Incendie d'une tour de téléphonie mobile à Birmingham le 4 avril 2020 Incendie d'une tour de téléphonie mobile à Birmingham le 4 avril 2020

Avec la popularisation au Royaume-Uni des théories du complot qui lient le déploiement de la 5G à la propagation du COVID-19, des tours 5G ont été les cibles d’attaques, et des employés chargés de déployer des raccordements à Internet ont reçu de multiples menaces. Après les appels au calme lancés par des ingénieurs de quelques sociétés britanniques de télécommunication, c’est au tour de quatre opérateurs mobiles du pays de demander aux gens, d’une manière assez « polie » dans une déclaration commune, d’arrêter la destruction des infrastructures 5G.La semaine dernière, des tours soutenant des antennes de téléphonie à Birmingham, Liverpool et Merseyside ont été incendiés, bien que celui de Birmingham n’est même pas censé fournir des services 5G. Les sociétés de téléphonie mobile EE, o2, Three et Vodafone ont alors émis un communiqué conjoint dans un ton plutôt apaisant, à la « manière anglaise » : « s’il vous plait, aidez-nous à arrêter cela ». À la suite des fortes critiques à l’endroit des théories associant la 5G au COVID-19, puis des menaces brandies par les autorités britanniques à l’encontre des auteurs des attaques contre ces tours qualifiées désormais de vandalisme, ces quatre opérateurs de téléphonie mobile se sont adressés à l’ensemble de la population en demandant aux gens de coopérer : « si vous êtes témoin d’abus faites envers nos travailleurs, veuillez s’il vous plait le signaler ».D’ailleurs, en vue de réprimer tout autre dommage pouvant survenir à l’avenir contre les infrastructures des réseaux de téléphonie mobile, le secrétaire britannique à la Culture, Oliver Dowden, tiendra des réunions virtuelles avec des représentants des géants de la technologie, au cours de la semaine prochaine. Jusqu’ici, l’on ne connaît pas encore la liste des sociétés susceptibles d’être convoquées par Dowden. En tout cas, il y a lieu de discuter des moyens pouvant être utilisés pour lutter contre la propagation des théories du complot.En mettant l’accent sur la liaison présumée entre le COVID-19 et la 5G, les théoriciens du complot affirment que cette dernière a des impacts nocifs sur la santé en affaiblissant les systèmes immunitaires. Les ondes radio intenses émises par les antennes devenant de plus en plus denses avec la perspective 5G auraient même contribué à faciliter la propagation de la maladie de coronavirus (de 2019) sur le sol britannique, selon ces théories. Malgré les multiples déclarations qui dénoncent ces affirmations comme sans fondement, les tenants de ces théories semblent gagner davantage en popularité, notamment sur les médias sociaux. Finalement, les destructions des quatre tours de téléphonie sont considérées comme des attaques perpétrées par ces théoriciens pour empêcher le déploiement de la 5G.Les autorités de régulation au Royaume-Uni jugent que les mesures prises jusqu’alors par certaines sociétés de réseau social pour arrêter la propagation des théories 5G-COVID19 ne sont pas encore suffisantes. En fait, YouTube a décidé de restreindre les résultats de recherche renvoyant à tout contenu lié aux problèmes de santé relatifs à la 5G, le vidéo étant supprimé lorsque le coronavirus y est mentionné. Pour sa part, Facebook a supprimé les groupes qui ont encouragé les attaques contre les infrastructures 5G. En tout cas, les opérateurs de réseau social hésitent de prendre des mesures plus sévères avec le risque d’être mal vu par le public.L’on se demande actuellement quant à la possible diffusion et popularisation de ces nouvelles théories du complot en dehors du Royaume-Uni. La France se souvient certainement d’évènements similaires lorsque des radars ont également été les cibles de destruction volontaire. L’on rappelle que des associations ont entrepris un recours auprès du Conseil d’Etat contre le lancement qu’elles qualifient de « précipitées » du déploiement de la 5G sur le sol français. Faut-il aussi parler des dénonciations en France des risques liés à la surexposition aux radiations émanant des antennes 5G, comme les déclarations du très populaire astrophysicien et philosophe français Aurélien Barrau.En fait, jusqu’ici, il faut dire qu’il n’y a pas encore de conclusion explicite d’études officielles engagées pour analyser les effets notamment sur la santé de la 5G, même si les risques associés à cette dernière sont estimés par certains comme comparables à ceux des technologies antérieures les résultats des travaux de l’Anses à ce sujet sont attendus au premier trimestre de l’année prochaine ). En attendant, les craintes sur les impacts sanitaires de la 5G planent sur la population française, et engendre même des mobilisations publiques dans certains pays européens, comme c'est par exemple le cas en Suisse Source : Reuters Pensez-vous que l’opinion publique française est à l’abri des influences de ces théories du complot sur la 5G ?Quel pourrait être l’avenir de la 5G au Royaume-Uni, en Europe et en France en particulier, au regard de ces évènements ?Vu qu'en France les radars ont étés détruits, est-ce que les tours 5G ne seront-elles pas à risque aussi ?