les personnes, bien que la preuve semble n'être rien de plus que des schémas pour une pédale de guitare. On ne sait pas exactement quand ni où la dernière conspiration a vu le jour, même si de nombreuses personnes sur les sites de médias sociaux et les forums se sont empressées de signaler ce que les "preuves" prouvent réellement. Les théoriciens de la conspiration ont prétendu que la puce pouvait contrôler l'esprit des gens.Depuis la pandémie du nouveau coronavirus, des théories de conspiration ont émergé et tenté de relier l'épidémie à quelque chose. Ou dans le cas de Bill Gates , à quelqu'un. La 5G s'est révélée être un candidat populaire dans de nombreuses conspirations, certains suggérant que le déploiement du réseau de nouvelle génération coïncide avec la propagation du virus. Cependant, la 5G a fait l'objet de nombreuses conspirations bien avant le début de la pandémie.Au courant de la semaine dernière, un schéma de circuit a circulé sur plusieurs plateformes. Marqué comme "Confidentiel", le "plan de la puce 5G COVID-19" serait la preuve qu'une puce 5G est incluse dans le vaccin contre le coronavirus. Seul problème, le plan semble être un schéma de circuit pour une pédale de guitare Boss Metal Zone. Malgré le fait que quelques modifications mineures aient été apportées au plan, afin de le relier à la 5G, trop de détails originaux ont été laissés en place. Il s'agit non seulement de références communes aux guitares, telles que les aigus, les basses, les médiums et le pédalier, mais aussi de "MT-2" qui semble être le numéro de modèle, ce qui confirme que le schéma est bien celui d'une pédale de guitare Boss Metal Zone.On ne sait toujours pas exactement quand et où cette théorie de conspiration particulière a fait son apparition sur Internet. L'anomalie a été repérée pour la première fois par Mario Fusco, un ingénieur logiciel senior de Redhat, qui s'est rendu sur Twitter pour la signaler. « Ici en Italie, les gens ont commencé à partager ce schema en prétendant que c'est le diagramme de la puce 5G qui a été insérée dans le vaccin COVID », a déclaré Fusco. « En réalité, c'est le circuit électrique d'une pédale de guitare ». Plusieurs autres personnes ont rapidement fait remarquer que le schéma correspondait à la pédale de la Boss Metal Zone, ainsi que d'autres incohérences, comme la raison pour laquelle un vaccin pourrait avoir besoin d'un interrupteur au pied ? D'autres ont simplement profité de l'occasion pour souligner le côté plus drôle de l'inclusion d'une puce de pédale de guitare avec un vaccin.Le schéma, qui a été partagé par l'ingénieur logiciel Mario Fusco sur Twitter, etait devenu viral en Italie et en Roumanie par le biais de diverses sources, y compris des plateformes d'auto-publication comme Telegraph. « Les Russes ont réussi à retirer les nanopuces du vaccin Pfizer et ont publié un diagramme fonctionnel", affirme le journal dans une ses publications du 27 décembre 2020. « Les éléments des basses et des aigus contrôlent les instructions qui peuvent être entendues dans le cerveau du receveur, ainsi qu'un contrôle pour submerger le système immunitaire. La commande VOLUME est utilisée pour la puissance globale de la puce, qui est parfois sensible à votre fréquence. Des vibrations personnelles, cela dépend si vous êtes au stade du bonheur ou de la générosité ou de la tristesse », poursuit le journal.Les théoriciens de la conspiration des coronavirus au Royaume-Uni croient en un "tourbillon de points de référence disparates" qui inclut la pédophilie, les protestations au Belarus, la politique de couverture du visage de Northern Rail, le tout menant à une cabale obscure. De fausses rumeurs sur la relation malveillante de Bill Gates avec le vaccin se sont maintenues en mars, lorsque Bill Gates a déclaré qu'il pourrait y avoir des "certificats numériques" pour suivre la trace de ceux qui ont récupéré, été testés et ont reçu un vaccin contre le coronavirus. Aux États-Unis, les alarmistes ont fait grand cas de l'influence des ordinateurs portables et des réseaux sans fil, ce qui a entraîné la destruction des tours 5G au Royaume-Uni. Citons également le fait que ces tours aspirent l'oxygène de l'atmosphère et perturbent le fonctionnement régulier du corps humain.En mai dernier, les théoriciens de la conspiration ont réussi à commercialiser une clé USB de 300 livres sterling appelée 5GBioShield qui prétend utiliser un « catalyseur holographique à nanocouche portable » pour protéger les gens des « fréquences perturbatrices ». Il s'agissait en fait d'une clé USB ordinaire qui coûtait environ 5 livres sterling et qui ne remplissait aucune autre fonction. La seule différence semble être un autocollant circulaire fixé sur l'appareil. "Nous ne sommes pas des experts de la 5G, mais l'autocollant ressemble remarquablement à celui que l'on trouve dans les feuilles des fournisseurs de papeterie pour moins d'un centime chacun", avait alors déclaré Ken Munro de Pen Test Partners, une société qui démonte les appareils électroniques grand public pour détecter les failles de sécurité.Bien sûr, la désinformation et les théories du complot ne sont pas nouvelles sur Internet et ce fut encore plus le cas tout au long de l'année 2020. Bien que cette dernière ait été lancée fin décembre, elle suggère que l'année 2021 ne serait pas si différente. D'autant plus que si le vaccin COVID-19 devient de plus en plus disponible, il en sera de même pour le 5G dans les villes et les pays, ce qui pourrait susciter des inquiétudes accrues chez ceux qui s'inquiètent d'éventuels effets secondaires liés à la santé.Sources : Twitter Quelle est votre opinion sur le sujet ?