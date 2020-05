Vous ne devriez pas acheter cette clé USB anti-5G de 350 dollars, Un démontage par des experts révèle qu'il s'agirait d'une arnaque 13PARTAGES 3 0 Vous avez probablement entendu tout ce qui se dit sur les effets négatifs que pourrait avoir la 5G sur la santé de l’Homme. Sachez également qu’un groupe d’individus ont récemment mis sur pied une clé USB appelée 5GBioShield, en prétendant que cette dernière serait en mesure de protéger votre maison et votre famille. Ils ont mis en avant que la clé soit prétendument équipée d’un catalyseur nanocouche holographique portable, qui peut être porté ou placé à proximité d'un smartphone ou de tout autre appareil émettant des ondes électriques ou des radiations.



D’ailleurs cette clé USB a même été recommandée par un membre du comité consultatif 5G du Conseil municipal de Glastonbury. Elle est vendue à 350 dollars et n'aurait apparemment pas besoin d'être branchée sur quoi que ce soit pour faire fonctionner sa magie. Les fabricants font néanmoins savoir que l'appareil produit prétendument un champ de protection plus large lorsqu'il est branché. Seulement, les experts de la cybersécurité affirment qu’il ne s’agit ni plus ni moins que d’une clé USB de base avec seulement 128 Mo de stockage.





« Nous considérons qu'il s'agit d'une arnaque. Les personnes vulnérables ont besoin d'une protection contre ce type de commerce sans scrupules », tels ont été les propos de Stephen Knight, directeur des opérations pour London Trading Standards, un organisme de défense des droits des consommateurs.



Ken Munro, dont la société, Pen Test Partners, est spécialisée dans le démontage des produits électroniques grand public, s’est également intéressé à cette clé. Après l’avoir démonté, il déclare n’y avoir trouvé qu’une simple lumière LED sur le circuit imprimé, similaire à celles de n'importe quelle autre clé USB, et un autocollant circulaire. A la question de savoir si cet autocollant pouvait avoir quelque chose de quantique, Munro a simplement déclaré : « Maintenant, nous ne sommes pas des experts quantiques de la 5G, mais cet autocollant ressemble remarquablement à celui disponible dans les feuilles des fournisseurs de papeterie pour moins d'un sou chacun ».



Contactée par BBC News, Anna Grochowalska, l’une des personnes à la tête de la société fabricant ces clés USB a déclaré que son entreprise était le seul distributeur mondial du 5GBioShield, mais elle ne fabriquait ni ne possédait le produit. Elle défend le produit en déclarant : « Nous sommes en possession de nombreuses informations techniques, avec de nombreuses recherches historiques et nous ne sommes pas autorisés à divulguer toutes ces informations sensibles à des tiers, pour des raisons évidentes ».



Grochowalska a également contesté l'analyse selon laquelle la clé USB ne vaudrait qu’environ 6 dollars. Elle avance le fait que le manque d'informations approfondies ne puisse conduire les experts au calcul exact des dépenses et des coûts de production.



Toujours est-il que malgré les arguments apportés par les experts, plusieurs personnes affirment avoir utilisé cette clé USB et confirment son efficacité. C’est le cas de Toby Hall, l'un des 9 membres externes du comité consultatif 5G du conseil municipal de Glastonbury. Hall a déclaré qu'il ressentait une sensation plus calme à la maison lors de l'utilisation du 5GBioShield et que cela avait même amélioré son sommeil.



